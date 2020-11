Publicisztika, Holokamu :: 2020. november 10. 15:57 ::

Édes szabadság

Vélhetően sokaknak ismerős lehet Ursula Haverbeck neve, akit a (hazai) liberális sajtó csak "holokauszttagadó náci nagymamaként" szokott emlegetni. A most 92 éves német hölgyet 2004 óta üldözik revizionista véleményéért, 2018-ban pedig letöltendő börtönbüntetést kapott "holokauszttagadás" miatt, mely döntés ellen többször fellebbezni próbált – sikertelenül. Emlékezetes, hogy az ítélethirdetés után nem volt hajlandó bevonulni a börtönbe, ezért kommandósok (!) hurcolták el az idős asszonyt. Végül születésnapja előtt 3 nappal, idén november 5-én végre szabadon engedték, igaz, november 17-én ismét szembe kell néznie a bíróságon a német inkvizícióval.



A szólásszabadság bajnoka végre szabad (forrás: freespeechmonika.wordpress.com)

Ursula Haverbeck 1928. november 8-án született a Hessen tartományban található Winterscheid településen, amely ma már Gilserberg része. Az idős hölgy magas életkorát jól jellemzi, hogy mindez akkor a gyengekezű Weimari Köztársaság (!) része volt. Azé a köztársaságé, melyet Adolf Hitlerék sikeresen számoltak fel a biztonság, a revízió és a megfelelő fejlődés érdekében. Ursula jártas a filozófia, a pedagógia, a történelem és a nyelvészet terén is, továbbá évtizedek óta aktív politikai szereplő is. Az idegenek által megszállt és lezüllesztett Németország persze tőle "elvárható módon" üldözte a Haverbeckhez hasonló revizionista értelmiségieket, büntetésével pedig példát akartak statuálni az agymosásra ítélt német nép felett. Így a "holokauszttagadásért" (csakúgy, mint a szintén megszállt Magyarországon), a szebb napokat látott Németországban is jogerős, letöltendő börtönbüntetés jár, melyet még egy 89 éves értelmiségi idős hölgy sem kerülhet el semmilyen módon. S, hogy mit takart ez a "holokauszttagadás"? Például azt, hogy Ursula kijelentette, hogy egy nemzetet vagy népet sem lehet elítélni gyilkosságért, ha az áldozat nem mutat fel egyértelmű bizonyítékokat. Ez volt az egyik fő indok a bebörtönzése mellett.

Ursula szabadon bocsátásáért kampány is indult (jó látni, hogy még odaát sincs minden veszve), melyet a Freiheit für Ursula honlapon követhettünk nyomon, s amely természetesen utólag is visszanézhető teljes egészében. A kampány során több ötlettel is előálltak a támogatók, ebből a legötletesebb kétségkívül Ursula jelölése volt a 2019-es európai parlamenti választásra, melyet a Die Rechte nevű német szélsőjobboldali párt vállalt magára. Noha Ursula sajnos nem kapott elég szavazatot a bejutáshoz, továbbá jogi vita kerekedett belőle, hogy bejutás esetén egyáltalán szabadon bocsájtható-e, a lehetőség soha addig nem látott méretű kampányt tudott biztosítani a meghurcolt hölgynek.



Tüntetés 2018. november 10-én (tehát napra pontosan 2 esztendeje) Ursula Haverbeck szabadon engedéséért a németországi Bielefeld városában (forrás: de.wikipedia.org)

Végül 2 és fél év börtönben töltött megpróbáltatás után 2020. november 5-e elhozta a hőn vágyott szabadságot. Ha végignézünk küzdelmes életén, amely során az igazságért való kiállás még a börtöntől sem riasztotta vissza, egy igazi példakép rajzolódik ki belőle. Egy, a politikában és a tudományokban is jártas német hölgy, aki egész életében hű maradt ahhoz, amit eleinte képviselt.



Ursula immár otthon van, virágokkal és ajándékokkal köszöntötték szimpatizánsai (forrás: Volkslehrer Freundeskreis Facebook-oldal)

Munkássága különösen a mai degenerált világban, a törpék, a tehetségtelenek, az árulók, a simulékony percemberek világában világít még erőteljesebb égő fáklyaként. Még csak összehasonlítás-szinten sem lehet említeni a liberálisokkal, az okoskodó demokratákkal, vagy a populista-neokon áljobboldal képviselőivel. Kevés igazi példaképet lehet állítani a még ma is élő emberekből, de Ursula Haverbeck kétségkívül egyike ezen keveseknek. Őszintén reméljük, hogy még hosszú-hosszú évekig harcol az igazáért, az igazságért, hogy minél többen meríthessek erőt belőle a fiatalabb generációkból is! Isten hozta újra a szabad levegőn, Ursula Haverbeck!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info