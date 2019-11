Kuruc.info

Publicisztika, Antimagyarizmus :: 2019. november 20. 12:03 ::

Dés Lászlót ezúttal a Prima Primissima díjjal kívánják maradásra bírni?

Dés Lászlót Prima Primissima díjra jelölték idén előadóművész és zeneszerző kategóriában. Korábban már Kossuth-díjban (2007), Liszt Ferenc-díjban (1991), érdemes művész elismerésben (2003), s halhatatlan opusai és előadóművészi tevékenységéért vagy egy tucat további kitüntetésben részesült. Dés művész úr az Orbán-kormány 2010-es választási győzelme után kezdte el vehemensebben fölemelni szavát a magyar társadalomban egyre fokozódó kirekesztő, antiszemita, s a hozzá hasonló tehetségeket háttérbe szorítani igyekvő mindennapi jelenségek ellen. Nemrégiben kijelentette: ha ma lenne fiatal, bizony fogná a bőröndjét és elmenne ebből az antiszemita országból. Nem elképzelhetetlen tehát, hogy most egy újabb rangos kitüntetéssel kívánják végleg hazánkhoz láncolni Isten különleges tehetséggel megáldott ajándékát.



Dés László

Alföldi Róbert színigazgató leváltása is erős indulatot váltott ki Dés Lászlóból, ami érthető is, hiszen személyében egy igazi demokrata, liberális és nagy tehetségű művészt menesztettek a Nemzeti Színház igazgatói székéből. Az antiszemitizmus, fajgyűlölet és társadalmi igazságtalanságok most kormányszinten is észlelhető elharapódzása váltotta ki belőle ezt a tévéinterjús megnyilatkozást is: „Velejéig romlott és antidemokratikus az Orbán-kormány”. (Valószínűleg ezzel a megállapításával nem arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy az Orbán-kormány – akárcsak az elődje – számos frekventált pozícióba zsidókat ültet – a szerk.)

Főleg a Kálmán Olgával megejtett múltbeli tévés beszélgetések során többször megemlítette, hogy a magyar társadalom a több mint fél évszázad folyamán, a Rákosi-, majd a Kádár-rendszerben megszokta a megalkuvást, a nem szól szám, nem fáj fejem életfilozófiát, s ezért nem tiltakoznak az emberek, például az ellen, hogy mostanában „csendben visszatér a kádári diktatúra”.



Esterházy Péter és Dés László - egy kottából muzsikáltak

Álljunk meg itt egy-két szóra! Az 1954-ben született komcsiivadék Dés Lászlót – mert már akkor is rendkívüli tehetség volt – 1971-ben gond nélkül felvették a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatóriumba, utazgathatott a nyugati világba, amikor mások még Vecsésig sem kaptak útlevelet. De ha már az útlevélről beszélünk, nem felejthetjük el Désnek ezt az elhíresült megnyilatkozását sem: „Ha ma lennék fiatal, egy percig sem haboznék, csomagolnék és indulnék!”

Saját elmondása szerint az egyik nagyanyja, másokkal ellentétben, nem volt hajlandó felszállni a deportáló vonatra, hanem egészen a „felszabadulásig” tevékeny antifasiszta harcot folytatott Magyarországon. Az üldözött, antifasiszta harcosokkal is büszkélkedő családja egyik tagját, történetesen Dés László apját a legvadabb Rákosi-korszakban vezérigazgatónak nevezte ki a párt egy olyan szakterületen, amelyhez semmilyen előzetes gyakorlata nem volt.

Dés László a fentebb idézett megnyilatkozásaikor csupán arról feledkezik meg, hogy szerinte a jelenlegi kormány politikájában folytatódó, az embereket megalkuvásra és a hatalomtól való félelemre kényszerítő Rákosi- és Kádár-korszak magyarellenes politikájának legfőbb kulcsfigurái éppen a zsidók voltak.



Rangos Katalin és Dés László a Bálint Házban

A magyarokat minden lehetséges fórumon ostorozó Désnek egészen az elmúlt évekig méltó házastársa volt az a Vásárhelyi Mária, aki egyéb felejthetetlen megnyilvánulásai mellett egy holland lapnak azt mondta: Magyarországon olyan antiszemita hangulat uralkodik, hogy egyesek legszívesebben az ő zsidó bőréből is lámpaernyőt készítenének…

Az időközben kissé öregecskévé vált Máriát - a gyurcsányi tanács megfogadásával - Dés lecserélte a nálánál jóval zsengébb Évával. Az új asszony érkezése Dés számára azonban nem azt jelenti, hogy megszűnt volna ostorozni a szerinte túlságosan nacionalista, kirekesztő és antiszemita jelenlegi kormányt, s vele együtt a magyarságot.

Az elismerések garmadájával eddig is szépen megbecsült Dés Lászlót most a Csányi Sándor-féle OTP Bank által gondozott és finanszírozott Prima Primissima díjra jelölték. Az újabb rangos elismeréssel – ha végül tényleg odaítélik neki – valószínűleg azt szeretnék elérni, hogy Dés László ne csomagoljon, s ne hagyja itt az antiszemita magyarokat.

