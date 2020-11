Publicisztika :: 2020. november 3. 16:40 ::

Individuális anarchia, vagy amit akartok

Kétség sem férhet hozzá, hogy a 2020-as év tripla erővel szakítja ránk a különböző megpróbáltatásokat. Ezeknek jelentős része egyáltalán nem új keletű (ez alól talán a koronavírus az egyetlen kivétel, de ezzel kapcsolatban is erős kétségeink vannak), csupán most érik be a korábban elvetett – rothadt – búza. Sem a migrációs probléma, sem a négerbűnözés nem ma, de nem is tegnap kezdődött, sőt, mivel a sáskák lélekszáma nő, természetes, hogy egyenesen arányos módon nő a bűnözési ráta is.



Minden politikai vagy társadalmi folyamatot mind a mai napig tökéletesen le lehet írni ideológiák mentén, aki ezt tagadja, vagy azt állítja, hogy a világnézetek kora lejárt, az hazudik vagy téved. Viszont azt is kár lenne letagadni, hogy az utóbbi szűk másfél évtizedben ezek az ideológiák igencsak összekeveredtek, vagy éppen érthetetlen szituációkat teremtenek. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ebből sem következik a világnézetek lejártsága, hiszen erről a jelenségről nem az adott ideológia "tehet", hanem az egyre gyarlóbb és gyatrább emberi minőség és az azt körülvevő dekadens közeg. Ha összehasonlítanánk egy átlag diplomást 2020-ból és egy 18. századi egyszerű parasztembert, finoman szólva sem biztos, hogy az előbbi jönne ki győztesen tudás, bölcsesség, van éppen az életünkhöz, létünkhöz kapcsolódó kérdések terén. Ezzel persze nem nézem le sem a parasztokat, sem pedig a jelenkor diplomásait (főleg, mert én is az vagyok), de az általános tendenciákat és a lelki-minőségi romlást nem lehet figyelmen kívül hagyni.



Ez a kép egyre aktuálisabb lesz, ahogy haladunk előre...

A tömeg nem gondolkodik, nincs önálló akarata, hanem irányítják. Ez így volt, így van és így is lesz, még maga Adolf Hitler sem tudna ezen változtatni soha, de tegyük hozzá, hogy ezzel tisztában is volt mind ő, mind pedig a párt elitje és értelmiségi holdudvara. A titok nem is itt van elásva, hanem ott, hogy ki az, aki ezt a tömeget irányítja? Magasztosabb, nagyobb célok vezérlik, vagy szándékosan (esetleg nem szándékosan) alantasak, destruktívak, amelyek csak rontanak az embertömegek morálján?

Persze azt se feledjük, hogy az ember nem magától lesz butább. Felülről irányítják, hiszen akit egy egyszerű ösztönlény szintjére süllyesztenek (legnagyobb részben a média segítségével), az szükségszerűen nem fog felfogni semmi valósat az őt körülvevő világból. Ha pedig ezek az "akadályok" elhárulnak, a "világhódítók" – ahogy Marschalkó Lajos mondaná – nyugodt szívvel szövögethetik terveiket, a kisszámú ellenállást pedig félresöprik, vagy éppen elhallgattatják azokkal az eszközökkel, amelyek 100%-ban az ő kezükben vannak (lásd: Facebook).

Ma már nem Adolf Hitlerek vannak a hatalom közelében, hanem hideg és számító, kizárólag az önös vagy sötét érdekek által vezérelt figurák, ami pedig nyilvánvalóan rányomja a bélyegét az egész korszakra. A nagy nihilizmusban a dolgok viszont odáig fajultak, hogy a balliberális, kozmopolita, gyökértelen csőcselék sem mutat semmilyen koherens képet. Így jutottunk el oda, hogy a már a 20. század antifasisztái sem elég antifasiszták a ma élő antifák számára, vagy éppen oda, hogy a háborús bűnös Winston Churchill szobrát is megrongálják a balosok, külföldön és idehaza egyaránt . Nyilván sem a Churchill-szobrokért, sem pedig a varsói felkelést segítő magyarok lengyelországi emlékművéért nem fogunk egy csepp könnyet sem hullajtani (utóbbit már gyorsan rendbe is rakták , mert hát ugyan "mi lehet fontosabb egy huszadrangú antifasiszta emlékműnél), de az eseteket egyfajta tanulságként feljegyezni mindenképpen érdemes. Ugyanez persze igaz a BLM anarchistáira is. Legalábbis elég állatias ösztönökre vall, ha egy fajti halálát lapostévé-lopással ünneplik, de láttunk itt már progresszív szoknyás BLM-támogató fiúcskát is, aki néger rendőrrel üvöltözik



Öhm... én aztán igazán nem akarok beleszólni, de szerintem "nem a megfelelő helyre" kerültek ezek a firkálmányok. Ilyenkor szokás "csak egy kávét kérni"?

Noha ezeket a "derék progresszíveket" mindenféle vita nélkül a baloldalra soroljuk – tesszük hozzá, jogosan – ez az egész inkább kezd hasonlítani egy individualista anarchizmusra, mint bármi másra. Példának okáért egy évszázada sincs még annak, hogy Sztálin a pokol tüzére került, de nem vagyok benne száz százalékig biztos, hogy nem lövetné-e szét ezt a csőcseléket.

Persze "a kocka el van vetve", nekünk pedig se szó, se beszéd, de erre az individuális anarchiára is megfelelő válaszokat kell adnunk, miközben – szintén a 21. század igényeihez igazítva – de megtartjuk a forrásvíz tisztaságú nemzeti és szociális világnézetünket és célkitűzéseinket, amelyeket eleink követtek, s amelyeket ők is ránk hagytak.

Ismerem tetteidet, hogy se hideg, se meleg nem vagy. Bárcsak hideg volnál, vagy meleg! De mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a számból.

Jel3, 15-16

