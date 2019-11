A Mi Hazánk Ifjai már korábban is feladatának érezte, hogy a terhes kommunista örökséggel leszámoljon, hiszen számos közterület, utcanév visel például mind a mai napig kommunista ihletésű nevet . Fontos és elmaradhatatlan része ez a hazai kultúrkampfnak, amit mostanában amúgy is nagyon sokszor szoktam emlegetni.

Az a fajta kettős mérce, amellyel a kommunizmus iránt viseltetnek szerte a világban, több mint arcpirító. Papíron ugyan „diktatúraként” van kezelve, de ez cseppet sem zavar senkit abban, hogy ne lehessen számos országban teljesen legálisan kommunista pártot működtetni, „vicces” kommunista ihletésű szuveníreket kapni, minduntalan vörös emlékhelyekbe, emlékművekbe beleütközni. A kérdés persze költői, de vajon mi lenne a válasz, ha a „szerényen vicceskedő” McLenin-póló helyett én inkább egy hitleres ruhadarabot szeretnék? Tartok tőle, hogy nem szolgálnának ki.

A szovjet emlékműre bőven ráférne már egy kis ráncfelvarrás (értsd: meg kéne szabadítani a tetején éktelenkedő csillagtól, illetve a közepén elhelyezkedő sarló-kalapácstól), de a legjobb lenne természetesen, ha örök időkre eltűnne a történelem sodrásában. A két világháború közötti Magyarországon a Szabadság tér egy kifejezetten impozáns tér volt egy irredenta szoborcsoporttal. Jó lenne, ha ismét régi fényében tündökölhetne, vagy legalábbis eltűnne a területről mindkettő förtelem.

Nehéz bármilyen átfogó kultúrkampfba belevágni úgy, ha még ilyen alapszinten sem számoltunk le a kommunista múlttal. Hogy is tettük volna? Elmaradt bármilyen normálisabb rendszerváltás, a „régi jó elvtársak” ugyanúgy hivatalban maradtak, vagyonukat, hatalmukat (!) átmentették, csak most már nem kommunizmusról beszélünk, hanem „demokráciáról”. Hovatovább 2010 után is elmaradt bármilyen komolyabb számonkérés, pedig kétharmaddal nyert egy állítólagosan „jobboldali” alakulat. Példának okáért, nem is olyan régen a vádlott Czeglédy Csaba mentelmi joga mögé bújt , hogy ne lehessen felelősségre vonni, ma már vidáman írhatta ki Facebook-oldalára, hogy „akkor kezdi is a munkát” (a szombathelyi önkormányzatnál, ahol a Szociális és Lakás Bizottság elnökévé választották, annak ellenére, hogy többször kíséreltek meg vádat emelni ellene). Nem tudom, hogy ez a szomorúbb tény, vagy az, hogy sok agyhalott még sok sikert kívánva gratulál is neki, ugyanúgy a Facebookján. Ironikus, hogy ráadásul mindezt egy nemzeti gyásznapon, november 4-én írom le.