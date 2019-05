Publicisztika :: 2019. május 25. 11:17 ::

Gaudi: Nemzeti radikális képviseletre is szükség van az Európai Parlamentben

A nemzeti jogvédő Facebook-bejegyzésében fejti ki, hogy miért szavazott – ahogy fogalmaz – sok elárult és elárvult nemzeti radikális tavaly a Fideszre (szerkesztőségünk a néhány létező érdem elismerése mellett is még inkább kritikus és bizalmatlan az Orbán-kormányok tevékenységével és retorikájával szemben). Ugyanakkor az írásából az is kiderül, hogy a Fidesz éppúgy nem lehet a megoldás, ahogy a Jobbik sem, és a kiábrándult otthonmaradásunkkal is csak a szokásos bandát segítjük több mandátumhoz, amikor valamit tehetnénk is, miközben nem tobzódunk a hazafias lehetőségekben... Alább olvasható a teljes szöveg, Zuckerbergéknél nincs a legnagyobb biztonságban.

A tavalyi országgyűlési választáson az elárult és elárvult nemzeti radikálisok közül sokan nemzeti felelősségtől vezettetve – fenntartásokkal – a kormánypártokra szavaztak. Nemzeti radikális szavazatok nélkül nem lett volna meg a kétharmad, de még talán a többség sem. Akkor nemzeti végszükséghelyzet volt, a mostani európai parlamenti választáson európai végszükséghelyzet van és ez más megközelítést, más szavazási stratégiát igényel nemzeti radikális szempontból. És ami szintén jelentős különbség: most lehetőség van közvetlenül nemzeti radikális képviselőt választani.



Akik nemzeti radikálisként tavaly a Fideszre voksoltak, elsősorban az európai nemzetállamokat és őshonos európai népeket eltörölni kívánó Kalergi-Soros-tervre és az e terv érdekében ravaszul kigondolt nemzetellenes szivárványkoalícióra mondtak nemet. Nemet a szemkilövetők, levitézlett liberálisok, olimpiagyilkosok, Lenin-fiús temperamentumú anarchisták és a nemzeti radikalizmust eláruló Jobbik perverz szövetségére.

Ahogy tavaly előre jeleztem: ha a Jobbik nemzeti radikális irányú visszakormányzása kudarcot vall, akkor a kiszakadó nemzeti radikálisoknak önálló útra kell lépnie. Ez megtörtént azóta: a Mi Hazánk Mozgalom – még ugyan szélesítendő mozgalmi alapokkal – viszi tovább az elárult nemzeti radikalizmust, így az elárvult radikális hazafiak most általa képviseletet nyerhetnek: ezúttal az Európai Unió törvényhozási fellegvárában és politikai centrumában, az Európai Parlamentben.

Tavaly azt is írtam, hogy az európai parlamenti és önkormányzati választáson az elárult és elárvult nemzeti radikális százezrek bizalmának megtartásához határozott és megalkuvásmentes nemzeti érdekű kormányzás kell, és nekik tett gesztusokra van szükség.

A kétharmados győzelem hatalmas erőt és felhatalmazást adott a felelős nemzetépítésre, de egyúttal a hibák kijavítására, a megtisztulásra is és arra, hogy minden lehetséges törvényalkotási, diplomáciai és kormányzati eszközzel a nemzet gyarapítása, egyesítése és védelmezése történjen. Nos van még bőven mit ezen a téren tenni, pozitív és negatív döntések is születtek. A Stop Soros-törvényeket elfogadták, az idegen lakosság betelepítést tiltó, nemzeti önazonosságot védő Alaptörvény módosítás megtörtént, gyermekáldást és családokat segítő intézkedések sora történt, a gazdaság növekszik, de messze még a Kánaán...

Azonban a nemzeti radikálisok számára csalódást keltő módon Budaházyék nem kaptak közkegyelmet (annak ellenére, hogy az amnesztiát több százezer polgár támogatta petíció aláírással és tucatnyi önkormányzat által elfogadott „felirati” határozat útján), a 2006 őszi rendőrterror felelőseinek elszámoltatását célzó Alaptörvény-módosítás nem született meg, a devizaadósok kiszabadítása az adósrabszolgaságból nem történt meg, és a nemzeti büszkeséget erősítő filmalkotások elmaradtak. Csakúgy, mint egy olyan bírósági reform is, amely biztosítja végre a jog uralmát a bírói önkénnyel szemben, és megszünteti a hazafiak terhére zajló elfogult ítélkezés gyakorlatát.

A mostani európai parlamenti választásnak hazánkban a tétje az, hogy a 21 képviselői helyből minél több, összmagyarságért elkötelezetten küzdő, feltétel nélkül bevándorlásellenes, antiliberális, hitelesen patrióta képviselőt küldjünk az Európai Parlamentben, amely az európai nemzetekért és értékekért vívott harc elsőszámú színtere.



A kormánypártok győzelme biztosra vehető, legfeljebb az arány a kérdéses. Kulcsfontosságú ugyanakkor, hogy legyen a Fidesztől jobbra eső politikai térben olyan magyar erő, amely az Európai Parlamentben a megalkuvásmentes hazafiság jegyében küzd a magyar önrendelkezésért, a trianoni diktátum felülvizsgálatáért, az európai nemzetek felszámolását célzó és bevándoroltatást célzó háttérhatalmi tervek megvalósítása ellen összefogva az európai hazafias erőkkel. Ilyen erő a Toroczkai László vezette Mi Hazánk Mozgalom.

Fontos tehát, hogy nemzeti radikális képviselet is legyen az EP-ben, mivel a Fidesztől jobbra eső politikai térben a magyar érdekek nem maradhatnak képviselet nélkül: ennek hiánya az egész nemzet számára is hátrányos lenne. Ez egyúttal persze komoly felelősség és kihívás is, amelynek meg kell felelni és keményen kell dolgozni. És itt szögezzük le: a Jobbik manapság a Momentum és az LMP szoros szövetségeseként hiteles bevándorlásellenes erőknek sem tekinthető, amellett, hogy elárulta a nemzeti radikalizmust.

Az Európai Parlamentben viszont a bevándorlás elleni európai patrióta összefogás egyik mozgatója lehetne a Mi Hazánk, mivel a Fidesz ugyan kiszorulni látszik az Európai Néppártból, de lehet, hogy mégis marad, és számos patrióta radikális párt fenntartásokat táplál vele szemben. Toroczkai Laci régóta markáns képviselője a hazafias radikális mozgalomnak, a déli határkerítés kezdeményezője, ezért elvárható tőle, hogy a bizalomnak megfeleljen, ezt a munkát elvégezze és megalkuvásmentesen képviselje a patrióta ellenállást a globalista erőkkel szemben. Nem beszélve a békediktátumok revíziójáról, amelyet a Fidesz még nem vállalt fel, míg a nemzeti önrendelkezés a Mi Hazánk programjának szerves része.

Van kint feladat bőven, hogy csak egy párat említsek: a bevándorlási terv kőkemény ellenzése, nemzetek felszámolásának, a multikulturalizmus és a multik térnyerésének blokkolása, kisebbségi sorban élő őshonos európai nemzeti közösségek jogainak garantálása, a jogfosztott elcsatolt magyar közösségek melletti kiállás, jogvédelme, a területén élő magyarokat elnyomó tagjelölt államok tagságának blokkolása (Ukrajna, Szerbia), értelmes és a közép-európai térség érdekeit szolgáló forráselosztás szorgalmazása, mezőgazdasági támogatások megtartása családi gazdaságok számára előnyös formában a bevándorlókra fordítás helyett, bérkiegyenlítés minimálbér-harmonizációval, fenntartható gazdasági modell támogatása, kis- és középvállalkozások melletti kiállás, polgárbarát fogyasztóvédelmi és foglalkoztatási szabályok támogatása, európai kulturális önazonosság védelme stb.

Fontos azt is látni, hogy a Mi Hazánk Mozgalmat nem kötik a nagy európai pártcsaládokban működő homályos, átláthatatlan alkuk és elvárások. Elvárható ezért, hogy csak a magyar emberek elvárásainak és érdekeinek védelmében végezzen nemzetszolgálatot az Európai Parlamentben bátran, keményen, tabuktól mentesen, a megalkuvásmentes hazafiság jegyében. A nemzet tiszta lelkiismerete lehetne a sokszor zavaros és háttérerők által vezérelt európai politikában.

Fontos az is, hogy a Mi Hazánk által elnyert minden mandátum egyúttal a balliberális blokk esélyeit is csökkenti a kijutásra, ezért kettős jótékony hatása is van. Ha viszont a bejutási küszöb alatt marad, akkor a rá adott szavazatok semmibe hullanak és a Soros tervet támogató kis pártok valamelyike juthat az EP-be ezáltal.

Éppen ezért a nemzeti radikálisok, de akár a megosztott szavazat elve alapján kormánypárti családok egyes tagjai is nyugodt szívvel szavazhatnak a Mi Hazánk Mozgalomra.

És ami szintén fontos: folytatást kell nyerjen dr. Morvai Krisztina nemzeti jogvédő áldozatos, emberfeletti és eredményes hazafias munkássága, amit magyar önrendelkezésért kifejtett az elmúlt 10 évben az Európai Parlamentben. Rendkívül magasra tette a lécet, elérni szinte lehetetlen. De miután a Kárpát-medencei magyarság önrendelkezését programjába emelte, így a staféta átvételére és a bizonyítás lehetőségének kiérdemlésére a Mi Hazánk Mozgalom alkalmasnak mutatkozik, de ehhez megfelelő felhatalmazást kell kapjon most vasárnap.

A nemzeti radikálisok az elmúlt évek csalódásai, kényszerdöntései és passzivitásra kárhoztatása után megmutathatják erejüket, ha a most vasárnapi európai parlamenti választáson a nemzeti radikalizmust képviselő Mi Hazánk Mozgalom európai parlamenti listájára szavaznak.

Honfitársi üdvözlettel: dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, nemzeti jogvédő