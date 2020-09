Publicisztika :: 2020. szeptember 30. 14:37 ::

Tipord el!

A politikailag korrekt világ ócska és idejétmúlt szabályai szerint valahol ott kellene kezdenem az egészet, hogy szabad-e könyvet darálni. Több okból sem itt kezdem, például azért, mert bizonyára ez lenne életem legrövidebb írása. Ugyanis csak ennyiből állna: szabad! Lejárt a moralizálások, a "szép csendben tűrünk mindent" ideje (mondjuk számomra el sem jött soha).

Dúró Dóra akciója – mindamellett, hogy egy óriási problémára hívta fel a figyelmet – azért volt kiváló, mert képes volt ellenhatást kiváltani magából. Szent tehénhez nyúlt, elő is bújtak a nemzetünket évtizedek óta erodáló és züllesztő patkányok (no, látja Bangóné, ők tényleg patkányok!) a lyukaikból. Ott vannak mindenütt. Beették magukat a rendszerbe, a társadalomba, mert hagyták nekik. Ha pedig valami nekik nem tetsző történik, mert megsértették a kis nagykörúti világukat, egy emberként, egy monumentális kartellként zúdulnak rá az emberre . Nyeregben érzik magukat, hiszen annak ellenére, hogy rendszerint ők szoktak "diktatúrát" kiáltani, következmények nélkül okádhatják rá aberráltságukat, vagy minden értéket nélkülöző "alkotásaikat" a nagyvilágra. Sőt, van olyan, aki csak beszél, nem "alkot". "Celebként" van meghatározva, körberajongja a balliberális sajtó, mintha legalábbis tudnom kéne, ki a túró nyilatkozik éppen. Névről ismerek is párat közülük, de hogy mit tettek le az asztalra és mikor, azt már nem. Manapság odáig jutottunk, hogy ezek a percemberek, ezek a névtelen senkik akarnak ítéletet hirdetni egy többgyermekes édesanya felett, aki évek óta töretlenül harcol nemzetünk megmaradásáért.

De hagyjuk is őket! Még akkor is, ha valami "Csuti"-nak becézett illető, igen imponáló módon az 1933-as könyvégetésekhez hasonlította az esetet (itt jegyezzük meg zárójelben, hogy könyvégetések a történelem folyamán többször történtek – tisztálkodni sem egyszer tisztálkodunk az életben, jó esetben legalábbis – de hát "Csuti" nyilván erre az egyre emlékszik szűkös tanulmányai miatt, meg hát ez az igazán hatásvadász epizód is ugyebár). A jelentéktelen személyeken túl – s ez már sokkal aggasztóbb – fontosabb a fentebb említett tény, hogy mennyire egységesen, ugrásra készen mozdultak meg ezek a kártékony elemek. Elhanyagolható személyiségek ők, az a lobbi, ami mögöttük van és amit képviselnek, a "toleranciába" bújtatott pestis, már sokkal lényegesebb. Dúró Dóra most zseblámpával sötét fészkeikre világított, a fény pedig felriasztotta őket, s felfedte igazi arcukat.



"Csuti"-nak szeretettel: marxista könyvek elégetése Chilében, 1973-ban. Hátul egy jól ismert "forradalmár" arcképe, ami hamarosan a tűz martaléka lesz (forrás: Wikipédia)

Magyarországon a hangos diktatúrázások közepette szép csendben motoszkált az a közeg, ami majd levezényli, vagy megmondóemberként támogatja az LMBTQ-lobbi terjesztését. Nem direktbe támadtak, mint az utóbbi időben nyugaton – tudták, az könnyebben észrevehető – hanem lassan, tégláról téglára építkeztek. Megtehették, hiszen "nemzethy jobboldali" kormányunk az égvilágon sehol és semmiben nem gátolta ezt a terjeszkedést.

Azonban minden aggasztó jelenség ellenére a liberalizmus sötét erői nem tudják, milyen kemény fába vágják fejszéjüket. A magyar virtus sosem arról volt híres, hogy könnyen kapitulálna, a harci morált pedig nem befolyásolják olyan diktatórikus tényezők sem, mint a Facebook, vagy az egyre undorítóbb YouTube cenzúrája . Ha pedig az kell a győzelemhez, hogy százával daráljuk le az ilyen és ehhez hasonló "műveket", akkor azt fogjuk tenni! Ők pedig sápítozhatnak meg fenyegetőzhetnek a túlpartról!

