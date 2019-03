Publicisztika :: 2019. március 11. 20:07

Itt a burka, hol a burka?

Rögtön szögezzük le az elején, már csak azért is, hogy kiüssük a szokásos, „ez a legnagyobb problémátok?” kezdetű „fegyvert” a kritizálok kezéből, hogy nem, nem ez. De rögvest tegyük is hozzá: ne is legyen. Tény, hogy Nyugat-Európához viszonyítva eltörpül, egyelőre nem kell attól tartani, hogy burkát viselő emberek lepnék el tereinket. De ha valaki preventív jelleggel hozni akar egy rendeletet arról, hogy ez elméletileg se lehessen, az miért baj?

A törvényhozásnak nem utólag kell futnia az események után, hanem abszolút szempontokat felállítva kell dolgoznia.

Az, hogy miért fontos ez, gondolom e helyütt nem kell ecsetelnünk. Ezer esztendővel ezelőtt Magyarország felvette a keresztséget, a török időkben pedig, ha nagy veszteségek árán is, de megőriztük hitünket, keresztény kultúránkat, nem váltunk muszlimmá. De figyelembe véve, hogy a 21. század nem a klasszikus, 20. századi értelemben vett ideológiák harcáról, hanem vallások, civilizációk, kultúrkörök nagy versengéséről, összecsapásáról fog szólni, ahol az iszlám az egyik nagy vetélytársunk, nem is akarunk azzá válni.

Ellenkezőleg, hagyományaink mentén szeretnénk újra megerősödni.

Ezért fontos a burkaviselést tiltó javaslat, amit a Mi Hazánk képviselője, Dúró Dóra nyújtott be az elmúlt időszakban.

Bár korábban a kormánypárti többségű honvédelmi bizottság egyhangúlag támogatta a nemzeti ellenzék javaslatát, most viszont úgy tűnik, változni látszik a helyzet. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanis a múltheti kormányinfón azt állította, a kormány nem támogatja a burkaviselést tiltó javaslatot. Mert az nem lenne szép dolog.

Zárójeles megjegyzésként azt fűzzük hozzá, nem lenne pedig precedens nélküli, több európai országban hozták már ilyen rendeletet.

Emlékszünk még, annak idején hogy állt a Fidesz a határvédelmi kerítéshez? Reakciók nélkül maradtak igen sokáig Toroczkai László kérései, javaslatai. Amikor már olyannyira elhatalmasodott a migrációs nyomás, hogy valós, mérhető társadalmi igény jelentkezett, akkor lépték meg. Persze, ennek is lehet örülni, és sokkal jobb, ha nem történt volna meg, de ez azért rámutat egy jelentőségteljes dologra.

Arra, mi a különbség, az értékelvű és az érdekelvű jobboldal között.

A Fidesz jelen pillanatban azért nem támogatja a burkaviselést tiltó határozatot, mert nem reális veszély, nem remélhet tőle szavazatokat, hiszen ebben a fókuszban mér mindent. A Mi Hazánk viszont azért állt elő a javaslattal, mert értékekben gondolkodik, ha tetszik az valakinek, ha nem.

Jó alkalom tehát ez a mostani is arra, hogy újra élesen körülhatároljuk, milyen politikai tömbök léteznek Magyarországon, de ez elmondható nagy vonalakban Európáról is.

1. Az egyesült balliberális tömb (Jobbikkal együtt)

2. A pragmatista, érdekelvű jobboldal

3. Az értékelvű jobboldaliság tábora

A 2. és a 3. pont között a szavazóbázist tekintve természetesen lehetnek átfedések és átjárások, de nekünk éppen az a feladatunk, hogy olyan alternatívát mutassunk fel, hogy ne kelljen folyton a kisebbik rosszat választani, ezért dolgozzunk azon, újra kialakuljon egy olyan közeg, mely nagy és erős, ahol a értékelvű nemzeti politizálás folyik, és kőkemény nemzeti ellenzéke lesz a jelenleg regnáló kormánynak. A párt keret és eszköz, de nekünk egy azok felett is álló szellemi közeget kell kialakítanunk, hogy bármilyen körülmények között meg tudjuk védeni a mi hazánkat.

Lantos János – Kuruc.info