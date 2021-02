Publicisztika, Antimagyarizmus :: 2021. február 12. 12:50 ::

Tordai bohóc legújabb mutatványa

Mint tudjuk, a járványügyi korlátozások miatt nem lehet nyilvános, köztéri megemlékezéseket tartani az 1945-ös budavári kitörésről. Ám hazafiak szerte az országban és természetesen a Kapisztrán téren így is megtalálták a módját, hogy megemlékezzenek a Becsület napjáról. A Légió Hungária felhívására sokan érkeztek mécsesekkel tegnap este a Várba, hogy elhelyezzék az emlékezés lángjait, majd a kitörő hősök nyomán fényárba borították az utat, melyen eleink lépdeltek 1945. február 11-én.

Sokan mondták, nagy volt a szél. Magam is tapasztaltam a helyszínen. De azt csak később, a közösségi médiában vettem észre, ez a szél még annál is nagyobb volt, mint gondoltam. Ugyanis még a szemetet is összefújta a Vár környékére. A Bécsi kapun keresztül azért szerencsére nem fújta be a Kapisztrán térre.

Tudniillik odatolta képét Tordai Bence egy társával együtt. Aki nem volt más, mint Őrsi Gergely, a II. kerület MSZP-s polgármestere. Aki arról híres, hogy gyermekeket megrontó homoszexuális propagandát akart felolvasni, aztán persze inába szállt a bátorság, és a hazafiak még azt is megakadályozták az ősz folyamán, hogy ezt online térben tegyék. De az is ő, aki Göncz „patkány” Árpádnak akar szobrot állítani a kerületben. Minő véletlen, „patkány bácsi” éppen a szovjetek oldalán fogott fegyvert 1945-ban a saját hazája ellen.

No de itt van nekünk ez a Tordai nevezetű bohóc.

Tordai, te most nyilván nagyon szeretnéd, ha felháborodnánk azon, hogy kegyeletsértő módon odapofátlankodsz, és igyekszel – egyébként sikertelenül – megzavarni egy kegyeleti jellegű eseményt. De még csak annyit sem érsz, hogy ezen felháborodjunk, azóta röhögünk rajtad.

Amúgy tényleg ennyire nagy a gáz, Tordai? Szólt neked a Feri, hogy „Bencus, virítsál valamit, különben előrébb veszem a közös listán még a Jakabot is nálad 2022-ben?”

Mindenesetre köszönjük neked, mert tegnap este azt hiszem, sokak estéjét vidítottad fel bohócmutatványoddal, miszerint a nyilvánosság előtt vallottad be, még arról sincs lövésed, mit csinálsz.

Büszkélkedsz egy kegyeletsértő barbár tettel, mikor is 2016-ban meggyaláztatok egy kitörés-emlékművet a Buda környéki hegyekben. Amit egyébként példás gyorsasággal állítottak helyre nemzeti érzelmű magyarok. Aztán hozzáfűződ, eltüntettétek a föld színéről Rudolf Hess emlékművét. Ez igen. Tehát még csak arról sincs fogalmad, mit tettél tönkre, te bohóc. Na, jó, hát ott segít az ember, ahol tud, ha gondolod, szívesen adok neked akár egy nyolcadik osztályos történelemkönyvet, még ott is találsz érdemi információkat, hogy kicsit felhomályosítsd az igencsak tompa elmédet. De tényleg, komolyan keress meg.

Rudolf Hess Adolf Hitler helyettese volt, ki 1941-ben Angliába repült, hogy megkísérelje a különbékét megkötni, amit az angolok nem fogadtak annyira barátságosan, s onnantól fogva „vendégszeretetüket” élvezte egészen az 1946-os nürnbergi perekig.

Azért ti „eltüntettétek a föld színéről” az emlékművét. Erre mondják, mi meg legyőztük a jégóriásokat. Hogy miért? Lát valaki jégóriásokat? Nem. Na, ugye. Körülbelül ez a szint vagy, Tordai.

Rudolf Hessnek tehát még csak madártávlatból sem volt semmi köze a kitöréshez, így nem meglepő módon nincs, és nem is volt emlékműve. Ismétlem, amit ti 2016-ban meggyaláztatok, az egy kitörés-emlékmű volt.

Amúgy meg ne aggódj annyira. A kitörés emlékezete megszabadul minden mocsoktól, amit rádobáltak, és a Becsület napja egyre szélesebb körben terjed, és ideológiától függetlenül látják egyre többen úgy, hogy nagyapáink hősök voltak, akik a hazát és Európát védték. El fog jönni az idő, amikor állami ünnepnappá válik. Bohócoknak ebbe nem lesz beleszólásuk.

Lantos János – Kuruc.info