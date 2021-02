Publicisztika, Koronavírus :: 2021. február 10. 19:31 ::

Koronavírus-kérdések újratöltve (III. rész)

Hiába minden "erőfeszítés", azok a fránya járványmutatók csak nem akarnak számottevően lejjebb menni, ez pedig akár romba döntheti a márciusban tervezett "enyhítést" (az "elhamarkodott" nyitást már többen kritizálják). Noha többször, több helyen is rámutattak már, hogy a sokszor észszerűtlen korlátozások nem jelentenek feltétlenül alacsonyabb esetszámot (a floridai példáról bővebben itt), az ágazatot nagyobb veszteségek nélkül már akkor sem tudná megmenteni a kormány, ha már ma este kinyithatna minden vendéglátóipari egység. A vendéglátósokat és az egyéb módon érintetteket a Mi Hazánkon kívül mindenki cserbenhagyta, miközben a koronavírus-frontvonal átterelődött az "oltakozás" körüli mizériákra.



A kérdés még mindig aktuális...

Személy szerint nekem lassan a könyökömön jön ki ez az egész cirkusz, de úgy látszik, igyekeznek elhúzni a dolgot, mint a rétestésztát, ki tudja, meddig. Ez persze nem jelenti azt, hogy bárkit szeretnék lebeszélni arról, hogy beoltassa magát – szabad akarata van mindenkinek – viszont pár gondolatot csokorba szedtem az oltásokkal kapcsolatban. Íme:

1. Jelenleg a "milyen vakcinával oltassam be magam, illetőleg melyikkel ne" című lemez forog (erről majd bővebben később), ugyanakkor jó, ha emlékeztetjük magunkat az eddigi eseményekre is. Ismétlés a tudás anyja ugyebár... Továbbra sem világos, hogy aki megkapta a "megfelelő védettséget", fog-e élvezni előjogokat, és ha igen, milyeneket. Valamint feltűnően hallgatnak arról, hogy kell-e igazolnia magát annak, akit beoltottak, kap-e erről valami bizonyítékot (plasztikkártya stb.). Elképzelhető, hogy a tömeges felháborodottság miatt került ez háttérbe, de persze ettől még nem került le a napirendről, és egy "megfelelő" pillanatban ismét előhúzható a zsákból. Jó, ha észben tartjuk azt is, hogy még mindig néhány hónapja kifejlesztett vakcinákról beszélünk, amelyeknek rövidtávú hatásai (a hosszúakról nem is beszélve) nem teljesen ismertek. Nem kell bedőlni semmilyen "álhírnek" sem, de az ember túl sok körülményes esetről hall ahhoz, hogy teljességgel nyugodt maradjon. Ennek fényében mérlegeljen mindenki.



Mondanak valamit...

2. Azok a politikai tömörülések, amelyek a vakcinák származása felől hisztiznek, nem a kedves olvasó egészsége miatt aggódnak. Nemes egyszerűséggel globális politikai érdekek mozgatják pillanatnyi véleményüket, amelyeket bármikor – lelkiismeret-furdalás nélkül – megváltoztatnak, ha éppen az szükséges. A két "nagy tömb", vagy ha úgy tetszik, a két nyakunkon maradt politikai pólus külpolitikai okokból érvel egyik vagy másik vakcina mellett/ellen. Ennek fényében javasolja Orbán Viktor a kínai vakcinát (most őszintén, Ön nyugodtan beoltatná magát vele?), vásárolt be a kormány az oroszoktól, vagy szintén ezek miatt az okok miatt nyomakodik a balliberális ellenzék, hogy az orosz vakcinát kritizálja. De ebbe a kategóriába tartozik az is, amikor a Fidesz Brüsszelt bírálja a lassú és nehézkes "oltáspolitika" miatt. Nyugodjon meg a kedves olvasó, Ön és az Ön egészsége ebben a történetben még csak véletlenül sem szerepel sehol. Politikáról beszélünk és számokról.

3. Ennek tetejében – ne kerteljünk – az oltás egy hatalmas biznisz. Talán nem lő túlságosan mellé az, aki úgy dönt, hogy megspórolt pénzét most egészségügyi részvényekbe fekteti. Vannak, akik nemhogy elszegényedtek a koronavírus-járvány hatására, de egyenesen most váltak gazdasági tényezővé. "Összeesküvés-elméletekbe" nem szeretnék belemenni (noha én már lassan semmin sem lepődnék meg), de nyilván Bill Gates szerepét sem úgy kell elképzelni, hogy ő személyesen, vagy a lelkes alkalmazottai titkon mikrocsipeket tömködnek az ampullákba. Ellenben feltűnően sokat nyilatkozik járványügyben, ami azért érthetetlen, mert egy informatikus-üzletemberről beszélünk, nem orvosról, így vírusokhoz maximum a számítógépek világában kellene értenie. Ezzel párhuzamosan persze – mi mást is csinálna – lelkesen politizál, itt éppen a "Covid-összeesküvésekről" és Joe Bidenhez fűzött reményeiről Ennek tetejében – ne kerteljünk – az oltás egy hatalmas biznisz. Talán nem lő túlságosan mellé az, aki úgy dönt, hogy megspórolt pénzét most egészségügyi részvényekbe fekteti. Vannak, akik nemhogy elszegényedtek a koronavírus-járvány hatására, de egyenesen most váltak gazdasági tényezővé. "Összeesküvés-elméletekbe" nem szeretnék belemenni (noha én már lassan semmin sem lepődnék meg), de nyilván Bill Gates szerepét sem úgy kell elképzelni, hogy ő személyesen, vagy a lelkes alkalmazottai titkon mikrocsipeket tömködnek az ampullákba. Ellenben feltűnően sokat nyilatkozik járványügyben, ami azért érthetetlen, mert egy informatikus-üzletemberről beszélünk, nem orvosról, így vírusokhoz maximum a számítógépek világában kellene értenie. Ezzel párhuzamosan persze – mi mást is csinálna – lelkesen politizál, itt éppen a "Covid-összeesküvésekről" és Joe Bidenhez fűzött reményeiről osztja az észt

4. Ne feledjük, hogy a magyar kormány csak egy kis csónak a globális politika óceánjában, így lényegében semmit nem kell elhinni, amit a koronavírus által terhelt (közel)jövőről nyilatkoznak. Ez egyébként még csak nem is feltétlenül az ő hibájuk, náluknál sokkal erősebb tényezőknek vannak kitéve. Tehát, amikor "óvatos nyitásról" beszélnek, az még nem jelenti, hogy úgy is lesz, és ha a világ valódi irányítói azt akarják, hogy nyáron is otthon kuksoljon mindenki, akkor a Fidesz szó nélkül rábólint majd (ez viszont már az ő hibájuk). Ez persze a létező egyik legnegatívabb forgatókönyv, reméljük, örökké csak egy elmélet marad.



Egyelőre csak vicc... Vagy mégsem?

Egyébként logisztikailag a vártnál mintha kevésbé gördülékenyen haladna a magyarországi "oltakozás", a vakcinák származása körüli adok-kapok pedig csak még jobban eltántoríthatja az embereket. Ahogy haladunk előre, egyre több a kérdőjel. Normális esetben ennek fordítva kellene lennie.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info