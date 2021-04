Publicisztika, Koronavírus :: 2021. április 30. 23:02 ::

Elérkezett a "várva várt" védettségi igazolvány ideje, pont a vendéglátósok nem örülnek neki

A pénteki napon átléptük tehát a 4 milliós számot oltás tekintetében, és elérkezett a „várva várt nap”, a régóta ígérgetett és méltán „népszerű” védettségi igazolvány is aktivizálódott, nem kevés feszültséget generálva ezzel a társadalomban, tehát magyar és magyar között.



Fókuszáljunk egy picit újra a vendéglátói szektorra (a többiekről lesz majd még szó más helyütt), ugyanis talán ők voltak leginkább sújtva az elmúlt hónapokban, hogy nem nyithattak ki. Most már a teraszokat megnyithatták, bár azért még mindig este 11 órai (holnaptól éjféli) kijárási tilalom van érvényben, ide szombattól pedig már a belső terek is zöld jelzést kaptak, tehát – elviekben – örülniük kéne, hiszen még több vendég, még több bevétel. Vagy mégsem? Mégsem…

Ugyanis a vendéglátósok felelőssége az is, hogy ellenőrizzék, a vendégeik rendelkeznek-e védettségi igazolvánnyal. Ha nem, és rajta kapják őket, súlyos százezres bírságok, akár egy év bezárás is jöhet. No, ebből sokan nem kérnek, mert nem tartják életszerűnek, hogy amúgy is munkaerőhiány közepette, mivel sokan otthagyták a szektort, ők figyeljenek még erre is. Másrészt viszont azt is kifogásolják, hogy ez igazságtalan, ők nem akarnak különbséget tenni vendég és vendég között, így hát marad a terasz.

Szemezgessünk a sok közül pár véleményt!

Félreértés ne essék! Nem oltás elleni kampány, sőt, mi is oltottak vagyunk! Nem politikai hirdetés, nem lebeszélés az oltásról! DE! 4 millió beoltott után megnyitnak a belső terek a beoltottak számára, amit szigorúan ellenőrizni kell, különben súlyos bírságot rónak a vendéglátósokra – írja egy nagymarosi étterem. NEM nyitjuk ki belső terünket, marad a terasz mindenki számára, NEM kérünk igazolványt, NEM teszünk különbséget vendég és vendég között. Nekünk a vendég az vendég, legyen az idős-fiatal, fehér-fekete, kutyapárti-macskapárti, beoltott-nem beoltott. Mi szeretünk mindenkit – folytatják.

De például egy budapesti hamburgeres is hasonló állásponton van. Mint írják, lehetőségük lenne rá, hogy megnyissák belső tereiket, ők sem fogják megtenni.

Döntésünk hátterében nem állnak sem politikai, sem oltásellenes, vagy éppen oltáspárti szempontok, egészen egyszerűen nem tartjuk elfogadhatónak a társadalom ilyen alapon történő megosztását – indokolják. A korábbi kormányzati kommunikáció értelmében, ha a lakosság kellő százalékának oltása megtörtént, a védettségi igazolványok nem lesznek szükségesek. Amint ez bekövetkezik megnyitjuk belső terünket a helyben fogyasztó vendégek számára – összegeznek.

Nyugodtan higgyük el, tucatjával lehet ilyen bejelentéseket olvasni, sokan vannak, és a fentebbi indoklás alighanem fején is találta a szöget, mikor a társadalom ilyen alapon történő megosztásáról beszél. Arra „jó” az egész, hogy barátságban lévő emberek vesszenek össze, családtagok haragudjanak meg egymásra, és ha ezt mi látjuk, alighanem a döntéshozók is tisztában vannak vele: teljesen felesleges törésvonalat húz az emberek közé.

Azt gondolom, ezt kell elsődlegesen is meglátnunk, mert ha felismerjük ezt, talán közelebb tudunk jutni ahhoz, hogy ne tudjanak minket egymásnak ugrasztani, és nem felülni ennek a provokációnak. Mert a védettségi igazolvány bevezetése egy provokáció a kormány részéről, illetve mindazok részéről, kik a világban ezt erőltetik!

Lantos János