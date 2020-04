Erre választ talán a Sputniknews lapszemléje adhat, amely paradox módon pontosan pár nappal a "görögországi akció" után jelent meg a szemlézett Berliner Morgenpost (egy németországi napilap) cikkével együtt, talán nem is annyira véletlenül. A szövetségi kormány szerint jelenleg 1800 csellengőt, vagyis kísérő nélküli kiskorút tartanak számon az eltűntek között. Ezekből 1074 fiatal, 711 pedig gyermek. Ennek fényében akár most rögtön fel is tehetjük a kérdést, hogy ugyan miért fogadnak be még több éhes szájat, ha azokkal a sáskákkal sem bírnak, akik már ott vannak.