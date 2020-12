Publicisztika :: 2020. december 29. 14:56 ::

Suszter a kaptafánál

Mindig is idegesített, amikor valami oknál fogva híres vagy ismert emberek olyan dolgokba okoskodnak bele, amelyekhez egyrészt nem értenek, másrészt meg semmi közük. A XXI. század sajnos ebből a hitvány embertípusból is túl sokat termel, és ha jobban belegondolunk, ehhez még az sem szükséges feltétlenül, hogy az illető feltétlenül híres legyen. Gondoljunk csak bele, hogy nap mint nap hány Facebook-hozzászóló tör pálcát akárki felett, lényegében pár másodperc leforgása alatt. Ezt akár még valódi profil nélkül, arctalanul is megteheti bárki (ugyanezek az emberek a nyílt utcán általában már nem ilyen bátrak), ez a közösségi média egy újabb rossz hatása a sok közül.

Ezúttal viszont egy olyan illetőről lesz szó, aki nagyon is ismert, s státuszánál fogva a fél világ úgy gondolja, hogy neki joga van kamerák előtt bármit mondani, akkor is, ha baromság. Bizony, a hollywoodi színész-celeb kombó nagyon undok egy állatfaj (tisztelet a kivételnek), az ott fertőző féktelen liberalizmus pedig még engem is meglep néhanapján.

Ha Ön, kedves olvasó, George Clooney lenne, törődne egy olyan kis ország helyével a Nap alatt, mint Magyarország? Legnagyobb valószínűséggel nem, hanem inkább a saját karrierjével vagy az ezzel járó csillogással lenne elfoglalva egy közép-európai kisállam belpolitikai helyzete helyett. Clooney ennek ellenére többször bírálta Orbán Viktort az elmúlt másfél hónapban, ámbár nyilatkozataiból rendre kiderül, hogy egyáltalán nincs tisztában sem Magyarország múltjával, sem a jelenével. Így például – noha saját bevallása szerint szereti a magyarokat – abban a tévedésben él , hogy Magyarország az 1980-as években a Szovjetunió része volt, vagy, hogy Orbán Viktor jelenlegi tisztsége elnök , s nem miniszterelnök.

Persze mindenki számára nyilvánvaló, hogy George Clooney nem azon gondolatok mentén kritizálja Orbán Viktort, ahogyan azt mi tesszük, ez a retorikájából, szóhasználatából is nyíltan kiderül ("Orbán a szélsőjobb felé kacsintgat, a média ellen uszít, démonizálja a jogfosztottakat, stb-stb.). Egyszóval megint a szokásos liberális, hollywoodi süketelés, csak ő nem 20 afrikai gyereket fogadott örökbe, vagy küldözget ugyanoda "segélyszállítmányokat" (igaz, a korábbi években "meglepő" módon részt vett a fekete kontinensre irányuló "humanitárius" missziókban), hanem egy általa teljességgel felületesen ismert ország belpolitikájába okoskodik bele.

Nyilván nem lesznek álmatlan éjszakáink George Clooney "szabadságharcától", mint ahogyan Orbán Viktort sem tisztünk megvédeni (megteszi ezt a kormány és a sajtója, akik persze rögtön Sorossal kötötték össze az eszetlen színészt), de az önjelölt hollywoodi okoskodók magánakciói várhatóan ismét felerősödnek, amint Joe Bident beiktatják elnöki székébe. Ezek a celebek pedig már azt sem tudják jólétükben, mit csináljanak, így jelenleg versenyt nyalnak a születendő ultraliberális amerikai államnak, no nem mintha eddig ne működhetett volna zavartalanul a boszorkánykonyhájuk.

Az Egyesült Államok Biden nevű bábja mögött pedig büszkén sorakozik a sokszor láthatatlan, de nagyon is érezhető Deep State, valamint a pusztító liberalizmus két bástyája, a Szilícium-völgy tech-óriásai és a hollywoodi film-, jobbára inkább már propagandagyár. George Clooney az utóbbiban teljesít szolgálatot, jobbára csak éjjeli őrként, ugyanis amelyik kutya ugat, az nem harap. Mindenesetre azért valahol sajnálatos, hogy állítólagos filmcsillagként (sosem szerettem különösebben a filmjeit s ezen a legújabb, Az éjféli égbolt címre hallgató sci-fi sem sokat segített) a mi belpolitikánkkal kell foglalkoznia, ráadásul úgy, hogy mindezt valami "szent harcnak" fogja fel.

De hát ismerjük a logikát. Ahhoz, hogy ebben az elferdült világban téma legyél, mindig böffenteni kell valamit, attól függetlenül, hogy értesz-e az adott dologhoz, vagy sem. Így épül fel lassan a liberálisok látszatvilágának bábeli tornya. Csak a végén össze ne dőljön!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info

Ui.: Mr. Clooney, Önnek igazán nem kell minden mostani és jövőbeli nyilatkozatában Magyarországgal foglalkoznia, maradjon csak a kaptafánál! A novemberi első még csak-csak az újdonság erejével hatott, de az egy hónapra rákövetkező már inkább volt izzadtságszagú. Élvezze csak a pénzt meg a csillogást, a magyar belpolitikát pedig bízza ránk! Ugyanis Orbán Viktorék méltó ellenfele még csak véletlenül sem az Ön által is képviselt beteg liberalizmus, hanem a tiszta, őszinte, magyar nemzeti gondolat lesz!