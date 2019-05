Emlékszem, amikor kerek 10 évvel ezelőtt első választóként vettem részt az európai parlamenti választásokon. Akkor – felfűtött hangulatban – mindenféle komolyabb átgondolás nélkül ikszeltem a Jobbikra, s ez a szavazás indított el azon az úton, hogy később komolyabban is megismerjem a pártot, és belépjek az ifjúsági szervezetükbe, valamint a „rendes” pártba is. Természetesen már nagyon régen szétváltak az útjaink, csupán emlékeimben kutatva idéztem fel azt az ominózus pár évet. Azóta rengeteget változott a világ, a pártok tekintetében legalábbis. A problémák jelentős része még mindig ugyanaz maradt, amelyekről akkor ők beszéltek. A Jobbik változott, a problémák maradtak.

A múlt felidézésén túl az is eszembe jutott, hogy az EU-s választások alkalmával szépen lassan átrágjam az összes párt lajstromát és az európai helyzetet. Noha nem azért, mert azon vacillálok, hogy a Momentumot vagy az LMP-t válasszam-e, hanem az ilyen alkalmak remek lehetőségek arra, hogy összefoglaljuk gondolatainkat.

Az, hogy a mostani választások sorsdöntőek lesznek a kontinens szempontjából, vitathatatlan. Sok emberrel ellentétben viszont úgy gondolom, hogy a kedves olvasók és jómagam is ezt anélkül is tudjuk, hogy a kormányunk naponta százszor figyelmeztet erre a különböző csatornáikon keresztül. A hollandiai eredmények pedig megmutatták, hogy Nyugat-Európa tényleg nagy bajban van. Noha nem mintha olyan túl sok lehetőség lenne nyugaton egy valódi (szélső)jobboldali ember számára, ha a pártok közül kell választani. Geert Wilders szélsőjobboldali (?) pártja a nyugati euroszkepticizmus orvosi lova is lehetne. Miközben az iszlámot és a bevándorlást kritizálják (jogosan), addig az európai zsidóságot természetes szövetségesként kezelik, amelyet gyakorta ki is emelnek. Elhatárolódnak természetesen minden „nácizmustól” és minden „fasizmustól”, s nem folytatnak valódi jobboldali metapolitikát, ugyanakkor hangsúlyozzák a keresztény értékek fontosságát. Az ember gyakran úgy érzi, hogy egyedül a nyugat-európai életformájukat és a jólétüket féltik, a bevándorlásban és az iszlámban pedig ennek veszélyeztetőjét látják. Ennyi. Nem gondolják tovább, nem tárják fel, hogy Európa hogyan jutott idáig, maximum eljutnak Sorosig és az általa pénzelt NGO-kig. Egy kontextusba kerülést pedig az utolsó időkkel, amikor Európa nagy és dicső volt (1930-as évek) pedig végképp nem vállalnak. Ez természetesen nemcsak Wilders pártjára igaz, hanem a legtöbb nyugat-európai bevándorlásellenes pártra. Van, akin persze ez sem segít. A ravasz csapdába elég szerencsétlen módon belesétáló Hans Christian Strachén az sem segített, hogy „jó európai polgár” módjára minden évben megemlékezett minden létező holokauszt-emléknapról vagy éppen a Jad Vasem-látogatás sem ért célba, ami a hatalma megtartását illeti. Ettől függetlenül ezek a pártok fejtenek ki olyan véleményt és politikai akciókat is, amivel mi is egyetérthetünk, és gyanítom, hogy szimpatizánsaik egy része azért szavaz rájuk, mert „jobb nincs.” Más területeken, így Görögországban például van általam is teljesen elfogadható és támogatott alternatíva Arany Hajnal néven. Régóta figyelve tevékenységüket (már amennyiről értesülök) sajnálom, hogy hasonló lehetőség a nyugat-európaiak előtt nem igazán van, vagy ha van is, rendkívül marginális.