Háború :: 2026. június 24. 17:13 ::

Az iráni főtárgyaló szerint a keretmegállapodás az amerikai vereség beismerése

Az Irán és az Egyesült Államok által aláírt keretmegállapodás Amerika vereségének beismerése - szögezte le szerdán Mohammed Baker Kalibaf iráni főtárgyaló Bakuban, az Iszlám Együttműködés Szervezetének (OIC) találkozóján.

Az eseményen elmondott, az iráni állami televízióban is közvetített beszédében Kalibaf - aki egyúttal az iráni parlament elnöke is - úgy vélte, az Iszlámábádban aláírt nyilatkozat "Irán bátor népének ellenállása és eltökéltsége", nem pedig külső nyomás hatására született meg, és ezért gyakorlatilag egyenértékű Washington vereségével.

Hangsúlyozta továbbá azt is, hogy a Közel-Kelet politikai és biztonsági berendezkedéséről ezentúl csak a régió országai dönthetnek. Mint mondta, a régió jövőjét Teherán nem a konfliktusban, hanem az együttműködésben látja, valamint stratégiai célnak minősítette a nem térségbeli országok erőinek a kivonását a Közel-Keletről.

Kalibaf emellett a hazája és az Egyesült Államok közötti megállapodás kulcselemének nevezte a libanoni rendezést, és leszögezte: Teherán számára a libanoni tűzszünet legalább annyira fontos, mint az iráni.

(MTI)