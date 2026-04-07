Háború :: 2026. április 7. 18:43 ::

Manőverező robotrepülőgépeket gyártó üzemek elleni támadásról számolt be az orosz védelmi minisztérium

Az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban légi-, drón-, rakéta- és tüzérségi csapást mért az ukrán fegyveres erőket kiszolgáló energetikai és közlekedési infrastruktúrára, manőverező robotrepülőgépek vezérlőrendszereit és alkatrészeit gyártó üzemekre, valamint repülőgép típusú, pilóta nélküli repülő szerkezet és legénység nélküli motorcsónakok tárolásának és összeszerelésének helyszíneire - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1270 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszer- és anyagraktárt, 11 páncélozott harcjárművet, egy francia CAESAR 155 milliméteres önjáró löveget, három irányított légibombát, továbbá 217 repülőgép típusú drónt.

Andrej Belouszov védelmi miniszter kedden Moszkvában kijelentette, hogy az orosz fegyveres erők szerződéses katonákkal való feltöltése gyorsabb a tervezett ütemnél, az új alegységek felállítása pedig a tervek szerint halad. A tárcavezető szerint a hadsereg megkülönböztetett figyelmet fordít a kiképzésre, elsősorban a drónirányító csapatoknál.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Vlagyimir megyei Alekszandrovszk körzetében dróntalálat ért egy kétlakásos lakóházat, aminek következtében életét vesztette egy házaspár és 12 éves fia. A gyermek születésnapját előző nap ünnepelte meg a család, a fiú 19 éves nővére túlélte a támadást. A környező házban is sérültek meg emberek.

A Zaporizzsja megyei Velikaja Znamenka településen tüzérségi találat ért egy iskolát, majd a kiérkező mentőautót pilóta nélküli repülőszerkezet támadta meg. Az incidensnek tíz sebesültje van, köztük hét gyerek. Az iskolások kimenekítése közben életét vesztette egy önkormányzati vezető.

Voronyezs megyében drón okozta károk miatt le kellett állítani egy meg nem nevezett gyár termelését, és négy lakóház is megrongálódott. A leningrádi régió légterében csak az éjszaka folyamán húsz, pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le az orosz légvédelem.

(MTI)