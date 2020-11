Publicisztika :: 2020. november 1. 12:19 ::

Tóth Gy. László: A keresztet viselők védelmében - elvi nyilatkozat Európa jövőjéért

Egy német politikus szerint „Európa nem csak keresztény, de zsidó is, muzulmán is, laikus is. Sokszínű, tehát nem lehet azt mondani, hogy bármelyik értékrend egyeduralkodó lenne a kontinensen.” Ezzel szemben az igazság az, hogy Európában a mai napig a keresztény etikában gyökerező polgári értékrend a meghatározó, bármit mondjanak is a baloldali és liberális kozmopolitizmus hívei.

A mai szellemi-intellektuális Európa alapja a görög-hellén kultúra és filozófia, a római jog és a keresztény erkölcsiség. Ez a meghatározó és nem a vallási-ideológiai és értékrendbeli sokszínűség.

Az európaiak nem Mohamed és nem Mózes törvényei szerint élnek, és ezen nem is akarnak változtatni.

Európában mindenki szabad, amennyiben nem lépi át a közösség zavartalan életét biztosító normalitás határait.

Európában nem szokás a nők megcsonkítása, a férfiak körülmetélése, de nincs helye a becsületgyilkosságoknak és a gyermekházasságoknak sem. Ezek a barbár vallási rítusok elfogadhatatlanok a nyugati keresztény civilizáció világában. Ugyanez vonatkozik az állatkínzásnak számító halal- és kóservágásokra is. Nem szabad állandóan engedményeket tenni.

Ez nem a megszállott és számító főmuftik és főrabbik világa. Aki itt akar élni, annak le kell mondania régi idők barbár szokásairól, és el kell fogadnia, hogy a keresztények számára Jézus Krisztus nem valami másodrangú próféta. A kereszténység a szeretet vallása. Nem kívánja meg követőitől sem az emberek, sem az állatok kínzását. Közönséges történelemhamisítás Európa keresztény értékrendjének megkérdőjelezése.

Európa sokszínűségét elsősorban az évezrede itt élő fehér nemzetek sokasága adja: ahány etnikum és nemzet, annyi nyelv, kultúra, szokás és hiedelemvilág, történelmileg determinált nemzeti identitás. A különböző etnikai és vallási kisebbségek csak humanista és toleráns nemzetállamokban élhetnek szabadon. Aki itt akar élni, annak el kell fogadnia a fehér Európa keresztény múltjából fakadó értékrendet, szabályokat és szokásokat.

Európa az európaiaké!