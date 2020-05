Publicisztika :: 2020. május 18. 13:36 ::

A biciklis az „új proletár”?

Akit fel kell szabadítani. A bolsevik mozgalmak hőskorszakában a felszabadítandó, elnyomott réteg a munkásság volt, ellentéteket kellett szítani a különböző osztályok között (osztályharcelmélet), hogy aztán egyébként cseppet sem szolgálják továbbiakban érdekeiket, mert csak eszközök voltak kezeikben. A 60-as évektől rájöttek, hogy ez már kevés, a nemzetközi baloldal (kultúrmarxisták) kvázi „lecserélték a népet”, és a különböző etnikai kisebbségeket tolták maguk előtt pajzsként, mint akiket fel kell szabadítani. Legújabb kori vetülete ennek az ősbolsevik harcnak a valóságban nem létező szexuális kisebbségek „jogai” (genderizmus).

De úgy látszik, Karácsony Gergely létrehozott egy specifikusan budapesti „proletár kontra burzsuj” tengelyt, mégpedig a biciklis-autós „ellentétet.” Legalábbis nagyon szeretné kiélezni, az most már biztosan látszik. Most az csak egy dolog, hogy ő mikor és mikor nem pattan bringára a kamerák kedvéért, például a hivatalától 2 percre, de legújabban, mint tudjuk, biciklisávot festetett a körút közepére. Ami – meglepő módon – alig van kihasználva, senki épeszű ember nem is számított rá, hogy ezután kerékpárosok hada lepi el.

Egyébként, hogy mennyire hülyeség szembeállítani az autósokat és a bicikliseket, azt már csak az a tény is bizonyítja, hogy sok esetben rendkívül nagy átfedés van a két tábor között. Én például autóval járok általában, de jobb időben előfordul, hogy kisebb távokon biciklivel, de kikapcsolódási, sportolási szándékkal előfordul, hogy 50-100 km-et letekerek, no, nem Budapest belvárosában…



De mit sem érne Karácsony új „osztályharcos” retorikája, hanem tudhatná maga mellett jelenkori „Pravdáját”, az Indexet. És ők készségesen segítségére vannak, egyébként is valami eszméletlen szervilizmussal közlik a vele kapcsolatos híreket. A „legszebb” példája ennek az volt, mikor Karácsony a járvány kezdetén ritkította a budapesti közlekedési járatokat, minek utána hatalmas tumultusok alakultak ki, erről az Index nem adott hír, csak arról, mikor észbe kapva eltörölte ezt az intézkedést, azt viszont diadalmasan közölte a liberális portál: Karácsony megoldotta!

Ezúttal viszont új szintre helyezték az elnyomottak (kerékpárosok) ügyét, hiszen az „orbáni karhatalom” már üldözni is kezdte „Karácsony népét”, nyílt utcán vegzálják, ütik-verik őket, csak azért, mert biciklivel járnak. Erre most már bizonyíték is van, az alábbi videóval sokkolta a közvéleményt, tessék szörnyülködni:

Látható, hogy a rendőrök valóban erélyesebben próbálják rávenni a hölgyet, hogy diktálja be az adatait, amire az ő reakciója csupán folytatólagos, artikulálatlan üvöltés, mint akinek az élete is veszélyben forog. Nagyon drámai valóban, természetesen az előzményekről nincs videó, de a rendőrség azt állítja:

Tájékoztatásuk szerint 2020. május 16-án 11 óra 35 perckor a Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. kerületi Rendőrkapitányságának járőrei intézkedtek egy kerékpáros nővel szemben, mert a kerékpáros áthajtott a piros jelzésen a XI. kerületben, a Bertalan Lajos utca és a Bartók Béla út kereszteződésénél. A nő nem állt meg a rendőri felszólításra, és tovább akart hajtani. Nem volt hajlandó igazolni magát, majd valótlan adatokat diktált be. Elmondásuk szerint a nő az intézkedésnek többször ellenállt, kiabált, és az egyik intézkedő járőrt megrúgta. A rendőrök az erőszakosan fellépő nővel szemben testi kényszert és bilincset alkalmaztak. Az intézkedés alá vont nő a valódi személyazonosságát csak a rendőrautóban közölte. Az intézkedés során a nőnek személyi sérülése nem keletkezett. A rendőrök a nőt hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt a BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányságra előállították és tájékoztatták az illetékes ügyészséget, továbbá feljelentést tettek ellene a tilos jelzésen való áthaladás szabályszegése miatt.

Itt van tehát az újabb szép és nemes feladat Karácsony előtt, kezdjen el lobbizni azért, hogy a kerékpárosokra ne vonatkozzon a KRESZ. Ja, és persze diktatúra van. Európa, segíts! Vagy ha az nem is, a londoni muszlim polgármester cimborája legalább, az alábbi kép tanúsága szerint a járvány alatt is jól megoldják a csevegést, hiszen Karácsony saját bevallása szerint is ő, tehát Sadiq Khan a személyes példaképe.



Lantos János – Kuruc.info