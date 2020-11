Publicisztika, Külföld :: 2020. november 18. 11:10 ::

Norvégiában magasabb szintre kapcsolt a szivárványos véleménydiktatúra

Ordító az a kettős mérce, ahogy a szólás- és véleményszabadsághoz állnak bizonyos körök. Manapság gyakran halljuk a politikai közbeszédben, milyen fontos a jogállamiság (hazánkat illetően is gyakran érkezik a brüsszeli vád), de milyen érdekes: valahogy ezek a támadások mindig csak egy irányba szólnak.

A jogállamiság egyébként szorosan véve csupán annyit jelent, hogy a hatalmi ágak legyenek szétválasztva, egymásnak ellentmondó jogszabályok ne legyenek érvényben, és ugyanazért nagyjából mindenki ugyanazt a bírásági ítéletet kapja, azonban a politikai térben a jogállamiság sokkal inkább a szólásszabadsággal fonódott össze.

És ha már a szólásszabadságnál vagyunk: olvasom, mi történik Norvégiában. A nyilvánosan elhangzott "gyűlöletbeszédet" akár három évig terjedő börtönnel is sújthatják. Mielőtt még valaki félreértené, történetesen tudom, hogy Norvégia nem tagja az Európai Uniónak (tehát nem a jogállamiság vagy sem vita margójára írunk most), de nem kizárólag a formailag vett EU bemutatása a cél, hanem a világszerte terjedő, erőszakos szivárványos véleménydiktatúra, és minden bizonnyal a brüsszeli vezetők is helyesen bólogatnak a norvég szabályozásokon, esetleg még ihletet is meríthetnek.

Norvégiában az úgynevezett bi, transz és nem bináris deviánsok hatalmas győzelmként ünnepelték, hogy az ország nemrég kibővítette büntető törvénykönyvét. Korábban csak a leszbikusokat és a férfi homokosokat védte meg a törvény a "gyűlöletbeszéddel" szemben, de most már a nemi identitás és a "szexuális irányultság" minden formájára tekintettel lesznek – írja az out.com. Az új szabályozás összhangban áll Brüsszel agresszív LMBTQ-stratégiájával.



Bizony, ez Norvégia (Euro Pride Oslóban, 2014; fotó: Bendiksby, Terje/AFP)

A módosított büntető törvénykönyv kimondja, hogy a magánbeszélgetésben elhangzott "gyűlöletbeszédért" pénzbírsággal vagy egy évig terjedő börtönbüntetéssel, a nyilvános megnyilatkozásokat pedig legfeljebb három évig terjedő börtönnel sújtják. Mindezen kívül azok, akik erőszakos cselekményeket követnek el a sértett szexuális orientációja vagy nem identitása okán, szigorúbb büntetéseket kapnak.

"Ez valójában nagy megkönnyebbülés, a transzneműek jogi védelmének hiánya sok-sok éven át szúrta a szemünket" – mondta a Reutersnek Birna Rorslett, a norvég transzneműek szövetségének alelnöke.

Norvégia az egyik legbetegesebb ország Európában az LMBTQ-ideológia tekintetében – mutat rá a portál. A homokos házasság, az azonos neműek örökbefogadása és a leszbikus párok mesterséges megtermékenyítése 2009 óta törvényes.



Fotó: Lev Radin/Getty Images

Az Insider emlékeztet, hogy Norvégia volt a negyedik ország a világon, amely 1979-ben lehetővé tette a "transz" emberek nyílt katonai szolgálatát (24 évvel azelőtt, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága megállapította, hogy a szodómiaellenes törvények alkotmányellenesek a 2003-as Lawrence kontra Texas ügyben). 2016-ban Norvégia azt is lehetővé tette a "transz" emberek számára, hogy orvosi diagnózis nélkül legálisan megváltoztassák a nemüket.

Gondolom én, mint „visszamaradott mucsai”, ez volna a jogállamiság. Merthogy ezek ellen nem fogalmaznak meg „emberjogi” közleményeket, nem fenyegetőznek, ez így rendjén van. Már csak az a legpofátlanabb és legfelháborítóbb, mikor ezeket a beteges torszüleményeket úgy akarják eladni, ezek az „európai értékek”. Értik? Európai értékek alatt én a görög-római alapokon nyugvó civilizációt, az abba beletestesülő keresztény Európát értem, és még sokan mások, akik normális gondolkodásúak. Éppen ezt az Európát akarják elpusztítani. Ha hagyjuk.

Lantos János – Kuruc.info