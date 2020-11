Publicisztika :: 2020. november 27. 15:16 ::

Üdvözlet Pálinkaországban?

Orbán Viktor érti a dolgát. Nem is kicsit. Maximálisan kiaknázza a populizmus minden egyes szegletét, ezt a jobboldalt mérgező eltorzult korszellemet, ha úgy tetszik, gólemet. De hát Orbán Viktor sosem volt szívbajos, ha valamit ki kellett aknázni, még akkor sem, ha az gyökeresen szembement a korábbi elképzelésekkel (gondoljunk csak 2015-re, amikor felismerve a "népakaratot", az addigi nemtörődöm állapotból egyik percről a másikra a bevándorlás egyik legnagyobb ellenzőjévé lépett elő). A populizmus mellett ahhoz is remekül ért, hogy ezeket a váltásokat, vagy hangzatos szólamokat úgy tudja eladni, hogy az emberek túlnyomó része mit sem sejt, sőt, lelkesen tapsol. Pedig a tisztábban látáshoz olykor-olykor maga a miniszterelnök is ad kapaszkodókat, emlékezzünk csak vissza a "ne figyeljenek oda arra, amit mondok, egyetlen dologra figyeljenek, amit csinálok" mondatára. Orbán, noha ezt egy külpolitikai téma kapcsán mondta, bizonyára alkalmazza más esetekben is.

Visszatérve a populizmusra, a "mindenkinek tetsző" beszólásokat persze nem mindegy mikor és milyen környezetben "lövi el" az ember. A miniszterelnök ezt is remek érzékkel csinálja. Ezek közül a legutóbbi és talán a legemlékezetesebb is a pálinkával kapcsolatos kijelentése, miszerint az ital alapvető élelmiszernek számít . Nyilvánvalóan erős túlzás, amit most vetek papírra, de a szemléltetés kedvéért azért leírom, hogy valószínűleg ebben az ominózus percben nyerte meg a '22-es a választásokat. Jómagam is csak elvétve ismerek olyanokat, akik ne szeretnék ezt a hungarikumot, s amíg ilyen frázisokat pufogtatunk, addig sem kell kényelmetlen gazdasági kérdésekre felelni, vagy például arra sem, hogy mikor lesz már végre "két hét alatt rend" . Félreértés ne essék, én is lelkes kedvelője vagyok az italnak, de ez az alapvető élelmiszeres performansz, illetőleg az utána következő "belváros-vidék" összehasonlítás hangzatos ugyan, csak az aranyozott színházi függöny mögött a díszletek már igencsak erodálódott állapotban vannak. Bármennyire is kedveljük a pálinkát, nem számít alapvető élelmiszernek, és bizonyára ugyanezen a véleményen vannak azok a családok, idős emberek is, akik egész életükben nem kerestek annyi pénzt, mint egy-egy NER-közeli személy két hét alatt és örülnek, ha "extra" kiadások nélkül kihúzzák a hónap végéig. A "belváros-vidék", a történelem folyamán jobbára antiszemita töltetűnek számító összehasonlítást is nehéz komolyan venni olyasvalakitől, aki a zsidókat "Isten ajándékainak" tartja, a pártja pedig Izrael lelkes szövetségese.



Hmmm...ennek azért nem sokan tudnának ellenállni! Forrás: magyarkincsek.hu

De, ugyan már! Egy maréknyi emberen kívül ezt mégis ki pörgette így végig a fejében? "A pálinkát szeretjük, nagyon jó volt a beszólás, ilyen tökösnek kell lenni." Aztán oszolj van, mehet minden a régi kerékvágásban. Itt és most hajlandó vagyok fogadni BÁRKIVEL, BÁRMIBEN, hogy lesznek olyan emberek, akik csak ezért a "pálinkás történetért" fognak 2022-ben a Fideszre szavazni. Mondjuk szó, ami szó, ez inkább a demokrácia szégyene, a miniszterelnök "csak" kiaknázza a lehetőségeket. S még egyszer, nem, itt nem azzal van a probléma, hogy valaki ilyet mond a pálinkáról, hanem azzal, hogy így fedi el az egyre tornyosuló problémákat.

A szomorú valóságnál és a még elszomorítóbb korszellemnél már csak a liberális hangok voltak még irritálóbbak, amelyek menetrendszerűen feléledtek az esemény hallatára. Persze a lényeget ezúttal sem sikerült túlságosan megfogni. Feltűnt már a kedves olvasónak, hogy ha éppen nem a holokauszt, vagy a rasszizmus van főszerepben, akkor gyakorta ostorozzák a magyarokat "egészségtelen életmódjuk és alkoholizmusuk" miatt? Itt persze nemcsak olyan Landeszmann György-féle "klasszikusokra" gondolok, mint a "bőgatya és a fütyülős barack" esete, hanem rendszeres kritikákra (jelen sorok írója is tanúja volt hasonlónak még az egyetemi éveiben, akkor egy itt meg nem nevezendő zsidó professzor tartott kiselőadást a magyarok "káros életmódjáról"). Természetesen nem az egészségtelen életmódot vagy az alkoholizmust kívánom propagálni, de az évek alatt összegyűjtött tapasztalatom szerint egyáltalán nem élünk egészségesebben vagy egészségtelenebbül, mint a környező európai népek. Igen, ehetnénk több halat vagy ihatnánk kollektíven kevesebbet, de egyáltalán nem vagyunk kirívóak a térségben, ezért a folyamatos ostorozás is felesleges.



Már értem, honnan jött ez a nagy lelkesedés. Orbán Viktor vejével, Tiborcz Istvánnal koccint. Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

S, hogy mégis miért tartottam ezt fontosnak leírni? Egyrészt amúgy is többször kikívánkozott már, másrészt szembe jött velem Zuckerberg Facebook-börtönében egy "ajánlott bejegyzés" (nem értem, miért voltam célközönség, a jobboldali vélemények korlátozása helyett inkább a híroptimalizáláson kellene dolgozniuk) egy nlc.hu által megjelentetett cikk (azért kellett pár perc, mire rájöjjek, hogy ez a Nők Lapja Cafét jelenti), ahol rögtön támadásba is lendültek a fent ismertetett rendszer szerint. Két, valóban szomorú és gyalázatos történet után le is vonták a következtetéseket, hogy "az alkoholizmus nem tréfás és nem hungarikum". Igen, valóban nem az, csakhogy senki nem beszélt erről, a miniszterelnök sem. Vagy inkább azt akarták írni, hogy ezek a "rasszista, antiszemita, kirekesztő magyarok még mindennek tetejében mindannyian alkoholisták is"?

"Nem a mesekönyvekkel és szivárványcsaládokkal kéne annyit foglalkozni, hanem inkább odafigyelni arra, hogy egy kormányfő ne tapsoljon az alkoholizmusnak" – vonta le az elmés végkövetkeztetést a portál (szinte már "vártam", mikor keverik ide az aberráltakat is).

Tehát egy szó mint száz, a "haladóknak" megint nem sikerült megfogni a lényeget, de hát nem is várjuk el tőlük, hogy ezt tegyék. Viszont a pálinka mellett szól egy eddig nem hangoztatott, igen komoly érv is. Amikor egyre jobban süllyed maga alá ez az egész posvány, amit 21. századnak hívunk, itthon pedig egyik oldalról a gátlástalan liberálisok, a másikról meg Orbán Viktor újrahasznosított Kádár-rendszere ostromol, azért csak szükségünk van néha (sajnos egyre gyakrabban) egy-egy kupica jóféle szilvára, hogy bírjuk még ép ésszel, és az asztalnál ülve tragikomikusan elküldjük ezt az egész jelenkort a fenébe. Egészségünkre!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info