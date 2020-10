Publicisztika, Antimagyarizmus :: 2020. október 5. 11:56 ::

Matricák a Nagykörúton

A Mi Hazánk szombati tüntetése több aspektusból is sikeresnek mondható, többek között azért is, mert piszkos odúikból ismét sikerült kipiszkálni az ország szemetét. Nem csak a tüntetésen mutatta ki "elfogadó" arcát a nemzetközi lobbi, de még éjszaka is igyekeztek bosszút állni a radikális jobboldali párton. Úgy, ahogy azt tőlük megszokhattuk. Sosem szemtől szembe, hanem gyáván és alattomosan, az éj leple alatt mesterkedtek, úgy, ahogy a nemzet testét is nap mint nap rágják és erodálják. Ők így szocializálódtak, nekik ez a természetes.

Két olyan matrica landolt a Mi Hazánk Mozgalom központi irodájának üvegén, amelyek kiválóan összefoglalják, hol is tartunk jelenleg, 2020-ban, milyen a közhangulat és az ország valódi, nem a kormánypropaganda által lefestett állapota. Ilyen szempontból talán még haszna is van. Aki kicsit kinyitja a szemét és a fülét, rájöhet, hogy 2020 Magyarországa nem a 400 ezres átlagkeresetből, a csokból és a rajta vett budai mézeskalács házikóból, vagy végeláthatatlan wellnesshétvégékből áll. A nagy átlagnak legalábbis biztosan nem. A matricák által fenyegetően propagált viharfelhők ott gyülekeznek fejünk felett és nem hatja meg semmilyen mondvacsinált jólét vagy polgári illúzió.

Az elmúlt több évtized cigányintegrációja láthatóan sokadszorra is csődöt mondott, mondjuk, aki ezen meglepődik, az fogalmam sincs, melyik műsort nézi évek óta. Ráadásul az újabban autonómiatörekvéseket is megfogalmazó cigány népesség kéz a kézben jár az antifasiszta csőcselékkel (itt feltétlenül jusson eszünkbe, hogy az Egyesült Államokban is ugyanez történt, csak a cigány szót kell kicserélni négerre). Szemmel láthatóan formálódik a BLM nyomdokain a Cigány Életek Számítanak "klub" is, szóval amikor arról beszélünk, hogy Nyugatról előbb-utóbb Magyarországra is megérkezik minden, legyen az jó vagy rossz, akkor azt nem a levegőbe mondjuk. "Életvédelmi" törekvéseiket – csakúgy, mint a négerek – ők is "elfogadásra" és "toleranciára" építve fogalmazzák meg, s ha a lapostévék – egyelőre még – a boltokban csücsülnek, a fenyegető hangnem ("vágj pofán egy magyart") már sikeresen importálásra került. Persze ne feledjük azt sem, hogy a BLM elképzelései a cigányság körében amúgy is igen termékeny táptalajra hullnak, szóval túl sokat nem kell változniuk ahhoz, hogy immár nemzetközi szintű terroristák legyenek.

Érdekes még az is, hogy a liberális "értelmiség" egy emberként hördült fel, miután ledarálásra került egy aberrált mesekönyv, most pedig teljes csend honol köreikben. A darálásról rögtön könyvégetést vizionáltak, a "basszd (sic!) pofán a rasszista magyarokat" viszont nem ihlette meg őket, nem tartanak magyarlincseléstől, gyilkosságoktól.

A matricákon minden bizonnyal azok a jelszavak olvashatóak, amelyek égisze alatt pár évtizeden belül szakadár törekvéseket, nyíltan magyarellenes demonstrációkat, erőszakos cselekményeket fognak kivitelezni, legalábbis akkor, ha továbbra is minden így megy tovább (számottevő változásra az esély igen csekély, a "jobboldali" kormány továbbra is az integrációban hisz).

Persze felvetődik az a kérdés is, hogy kik voltak ezek a "bátor" matricaharcosok. Kétség sem férhet hozzá, hogy a szöveg, ami rajtuk olvasható, maximálisan beleillik a közhangulatba és abba, melyik "polcra" pakolja a magyarokat a cigányok jelentős része, de lévén belváros, egészen nyugodtan fenntarthatjuk azt az elméletet is, hogy "kedvenc" liberálisaink hívták fel a figyelmünket arra, mit gondolnak rólunk mesterségesen kitartott és felhizlalt kiskedvenceik. Igazából üzenet és eredmény szempontjából is mindegy, a lényeg ugyanaz marad.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info