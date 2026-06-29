Háború :: 2026. június 29. 16:27 ::

Orosz rakétacsapás érte Dnyipro városát

Az orosz hadsereg rakétacsapást mért hétfő reggel a kelet-ukrajnai Dnyipro városára, a legfrissebb adatok szerint öt ember életét vesztette, és 28-an megsebesültek - közölte Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megye kormányzója a Telegramon.

A tájékoztatás szerint egy közelebbről nem megnevezett vállalat épületét ért találat. Egy férfi a kórházba szállítás után halt meg, rajta kívül még négy súlyos sebesültet ápolnak - tájékoztatott a kormányzó.

A délkelet-ukrajnai Zaporizzsja városában egy orosz drón eltalált egy menetrend szerinti buszt. A támadás következtében ketten meghaltak, további hatan megsebesültek, köztük egy gyermek - közölte Ivan Fedorov, a megye kormányzója a Telegramon.

Oleh Szinyehubov, a keleti Harkov megye kormányzója arról adott hírt, hogy az orosz hadsereg rakétacsapást mért Beresztin városára is a régióban. A jelenlegi információk szerint megsebesült egy 72 éves nő.

Vjacseszlav Csausz, az északi Csernyihiv megye kormányzója közölte, hogy az orosz csapatok támadást intéztek egy benzinkút ellen a régióban lévő Novhorod-Sziverszkijben. A támadásban egy ott dolgozó 34 éves férfi megsebesült.

Volodimir Zelenszkij a Telegramon ítélte el a halálos áldozatokat és sok sebesültet követelő legújabb orosz támadásokat. "Rendkívül fontos fellépni ezzel az orosz terrorral szemben. Az embereknek nagyobb védelemre van szükségük az ilyen szörnyű csapások ellen. Mindenekelőtt ballisztikus rakéták elleni légvédelemre van szükségünk. Fontos, hogy Európában a saját ballisztikusrakéta-elhárító védelem fejlesztése a lehető legaktívabban folyjon. Saját rendszerekre, saját rakétákra van szükség. Minél hamarabb állnak rendelkezésre ilyen képességek nagyobb számban, annál több emberéletet lehet megmenteni" - hangsúlyozta az elnök.

Az államfő közlése szerint az oroszok a Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolban ismételt csapást mértek a mentőegységekre, és egy tűzoltóautót is eltaláltak. Csapás érte az energetikai infrastruktúrát a szumi, az odesszai és a csernyihivi régiókban, emellett Herszon és a Harkov megye ellen is támadásokat hajtottak végre.

A Zaporizzsjai megyei Huljajpole térségében továbbra is heves harcok folynak, az oroszok feladata az, hogy június végéig teljesen elfoglalják ezt a települést - közölte az UNIAN hírügynökséggel Vladiszlav Volosin, az ukrán déli erők szóvivője. Hozzátette, hogy jelenleg Huljajpole peremén vannak az ukrán állások, az orosz csapatok pedig megpróbálják elvágni az ukrán fegyveres erők ott harcoló egységeinek logisztikai utánpótlását, megakadályozni a váltásukat, illetve szükség esetén a kimenekítésüket. "Elképzelhető, hogy át kell csoportosítanunk az erőinket, hogy az ott lévő katonákat ne keríthessék be" - vélekedett.

Hozzátette, hogy az oroszok megpróbálják távolról elaknásítani a Huljajpole térségében lévő állásokhoz vezető összes utat. "A huljajpolei irányban meglehetősen súlyos a helyzet, mivel az ellenség továbbra is folytatja műveleteit. Bár az elmúlt héten a rohamtevékenységének intenzitása körülbelül 15 százalékkal csökkent, ezen a frontszakaszon még mindig 25-30 összecsapást regisztrálunk. Az ellenség két szakaszon fejti ki a legerősebb nyomást. Ezek közül az egyik Huljajpolétól északra, Dobropillja irányában található. Az elmúlt 24 órában itt több mint tíz ellenséges rohamot jegyeztek fel" - mondta el Volosin.

(MTI nyomán)