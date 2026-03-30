Háború :: 2026. március 30. 10:46 ::

Megállapodott az izraeli rendőrség és a katolikus patriarkátus a húsvéti imádkozás korlátozásairól

Izraelben egyezség született hétfőn a rendőrség és a katolikus patriarkátus között a húsvéti imádkozás korlátozásairól a Szent Sír-templomban, Jeruzsálem óvárosában.

Miután virágvasárnap a rendőrök nem engedték be a templomba Pierbattista Pizzaballa jeruzsálemi latin pátriarkát és egy másik katolikus vezetőt, ami széles körű felháborodást váltott ki, Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök elrendelte, hogy a bíboros "azonnali és teljes hozzáférést" kapjon a kereszténység egyik legszentebb helyéhez.

A rendőrség bejelentette, hogy olyan megállapodásra jutott a latin patriarkátussal, amely ezentúl korlátozásokkal lehetővé teszi a hitéletet a keresztény szent helyen.

A rendőrség virágvasárnapon akadályozta meg Pizzaballát és egy másik főpapot abban, hogy belépjenek a templomba, amikor a keresztény hagyomány szerint Jézus bevonult Jeruzsálembe, és amely a húsvéttal záruló a nagyhét kezdetét jelzi.

Kezdetben a rendőrség és Netanjahu hivatala biztonsági intézkedésként védte a döntést az Iránnal zajló háború közepette, ugyanis korábban rakétadarabok csapódtak be az óvárosban, köztük a Szent Sír-templom közelében is. A döntés nemzetközi bírálatot váltott ki, többek közt Mike Huckabee amerikai nagykövet, Giorgia Meloni olasz kormányfő és Emmanuel Macron francia elnök is tiltakozott.

Később vasárnap a rendőrség két vezetője találkozott a latin patriarkátus képviselőjével, és megállapodtak egy olyan keretrendszerben, amely lehetővé teszi minden keresztény felekezet számára az imát a templomban a háború ideje alatt is. A részleteket egy későbbi egyeztetés után hozzák nyilvánosságra, de Pizzaballa bíboros addig is beléphet a templomba.

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának kezdete, február 28. óta az izraeli hatóságok biztonsági okokból mindenki előtt lezárták az óváros tömegeket vonzó szent helyeit, csak a helyi lakosok és az üzlettulajdonosok lehetnek ott. A korlátozások minden szent helyre kiterjednek, a Siratófalra, az Al-Aksza mecsetre és a Szent Sír-templomra is, amelyeket március 6. óta zárva tartanak. Izraelben legfeljebb 50 fős gyülekezést engedélyeznek, ott, ahol időben elérhető óvóhely.

(MTI nyomán)