Publicisztika :: 2019. március 26. 18:25 ::

Még egyszer 1848-ról - reakció Lantos János írására

Magam is olvastam a portálon János írását, aki régi harcostársam. Ritkán ragadok „billentyűzetet”, utoljára a CEU kapcsán tettem ezt meg a Kurucon, de most úgy éreztem, néhány dolgot ki kell írnom magamból. A téma valójában méhkas, ugyanis a „nemzeti oldal” sokat veszekszik rajta. Említi János a kokárdát mint szimbólumot, mely valóban francia mintára került át hozzánk, de egyesek a „monarchista” vonalról magát a kokárdát alkotó magyar nemzeti trikolórt is próbálják egy kalap alá venni a kokárdával. Egy időben ezen eszmefuttatások engem is eltávolítottak kissé a trikolórtól, és elkezdtem az Árpád-sávokat tekinteni az egyetlen legitim lobogónak, mára – többet látott és értő fejjel – rájöttem, a piros-fehér-zöld kombináció már korábban kezdett kialakulni, nem köthető „forradalmi tevékenységhez”, azt kérem, ne vesse el senki sem, még a monarchisták részéről se.

Ugyan magam sem kedvelem a kokárdát, ellenben „nemzetőr” karszalagot felhúzok 15-én, mikor „hivatalos helyre” megyek. Így illendő, ez a nap testesít meg másfél esztendőt a történelmükből, mely időszak egyes részeivel lehet, hogy hazaárulás azonosulni, de az egészet elvetni sem kisebb hazaárulás.

Ezen bevezető után talán sejthető, hogy magam is „köztes, békítő” álláspontot fogok kifejteni, de kérem – nem túl bő lére eresztett – írásomat olvassa végig mindkét oldal.



Forradalom és szabadságharc 1848–49-ben. Bellony László festménye (forrás: Wikimédia)

János kiválóan látja, hogy az információáramlás, az „eszmék áramlása” akkor még teljesen más volt, mint napjainkban. Petőfi Sándort is tarthatja valaki éretlen „balhézó” suhancnak, de marxistának – ahogy szokták az egyik oldalon – kevéssé, a Kommunista Kiáltvány aligha juthatott el olyan rövid idő alatt hozzá, és ha mégis, akkor sem biztos, hogy meg tudta volna érteni azt – nem elvitatván költői késségeit vagy lánglelkű hazafiságát – azt meg főleg nem tudhatta, hogy a későbbiek során mit fog jelenteni a kommunizmus.

A nemzeti oldal rákfenéje az összeesküvés-gyártás, a mindenhol zsidókat és szabadkőműveseket látás. Az egyik oldal szerint a zsidó származású szabadkőműves Habsburgok ellen folyt a harc, a másik oldal szerint a zsidók és szabadkőművesek által felbujtottak harcoltak a tradicionalista Habsburg ház ellen. És, hogy nem mindig vegytiszta a képlet – ahogyan János is rávilágít – ha mondjuk a „15-e párti” oldalon valaki felismeri Kossuth Lajos – nem is oly kevés – rossz tulajdonságait, akkor mit gondol? A harc tiszta volt, de pont Habsburgok fizették Kossuthot, hogy szabotáljon. És kiegészíthetetlenül mocskolni kell a másik oldalt, mert miért ne. Ez az a dolog, amivel le kellene számolnunk az oldalunkon, és megpróbálni felülről nézni a képet. Itt egyébként a János által említett emberi tényező is fontossá válik.

A szeptember 29-ei dátummal egyetértek, amit János felvet, de megjegyzem, én nem tekintem semmiféle szabadságharc kezdetének azt a dátumot se. Nem kívánok fogalmakon lovagolni, mert az is rossz szokása a „nemzeti oldalnak”, de megjegyzem, számorma az egy önvédelmi harc kezdete, nem volt szó semmiféle „szabadságharcról”, amennyiben a Habsburgok alóli szabadulásra utal a szó. Az őszi ütközetekben, ha valaki elkiáltotta volna magát, hogy „előre a Habsburgok megdöntésére”, akkor valószínűleg lefejezték volna visszakézből a társai.

És itt van a kutya elásva. Túlzottan a mai interpretációból tekintünk vissza az eseményekre. Abban igazuk van teljes mértékben a monarchistáknak, hogy ha egy mai megemlékezés szövegéből kellene megítélni 1848-at, bizony én se kérnék belőle. A demokráciáért való küzdelemként beállítani az eseményeket durva ferdítés – szintén szablya szaladt volna a nyakba a társaktól, ha valaki ezt kiáltja. A demokrata Szemere és a republikánus Kossuth még április után se nagyon merték saját álláspontjukat nyíltan hangoztatni, legalábbis a harcok idején, hisz tudták, milyen fogadtatása lenne.

Nem volt szó ősszel még detronizációról sem, nemhogy a monarchia mint államforma megszüntetéséről. És ez a dolog, aminek közelebb kellene hoznia egymáshoz a két oldalt, hiszen valójában nem állnak olyan távol egymástól, mint a napjainkbeli – részben kommunista hagyatékból eredő – emlékezetpolitikának. A Horthy-rendszerben is sokáig húzták, mire nemzeti ünneppé lett a kommunisták által egyébként 1919-ben már úgy kezelt nap, mely aztán 1948-tól vált ennyire meghatározó „momentummá”, hisz a kommunisták párhuzamot véltek felfedezni részben valósan, részben tévesen az események között.

De a legfontosabb, ami fölött általában mind a két „tábor” átsiklik, a legitimitás. Mármint a „monarchista” oldal mindig a legitimitásra hivatkozik, de vajon helyesen? 1848 áprilisában a legitim Habsburg uralkodó szentesített bizonyos törvényeket, melyekről az udvar – és itt szabadon felhasználható a „háttérben susmorgó zsidó tanácsadók” alakja – később már fogát szívva gondolkodott, de hiába, a törvények bizony legitimek voltak. Emiatt a problematika miatt elmozdították a szuverén (!) uralkodót, és a helyébe illegitim módon ültették Ferenc Józsefet – aki természetesen 1867-es koronázása után legitim uralkodója lett hazánknak, akárhogy is fáj egyeseknek. De akkor a szeptember 29-ével megindult harcoknak ki volt a legitim/pozitív szereplője?

Bármilyen meglepő is lesz, mind a két táborunknak igaza van, hiszen egy tábor az valójában. Miről beszél ez a bolond? - tehetik fel néhányan a kérdést. A válasz pofonegyszerű. A magyar honvédség a Habsburgok által szentesített törvényeket védte, ergo a legitimitás talaján állva védte enyhe túlzással még a „Habsburgok becsületét” is a Habsburg legitimitás ellen vétő Ferenc József ellenében.

Tehát ha valaki „függetlenségi”, épphogy kevésbé kell szeretnie az önvédelmi (és nem szabadság-) harcunkat, mint ha valaki monarchista. Ezen kell elgondolkodni, mielőtt egymás torkának esnek az emberek.

Március 15-e mint a történelmünk napjainkban egyetlen pozitív színezetű forradalma vagy forradalmi kísérlete, vitatható. A függetlenségi nyilatkozat és a trónfosztás – főleg, ha azt is belevesszük, hogy még a „forradalmi” kormány nagy részét is „nagydarab kidobók” tartották kint a debreceni nagytemplomon, hogy nehogy beleszóljanak Kossuth magánakciójába – szintén vitatható. Az egyes vezető személyiségeket szintén lehet – sőt kell is néhány esetben – vitatni.

De az, hogy a sokáig legitimitás talaján álló, hősies és dicsőséges önvédelmi harcunkat vitassa valaki, már nem engedhető meg.

Ennek kell közelebb hoznia egymáshoz a két tábort. Ugyanis napjainkban nem vitatkozhatunk ilyen dolgokon. Majd ha „kezünkben a hatalom”, akkor lehet az emlékezetpolitikán alakítani szakmai és ideológiai vita után. Elsakkozhatunk, hogy márciusban, szeptemberben, októberben vagy akár áprilisban emlékezzünk-e meg a másfél esztendőre vagy annak mekkora részére, és azt mily módon tegyük meg.

Nemzetünk tényleg a szabadságszeretetéről híres, és azért érdemes küzdeni, de a Habsburg elnyomás és a Habsburgok elleni küzdelem nem feltétlenül jelenti ugyanazt, az elnyomás ellen mindig küzdeni kell, de nem hamis eszményképekkel.

János sorait kiegészítve: dicsőség a hősöknek! De csakis azoknak.

Géresi Tamás

(A szerző történész.)