A Gyurcsány-terv

Már régóta nem mondunk újat azzal, és ez az ország előtt is világos, a balliberális oldal vezetője Gyurcsány Ferenc, ezt nem kell tovább ragozni, pont. Azonban most, hogy közeledik az ellenzéki előválasztás, azért nem érdektelen boncolgatni egy kicsit az esélyeket, bármennyire is legyint az ember, hogy „nekem ezekkel nincs kedvem foglalkozni”.



Azért is érdemes mélyebben belemennünk, mert azt is szinte biztosra vettük korábban sokan, hogy a balliberális tömb miniszterelnök-jelöltje Gyurcsányné, tehát Dobrev Klára lesz. De egyelőre a jelek arra mutatnak, ez nem feltétlenül lehet így. Akkor tehát mégsem Gyurcsány szája íze szerint történnek a dolgok? Egy-két részletet eltérően lehet, hogy nem, de az összkép még mindig neki kedvez.

Azzal még ő sem tud mit kezdeni, ha az baloldali és liberális érzelmű szavazók nem Dobrevet akarják. Bár lehet tenni lépéseket, a többi kihívót le lehet járatni, meg lehet zsarolni, és így tovább, s ezeket se zárjuk ki, de ezúttal induljunk mégis ki abból: nem Dobrev lesz a jelölt.

Mit lép erre Gyurcsány? Természetesen megvan a terve.

Mondjuk Fekete-Győr András és a Momentum láthatólag nem téma, mindenféle gyurcsányi háttérmesterkedés nélkül leépíti magát, leginkább „ nem tudják ”, amit tudnak, a járdát összefirkálni egy olyan ügyben, amely Magyarországon a lőtéri kutyát sem érdekli. Lépjünk is tovább…

Az akár még fejtörést is okozhat Gyurcsánynak, hogy jelen állás szerint Jakab Péter, a Jobbik elnöke a legnépszerűbb, de ennek meglátásom szerint az az oka, hogy ő már régóta kampányol, igyekszik elérni a potenciális előválasztók „gyomrát”. De Gyurcsány jelöltje – szerintem – Karácsony lesz. Ő még nem lett bedobva hivatalosan. Az majd még eztán jön.

Többen kérdezhetnék: miért pont Karácsony? Nem éppen úgy hírlik, hogy köztük olyannyira rózsás lenne a viszony, emlékezhetünk még arra, hogy 2019 őszén is ment Gyurcsány részéről az oda-oda szúrogatás. Ezek lényegtelen dolgok.

Gyurcsány terve két alapvetésen alapulhat. Természetesen másként is történhet, pusztán egy logikai láncolatot vezetek végig, amelynek a valószínűsége igen nagy.

Ha Karácsony megméretteti magát az előválasztáson, és történetesen győz, majd – amit persze ne adjon az Isten – 2022-ben is sikerrel veszi az akadályt, és ő lesz Magyarország miniszterelnöke, akkor kell a helyére valaki a főpolgármesteri székbe. Ez lehet Dobrev Klára. Ez érthetően hatalmas győzelem Gyurcsánynak: ami nem ment 2019-ben Kálmán Olgával, azt most így mégis sikerül. De itt a terv még nem ért, nem érne véget. Karácsony nemhogy nem kimondottan autoriter jellegű vezető, de szemlátomást híján van minden vezetői készségnek, ő egy báb most is, ahogy az lenne akkor is.

S ekkor jönne el Gyurcsány ideje.

A „szivárványkoalíciót”, ha éppen kormányt tud alakítani, ezernyi érdekellentét feszítené szét, melyet Karácsony érthető okokból nem tudna kezelni. Ekkor érkezne meg az erőskezű Fletó, hogy „megmentse az országot attól, hogy újra orbáni diktatúra legyen”, és átvenné a kormányrudat. Karácsonyt könnyűszerrel puccsolná meg, akárcsak 2004-ben Medgyessyt. A balliberális oldal többi szereplőjének sem lenne érdeke túlzottan megakadályozni ezt, mert azzal valóban előrehozott választásokat okozhatnának, annál pedig jobban szeretik ők a pénzt, és féltenék a 2022-es választás után kapott ilyen-olyan pozíciójukat.

De azért volna itt még valami. A kérdés, vajon miért létezhet Gyurcsány-terv. Azért, mert a Fidesz 2010 óta folyamatosan életben tartja őt, a pólus két vége, ezzel a kör bezárult. Értelemszerűen tisztességes magyar ember nem szavazhat Gyurcsányra, de azokra sem, akik megadták neki a lehetőséget, hogy e tervet kieszelhesse. De lesz még egy harmadik választási lehetőség, ez pedig a Mi Hazánk. E három opción kívül más nem lesz, ami, ha jobban belegondolunk, bizonyos aspektusban nem is három, csupán kettő. Folytatni akarjuk-e az elmúlt 30 évet, vagy gyökeresen szakítani akarunk vele. Ez a kérdés.

Lantos János – Kuruc.info