Lopakodó fasizmus

Minden olyan szép és tökéletes Európában! Csak annak az átkozott fasizmusnak a rothadozó hullája ne rontaná meg folyton a tiszta, elfogadó, liberális légkört. A kontinens '45 óta képtelen végérvényesen leszámolni vele, pedig ez az egyetlen dolog, amely a teljes boldogságunk útjában áll. Ismét, csak az elmúlt pár napból, példák tömkelegével tudom szemléltetni, mekkora fenyegetést jelent számunkra és nyugodt mindennapjainkra a lappangó fasizmus.



Kép forrása: 123rf.com

1. Hála Istennek, már a The Times is Hála Istennek, már a The Times is kiszúrta , hogy Magyarországon sajnos – a "FideSS"-nek és persze személyesen Orbánnak köszönhetően – tombol a fasizmus. Erre a legutóbbi példát a 97 éves Frankó Endre nyugállományú főhadnagy halála szolgáltatta, aki vadászpilótaként a Pumák kötelekében harcolt a második világháborúban. A "nácik oldalán" szolgálatot teljesítő pilótától Orbán Viktor is elbúcsúzott, ráadásul úgy, mintha "nemzeti hős" lett volna. Bezzeg, a felvilágosult nyugaton ilyen sosem történhetne meg...

2. Ugyancsak egy brit lap, a The Guardian Ugyancsak egy brit lap, a The Guardian írt arról is, hogy Olaszországban sem jobb a helyzet. A "szélsőséges kilengéseiről" ismert SS Lazio nevű focicsapat ugyanis nem mást igazolt le az utánpótlás csapatához, mint a rettegett diktátor, Benito Mussolini dédunokáját, Romano Floriani Mussolinit. Még szerencse, hogy a Guardian nem állt meg ennyinél, és sorra vette a Lazio eddigi – szégyenteljesen széles – bűnlajstromát. Remélem, mindenkinek világos, hogy ok-okozati összefüggéssel állunk szemben. A dédunoka leigazolása egyértelmű jelzés a csapat részéről, hogy továbbra is a fasizmust követik, és vélhetően a bűneik is egyre nagyobb méreteket öltenek majd. Még szerencse, hogy itt ezt a remek brit lap, ami megóv minket a veszedelmektől.

3. Orbán Viktor a "pumás fiaskó" után mindent megtesz, hogy elnyomó fasizmusának élét tompítsa a nyugati barátaink előtt. Így jutottunk el odáig, hogy a német Stern lapnak adott Orbán Viktor a "pumás fiaskó" után mindent megtesz, hogy elnyomó fasizmusának élét tompítsa a nyugati barátaink előtt. Így jutottunk el odáig, hogy a német Stern lapnak adott interjújában indokoltnak tartja ugyan a Meseország mindenkié elleni tiltakozást, de a "fasizmus világába visszavezető jelképek használatát" elítéli (utalva Dúró Dóra könyvdarálására). Persze ez már elkésett békevágy. A felvilágosult Nyugat tisztában van vele, hogy maga Orbán is a fasizmust testesíti meg, hiába magyarázkodik vagy ágál ellene.

Na... és akkor most már komolyra fordítva a szót, foglaljuk össze rendesen a történteket. Európa lassan annyi sebből vérzik, hogy megszámolni is igazi tortúra lenne, a "politikailag korrekt" közbeszéd pedig még mindig a "fasizmus lehetséges terjedésével" van elfoglalva. Ezeket a rövid híreket nem órák alatt gyűjtöttem, hogy "majd jól megírhassak" egy ilyen cikket, hanem egész egyszerűen folyamatosan ezek jöttek szembe velem. Ha az ember kizárólag egy burokban élne – sokan vannak ilyenek – tényleg teljes joggal gondolhatná azt – hiányos ismeretei révén – hogy Európára tényleg az egyetlen, valós veszélyt a fasizmus jelenti.

A laziós cikket hadd ne kommentáljam, de Orbán Viktor látens (vagy nem látens) fasisztázása még mindig az egyik legabszurdabb politikai jelenség, amelyet a közélet iránt való érdeklődésem óta (több mint 12 év) valaha láttam. Épp ezért volt annyira "vicces" egymás mellé tenni a két esetet. Mintha nem is egyazon világban keletkezett volna a két hír. Persze volt már ilyen a múltban és lesz is. Orbánt nyugaton fasisztázzák, mire ő elzarándokol oda és jól elmagyarázza, hogy ő bizony nem az, és el is ítéli ezt a világnézetet. Mondjuk utóbbi legalább nem hazudik (egyszer végre igazán bevallhatná azt is, hogy amúgy a Fidesz nem is jobboldali), Nyugat-Európa szellemi és morális színvonaláról azonban minden elmond, hogy Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét, "Isten ajándékainak" és a "rejtett erőforrásainknak" egyik legnagyobb barátját hozzák fel mint fasizmust megtestesítő példát.

Ha ebben az ütemben haladunk tovább, ezek még akkor is a "fasizmus" ellen fognak harcolni, amikor már végérvényesen alávetett, kisebbségi sorsba jutottak a saját hazájukban. S, teszem fel a kérdést, ha Orbán nekik fasiszta, akkor ránk mégis mit mondanának?

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info