Publicisztika, Videók :: 2019. május 31. 09:42 ::

Vona Gábor és a cigány reformkor - "ez a Kuruc.infón majd biztos vezércikk lesz"

Alighanem újat már nem mondunk azzal, hogy a modern kori Magyarország legnagyobb szélkakasát újra a „rejtett erőforrások” integrációja foglalkoztatja. Ezúttal Ábrahám Róbert blogjában beszélget Lukács Adorjánnal. Hogy kik ők? Vona új cigány barátai. S ha már ott van, rögtön egy igen erős gondolattal indít, amikor is azt mondja, az általa hangoztatott második reformkornál még nagyobb esélyt lát egy elsőre! No, és ez mi is? Természetesen a cigányság polgárosodása. Rapper Gáborunk szerint tehát előbb fognak „polgárosodni” (jelentsen ez bármit is az ő felfogásában), mint a többségi társadalom - tudtuk meg a magát egyszerre se nem jobboldalinak, se nem baloldalinak, de mindamellett jobboldalinak és baloldalinak egyaránt valló influenszertől.





Elmélkednek még sok minden bölcsességről, például arról, hogy a politikusok miért nem adják a pénzt a „cigány középosztályra.” A műsorvezető kijelenti, hogy ilyen az egész világon nincs, Gábor rögtön közbe is veti reményteljesen: nem is lehetne? Majd a törzsi logika meghaladását tűzte ki célul, bár kérdés, ezt elmondaná-e újdonsült cigány barátainak is. Szóba kerül természetesen a törökszentmiklósi tüntetés is, elmondja, hogy nem akar álszent lenni, hiszen „ilyesmiben ő is részt vett”, bár akkor ő úgy vélte, azzal csak felhívták a figyelmet a problémára, míg ez a mostani az EP-kampány része volt, szerinte nem kellett volna erre reagálni senkinek.

Egy idő után fárasztóan körkörössé válik már párbeszédük, hiszen csak és kizárólag arról hallhatunk, „ki kell törni a törzsi logikából”, de aztán semmiféle érdemi konklúziót nem vonnak le, legalább annyira öncélú kommunikációvá válik, mint amilyen volt annak idején a „néppártosodás” hajnala, ami nagyjából arról szólt, hogy „néppártosodni kell, mert csak ”. Aztán persze kiderült, mi áll mögötte, elvfeladás és balra tolódás. De ez már a múlt. Mindenesetre hasonlóan öncélúvá válik az egész párbeszéd, és az ember várja és várja a végkövetkeztetést, de újra csak visszahuppanunk a „törzsi logikába”. Mármint abba, hogy ki kell onnan jönni.

Bármennyire is figyeltünk, nem tudtuk meg, mi van a „törzsi logikán” túl, de azt igen, hogy például az, hogy 6 ezer forintért agyonvertek egy idős bácsit, azt tulajdonképpen nem egy cigány követte el, hanem a drog. Vonának erre is van megoldása, a változásnak a társadalomból kell jönnie. Ezt mi is nagyon várjuk.

Azt meg kell jegyeznünk az objektivitás kedvéért, végig az volt a benyomásunk, Gáborunk cigány vitapartnere közelebb jár a valósághoz a dolgok elemzését illetően, hajlandó elismerni bizonyos jelenségekről, hogy károsak, ellenben az influenszer, még az önmaga által is naivnak tartott gondolattal felel: majd a polgárosodás megoldja.



Gaby, az ork messiás (fotó és képaláírás: olvasónktól)

Tudni kell, a beszélgetés még az EP-választás előtt készült, Vona sietve kiemeli, lehet, hogy már nem is érdemes beszélni Toroczkai Lászlóról, mert olyan eredményt ér majd el, ami nem teszi őt jelentőssé. Azt nem tudjuk, jelenlegi (hiszen még tag) pártjának eredményéről mit gondol, hiszen az ő műve lényegében, ahogy kinéz most a Jobbik. No, de erről nem esik szó, arról viszont igen, Vona „polihisztor” Gábor focizott már együtt cigányokkal is, sőt, olyan cigány ismerőse is van, aki libabőrös a Himnusz hallgatása közben. Ez mind szép és jó, de miért nem a többi 95%-ról van szó inkább?

Azért azt mindenképpen Vona Gábor javára kell írni, hogy a beszélgetés háromnegyedénél azt mondja, „ez a Kuruc.infón majd biztos vezércikk lesz.” Hát akkor egy címlappal kedveskedünk neki (vezető anyagot sajnos nem ér, azt egy "picivel" következetesebb és sikeresebb vezető munkássága foglalja el ), úgysem kap túl sok pozitív megjegyzést mostanában.

Zárszóként elmondja, bizonyos esetekben nacionalista, máskor liberális, de van, mikor konzervatív, de olyan is lehet, hogy szocialista.

No igen, ezt vettük észre.

Akinek van kellő türelme, megnézheti a teljes beszélgetést itt:

G. V. - Kuruc.info