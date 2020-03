Publicisztika :: 2020. március 16. 16:50 ::

A felelősség és a Momentum furcsa kapcsolata

Most már ugyebár a csapból is a koronavírus folyik, nagyon úgy tűnik, agyunk minden más jellegű hír irányába eltompul, csak ezeket a tartalmakat fogyasztjuk, ez érdekel minket. A magam részéről egyébként nagyjából azon az állásponton vagyok, hogy tartsunk be minden óvintézkedést, minimalizáljuk a személyes találkozókat, valóban nem lehet és nem is szabad elbagatellizálni, de a „mind meghalunk” világvége hangulat táborát sem erősítem.

Persze, kell róla írni, kétségtelen. Főleg akkor, ha valaki olyan bődületes baromságot csinál, mint a Momentum paksi önkormányzati képviselője, Barabás István. Ugyanis nem tett mást, mint Olaszországból, Nápolyból hazatérve vett részt az önkormányzat közgyűlésén. Biztos, ami biztos, aztán még tartott is egy sajtótájékoztatót. Élettársa pedig, ki szintén kiváló képességekkel van ezek szerint megáldva, bement dolgozni a paksi erőműbe.

A fentiek csak azok tükrében hatnak különösen felkavarónak, hogy a Momentum rendre kritizál mindent, amit a kormány tesz, zárják be, nyissák ki, nyissák ki, de ne úgy, zárják be, de ne úgy, nagyjából ilyen jellegű javaslatokkal állnak elő. Barabás vígan éli életét, már 1 hete itthon tartózkodik, holott onnan tért haza, mely a koronavírus európai gócpontjának tekinthető.

Már eleve felmerül a kérdés: hogy jutott eszébe elutazni egyáltalán? Hiszen másról sem lehetett hallani, hogy ott a legrosszabb a helyzet. Barabás mindezek ellenére elutazott Olaszországba, amit hivatalosan senkinek nem jelzett. Visszatérte után a legnagyobb természetességgel vett részt az önkormányzat közgyűlésén, veszélybe hozva ezzel a település vezetését.

Aztán valaki csak szólhatott neki, sajnos nem tudom kinézni belőle, hogy önmagától jött volna a heuréka, és pár nappal később bejelentette, önkéntes karanténba vonul élettársával együtt, aki egyébként a paksi erőmű területén dolgozik, és aki szintén bement munkahelyére anélkül, hogy vizsgálatnak vetette volna alá magát. Mikor kiderült az eset, az erőmű két hétre kitiltotta a nőt és bevonta belépőkártyáját.

Miután a momentumos politikus felelőtlen tette kiderült, a város jegyzője válságtanácskozást hívott össze, és könnyen lehet, hogy az egész városi döntéshozatal karanténba kényszerül majd. A Momentum vezetése egyébként pont úgy lapul a fűben, mint az a bizonyos.

Azért csak a rend kedvéért szögezzük le: vajon miféle felelősségérzete van az ország és annak társadalma iránt, aki ennyire alapvetőt nem képes meglépni? Vajon a Momentum tagsága, vezetősége is efféle felelőtlen alakokból áll? Vajon miképpen lehetne egy ilyen pártra rábízni az ország vezetését?

Múlt héten éppen Donáth Anna kijelentései kapcsán jegyeztem egy cikket, ahol javasoltam neki és a Momentum teljes elnökségének, hogy akár karanténba is zárhatná magát Brüsszelben. Nem gondoltam volna, hogy ennyire érvényesek lesznek ezek a gondolatok. Azt hiszem, eljött a politikai karantén ideje is.

Mindannyiunk, Magyarország érdekében.

Lantos János – Kuruc.info