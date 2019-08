1994-es fennállásuk óta egyébként többször vádolták a zenekart – a jelenkori német politikai helyzet abszurditását kiválóan leképezve – „nácizmussal”. Ezt leginkább némely klip „sötét világára”, valamint „katonás mivoltára” alapozták. Stripped című számuk videója pedig (ami egyébként egy Depeche Mode-átdolgozás) részleteket tartalmaz az 1936-os berlini olimpiát feldolgozó Riefenstahl-filmből. (Érdekes, hogy a Youtube-ra feltöltött videó alatt a kommentelési lehetőség le van tiltva.) Sötét képi világtól és egy-egy dokumentumfilm felhasználásától még nyilván nem lesz valaki „náci”, a Rammstein pedig következetesen tagadta is ezeket a vádakat, válaszként pedig kiadtak egy számot Links 2 3 4 címmel. A „Links” szó magyarul „bal”-t jelent, utalva ezzel a zenekar politikai hovatartozására. Ebben egyedül viszont az az érdekesség, hogy a Rammstein korábban kikötötte, hogy semmilyen formában nem foglalkoznak politikával. Egyébként ezzel kapcsolatban van egy személyes élményem is, mely nem tartozik szorosan ide, de érdekesség, hogy számos korábbi nemzeti radikális ismerősöm is váltig állította, hogy a Rammstein egy kemény jobboldali zenekar. Őszintén szólva sosem tudtam meg, ezt mire alapozzák, az ellenvéleményemre pedig nem igazán voltak kíváncsiak. Lehet, hogy ők is azt hitték, hogy aki agresszíven énekel német szavakat, az csak „náci” lehet.