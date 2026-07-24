Háború :: 2026. július 24. 18:54 ::

Kijev környéki drónbemutatóra mért csapásról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Csoportos csapást mért az orosz hadsereg ukrán és külföldi gyártmányú drónoknak egy kijevi külvárosban megtartott bemutatója helyszínére - közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.

"Az adott helyszínen pilóta nélküli légi járművek vezető fejlesztői és gyártói tartózkodtak, valamint az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszerekért felelős parancsnokságának és az ukrán titkosszolgálatoknak azon képviselői, akik közvetlenül tervezői és végrehajtói az orosz terület elleni támadásoknak" - áll a tárca által kiadott tájékoztatásban.

Pénteken korábban az ukrán média egy robbanássorozatról számolt be Kijev megyéből. Később arról is jelentek meg hírek, hogy a pilóta nélküli rendszerek gyártóinak Armada elnevezésű szövetsége által szervezett kiállítást is találat érte.

(MTI)