Publicisztika, Külföld :: 2021. április 24. 09:03 ::

Mókás fordulat: a BLM szerint Biden alatt jobban "terrorizálják" a négereket, mint Trump idején

Úgy tűnik, a Black Lives Matter elnevezésű rasszista csoportosulásnak semmi sem elég. Így az sem, hogy Biden imádkozott azért, hogy „helyes döntés” szülessen a George Floyddal szemben eljáró, a munkáját végző rendőr ügyében. Így is lett… Viszont!

Mégis előállt az a rendkívül groteszk és mókás helyzet, hogy az elmúlt napokban a BLM egy Twitter-üzenetben szólította fel Biden elnököt, hogy vessen véget azon programjának, amely lehetővé teszi a katonai többleteszközök helyi rendvédelmi szervekhez történő átadását.

Nos, úgy tűnik, ez már a „feketék terrorizálása”. Mert ha erősödik a helyi rendőrség, akkor nem lophatnak, drogozhatnak és gyilkolhatnak olyan hatékonyan? Bár a Washington Post beszámolója szerint ezek a többleteszközök még csak nem is feltétlen fegyvereket foglalnak magukban, hanem olyan „veszélyes és rasszista” eszközöket, mint kávéfőzők, elektromos vezetékek. A BLM ugyanis a rendőrség teljes „demilitarizálását” akarja. Jó kérdés, akkor mitől maradna rendőrség a rendőrség? Vízipisztolyokat azért engedélyeznének számukra…?

A Twitter-poszt:

Sőt, aztán a későbbiekben azzal is vádolták Bident, hogy „több katonai felszerelést” küldött a feketék által lakott városrészekbe, mint Trump, aki korábban erősen kritizálta az erőszakossá vált Black Lives Matter-tüntetéseket.

„Biden jelenleg több katonai felszerelést küld a környékünkre, mint Trump. Ezt jól olvastad. Közösségeinket nagyobb ütemben terrorizálják, mint Trump alatt voltak ”- tweetelt a szervezet, és linket is adott egy petícióhoz, amely az úgynevezett 1033-as program megszüntetését kéri. Innen pedig már csak lépés volt, és el is jutottak hozzá, hogy a rendőrséget, mint a „fehér felsőbbrendűséget” erőszakos eszközökkel támogató szervezetként írják le, „akik nem veszik figyelembe a feketék életét”.



Ma már feketéket "terrorizál"… (kép: bussinessinsider.com)

De azt is látjuk, hogy a Nemzeti Gárda csapatait olyan helyeken telepítették, mint Minneapolis, ahol a tüntetések erőszakossá váltak a Daunte Wright lelövése ürügyén. Mint ismeretes, az egész ügy hajaz Georg Floyd esetére. Mint tudjuk, vádat emeltek az ellen a rendőrnő ellen, aki egy rendőri igazoltatás alatt lelőtte a 20 éves Daunte Wrightot – írja a BBC. A rendőrnő, Kimberly A. Potter azzal védekezett, hogy az elektromos sokkot adó Taserrel akart volna rálőni a férfire, de véletlenül ehelyett az éles lőfegyverét húzta elő, és azzal lőtt rá. A napokban volt a temetése. A temetésen George Floyd, valamint egy másik lelőtt fekete férfi, Oscar Grant hozzátartozói is jelen voltak. A gyászbeszédet egy „polgárjogi aktivistaként” is dolgozó pap, Al Sharpton mondta, aki korábban Floyd temetésén is beszélt.

Daunte egy fénycsóva volt

- mondta az elhunytról nagynénje, Naisha, hozzátéve: a család továbbra is várja, hogy igazságot szolgáltassanak az ügyben.

Visszatérve az eredeti ügyre, sérelmezik azt is, hogy bár Biden korábban támogatta BLM-et, ebből látszólag visszavett, pedig a Floyd-ítélet után is nyitottnak mutatkozott a rendőrség „reformjára”, a „George Floyd Justice” rendészeti törvény elfogadására, amely többek között betiltana bizonyos mozdulatokat, mint a fojtó jellegű fogás vagy a nyakra térdelés.

Úgy látszik, a BLM nem elégedett Bidennel. Kérdés, újra lángba fogják-e borítani az országot, ürügy (bűnözők likvidálása) éppenséggel mindig volt, van és lesz, rajtuk és a mögöttük álló csoportokon múlik, mikor fújják fel. Biden máris kiesett a pikszisből, és készítik elő Kamala Harris elnökségét? Meglátjuk…

Lantos János – Kuruc.info