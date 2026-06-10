Háború :: 2026. június 10. 12:18 ::

Ukrán rakétatámadás érte Csebokszarit, Szevasztopolban megsemmisült Franz Roubaud monumentális panorámaképe

Ukrán rakétatámadás érte az éjjel Csuvasföld székvárosát, a Moszkvától 600 kilométere keletre, a Volga folyó partján fekvő Csebokszarit, három ember megsebesült - közölte Oleg Nyikolajev régió vezetője szerdán a Max-csatornáján.

Szamara megyéből is három civil sérülését jelentették, az ugyancsak Volga menti régióban több ipari létesítményben károk keletkeztek. A Rosztov megyei Millerovói járásban kigyulladt egy olajtároló, a tüzet eloltották.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 326 ukrán repülőgép típusú drónt semmisített meg húsz régió, valamint a Fekete-tenger fölött. Több repülőtér forgalmát ideiglenesen felfüggesztették.

Mihail Razvozsajev, az elcsatolt Szevasztopol kormányzója szerint "gyakorlatilag megsemmisült" Franz Roubaud (Franc Rubo) francia származású orosz festő Szevasztopol védelme 1854-1855 című panorámafestménye, amelyet az éjjel célzottan támadtak ukrán repülőgép típusú drónok. Az orosz kulturális örökség részét képező alkotás és múzeum megmentésére 83 tűzoltót és 22 műszaki eszközt vezényeltek.

A hatóságok később közölték, hogy a festmény néhány eredeti részlete, amelyet Szevasztopol Védelmének Múzeumában szándékoznak kiállítani, épen megmaradt.

A Roubaud-panorámát 1905-ben avatták fel a városnak krími háború alatti védelmének 50. évfordulójára. A festmény hossza 115, a magasága pedig 14 méter.

Ukrainian drone strike destroys Franz Roubaud’s giant 1904 painting at the Battle of Sevastopol Panorama, Crimean city’s main landmark, the Russian-imposed authorities say. One of the world’s best known piece of battlefield art and Ukraine’s own cultural heritage. pic.twitter.com/7nvCZWNy7x June 10, 2026

1942-ben a festmény kétharmadát sikerült megmenteni a német légierő és tüzérség támadásaitól. Szevasztopol védelmének századik évfordulója alkalmából a panorámaképet helyreállították, és 1954-ben a múzeum újra megnyílt. Azóta több mint 40 millió látogatója volt.

Marija Zaharova a panoráma elleni csapást civil objektum elleni barbár támadásnak minősítette, és több orosz politikai szereplő elítélte.

(MTI nyomán)