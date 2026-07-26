Háború, Külföld :: 2026. július 26. 14:03 ::

Több irányból támadták az oroszok az Azov-hadtest állásait

Az ukrán védelmi erők sikeresen visszaverték az orosz csapatok nagyszabású, több irányból kibontakozó offenzíváját az háború kezdete óta legendásnak számító ukrán Azov-hadtest védelmi vonalán. A beszámolók szerint az orosz hadvezetés július 22-én a 8. és a 41. gárdaista hadseregek egységeit, valamint a 90. gárdista páncéloshadosztály erőit is bevetette a rohamműveletekben - írta a Militarnyi alapján a Portfolio.

A hivatalos közlés szerint az ukrán védelmi vonalak áttörése érdekében az orosz csapatok több tucat páncélozott harcjárművet, szállítójárművet és különleges műszaki eszközt vonultattak fel.

A támadás egyszerre több irányból indult meg, miközben a 41. hadsereg és a 90. páncéloshadosztály erői Novoekonomicsne térségéből, a 8. hadsereg egységei pedig Vozdvizsenka felől lendültek rohamra.



FPV drón által megsemmisített orosz tank 2026 júliusában (fotó: Azov-hadtest)

Az orosz egységek négy órán keresztül próbáltak betörni a Sahove falu közelében fekvő lakott területekre. A támadás támogatására az ellenséges erők Gerbera és Lancet típusú csapásmérő drónokkal igyekeztek lezárni a légteret, a gépesített oszlopok fedezésére pedig bevetették a Szarma rakéta-sorozatvető rendszert is, amelyet az ukrán védőknek később sikerült megsemmisíteniük.

Az ukrán védők már korábban aknamezőket telepítettek a támadók feltételezett felvonulási útvonalaira. Ezzel párhuzamosan az ukrán légierő harcászati repülőgépei megrongálták a kulcsfontosságú hídátkelőket, az orosz csapatok pontonhíd-építési kísérleteit pedig ismételt légicsapásokkal hiúsították meg.

A rohamot végül az Azov egységei - más ukrán csapatokkal együttműködve - végül visszaverték. Az összecsapások során az orosz erők hét harckocsit, hat páncélozott harcjárművet, Grad és Szarma rakéta-sorozatvetőket, három különleges műszaki eszközt, valamint 47 katonai terepjárót veszítettek.