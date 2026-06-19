Háború, Külföld :: 2026. június 19. 18:53 ::

Előzetes áthaladási kérelmet kér Irán a Hormuzi-szoroson áthaladni kívánó hajóktól

A Hormuzi-szorost kezelésére létrehozott iráni tengerészeti hatóság pénteken azt követelte, hogy a stratégiai fontosságú tengerszoroson áthaladni kívánó valamennyi hajó 48 órával előbb adjon be áthaladási kérelmet, annak ellenére, hogy a háborút lezáró iráni-amerikai keretmegállapodásban szerepel a tengeri útvonal újbóli megnyitása.

Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a fennakadás a szoroson való áthaladás során, nagyon fontos, hogy minden kért információval együtt az áthaladási kérelmeket az övezetbe érkezés előtt 48 órával nyújtsák be - írta angolul az X-en az átkelések ellenőrzésére létrehozott iráni hatóság.

Az iszlámábádi memorandum, amelyet Maszúd Pezeskján iráni és Donald Trump amerikai elnök szerdán írt alá, elrendeli, hogy Irán biztosítson hatvan napon át szabad és ingyenes áthaladást a kereskedelmi hajók számára.

Az Egyesült Államok már feloldotta az iráni kikötők és hajók blokádját, ami szintén szerepel a keretmegállapodásban.

A dokumentum aláírása után csütörtökön két hónap után a legnagyobb napi forgalmat jelezték a Hormuzi-szorosból: 25 hajó haladt át rajta - jelentette pénteken az AXSMarine tengerfigyelő vállalat a honlapján.

(MTI)