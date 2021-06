Publicisztika :: 2021. június 10. 21:50 ::

Toroczkai László: Sem zsidók, sem palesztinok

A jelenlegi izraeli-palesztin konfliktus ismét felszínre hozta azt az alapvető, súlyos tévedést, amely jelenleg Európát és a magukat nemzetinek valló európai pártokat jellemzi. 10-20 évvel ezelőtt még magától értetődő volt, hogy minden valamirevaló európai hazafias párt egy kicsit antiszemita is. Csurka István őszintén ellenezte a zsidó kulturális, gazdasági, politikai térhódítást, éppen úgy, mint a francia nemzetiek akkori vezetője, Jean-Marie Le Pen, de igaz volt ez a keleti és nyugati nacionalista mozgalmakra, gyakorlatilag kivétel nélkül. Annak idején tiszta volt a kép: a valódi jobboldal antiszemita, a balliberális oldal pedig filoszemita volt.

Azóta óriásit fordult a világ, és ennek egyértelműen az Európát lassan teljesen megszálló, jelentős részben muszlim, illetve arab bevándorlás az oka. Mivel sorra nőnek ki Franciaországtól Svédországig a mecsetek, minaretek a földből, s az öreg kontinens népe megismerkedhetett a muszlim terrorizmussal, valamint az utcán előbb-utóbb mindenkivel szembejön az afrikai, dél-ázsiai hordák agressziója, „az ellenségem ellensége a barátom” elv alapján egyre több európai hazafi kezdett szimpátiával fordulni a zsidóság felé, mondván, hogy Izrael is küzd a muszlim arabokkal. Ráadásul a mindenhol tapasztalható kíméletlen cenzúra miatt ma már egy nyíltan szélsőjobboldali ember sem meri leírni a virtuális térben, hogy a probléma gyökere valójában etnikai, vagy ha úgy tetszik, faji eredetű, hiszen egy törzsi vallású, vagy akár keresztény afrikai néger, vagy akár egy hindu vallású indiai sem fog tudni olyan könnyen integrálódni bármelyik európai társadalomba, mint ahogy például a sváboknak sikerült. Az öncenzúra miatt ezért legfeljebb annyit mer kimondani már egy hazájáért aggódó európai nemzeti is, hogy a „muszlimok” bevándorlása gondot jelent. Miközben mondjuk egy boszniai hófehér szláv muszlim eddig is itt élt Magyarország közelében, és semmiféle veszélyt nem jelentett Európára nézve. Az Oszmán Birodalom évszázadokkal ezelőtti hódítása már más kérdés, de most nem erről van szó.

Így alakult át az elmúlt 10-20 év alatt az európai jobboldal, s lett antiszemitából filoszemitává. Ez történt például az Osztrák Szabadságpárttal, amelynek egykori karizmatikus vezetője, Jörg Haider még vörös posztó volt Izrael szemében, olyannyira, hogy a zsidó állam azonnal politikai támadást indított Ausztria ellen, amikor az Osztrák Szabadságpárt kormányra kerülhetett. Sőt, a mai napig tartja magát az elképzelés, hogy az osztrák nemzeti párt vezetőjének halálos autóbalesete mögött valójában az izraeli titkosszolgálat állt. Tény, hogy később az Osztrák Szabadságpárt új elnöke, Heinz-Christian Strache öt évvel ezelőtt egyenesen Izraelbe utazott, hogy ott, a Jad Vasem Holokauszt Múzeumban kérjen bocsánatot a zsidóságtól a korábbi politikájuk miatt. Más kérdés, hogy nem kapott kegyelmet, hiszen az ő megbuktatása mögött is izraeliek bukkantak fel. Ugyanez történt a holland szélsőjobboldallal, Geert Wilders pártja olyan, mintha ma már egyenesen zsidó párt lenne. Erre a vonatra ült fel a Fidesz is, amely mára az egykori SZDSZ-t is megszégyenítően lett filoszemita, s tolja a szekerét teljesen kritikátlanul Izraelnek valamennyi nemzetközi fórumon. Igaz, a Fidesz és Orbán esetében ez nem akkora fordulat, mint mondjuk a francia Le Pen lányának esetében, hiszen Orbánék a kilencvenes években is Soros pénzén tanultak, s igen közel álltak a hazai zsidó kulturális, gazdasági körökhöz is.



Orbán Viktor mutatja a felkínált gyarmatot a Karmelita kolostor teraszáról Ronald S. Laudernek, a Zsidó Világkongresszus elnökének, 2021. június 10-én (a szerző képaláírása)

Csakhogy az európai bevándorlás mögött éppen a zsidók állnak. Már az európai nemzeteket megtörő szabadkőműves páholyok alapítói is szinte kivétel nélkül zsidók voltak Magyarországon és Európa-szerte. Az európai kevert lakosság megteremtésének egykori főideológusa, Richard Coudenhove-Kalergi is szinte kizárólag zsidó közegben termelte ki sötét gondolatait, fő ihletője, a felesége, Ida Roland is zsidó volt. Az európai marxista internacionalizmus irányítói szintén zsidók voltak, a hazai proletárdiktatúra kormányának – egy-két kivételtől eltekintve – kizárólag zsidó tagjai voltak. A európai nemzetek, a fehér ember megtörését, keveredését évtizedek óta többségében zsidók irányítják. S ennek az igazi irányítását valójában nem politikusok végzik, ők csak követik a tömegszellemet és a pénzhatalmat. A pénzvilág, a kulturális marxizmus, a tömegszellem formálása, a média (ma már kiemelten a világháló úgynevezett közösségi médiája) mögött szinte kizárólag zsidók állnak. Ők végzik a fehérek által lakott területekre irányuló bevándorláshoz és keveredéshez szükséges permanens, és mindenhonnan ömlő agymosást. A Facebook urai, Mark Zuckerbergtől Dustin Moskovitzon át Sheryl Sandbergig ugyanúgy zsidók, mint a Google vezetői, Larry Page vagy Sergey Brin. Jellemző, hogy még azt is egy zsidó találta ki, hogy a Barbie babák sem lehetnek többé csak fehérek és szőkék, így van most már néger, illetve homoszexuális Barbie baba is, ugyanis a játékgyár, a Mattel vezérigazgatója, Ynon Kreiz is zsidó. Nagyon hosszan lehetne sorolni, hogy szinte minden ilyen, a fehér ember keveredését elősegítő propaganda mögött jelentős részben zsidók álltak és állnak még mind a mai napig. S, akkor arról még nem is írtam, hogy a Közel-Kelet és Észak-Afrika - a migrációt elősegítő - destabilizálásában is nyakig benne vannak a zsidók az Egyesült Államokon és Izraelen keresztül.

Óriási hiba tehát bármilyen európai hazafi, főként egy párt részéről a „muszlim” bevándorlás, vagy csak egyszerűen a migráció miatt Izrael és a zsidóság kritikátlan szekértolójává válni. Amit pedig a Fidesz-kormány művel ezen a téren, az a hazaárulás kategóriája. Ugyanakkor hasonlóan hibás helyzetértékelés, amikor a zsidóság szerepét átlátó európai hazafiak az iszlámmal vagy az arab világgal keresik a szövetséget, ugyancsak „az ellenségem ellensége a barátom” alapon. Az iszlám a megalakulása óta hódító vallás, amely Európa elfoglalására tör, az arabok pedig hasonlóan korlátozottan alkalmasak csak a beilleszkedésre, mint a több száz éve integrálhatatlan cigányok. Ráadásul Izrael állam megsemmisítésének támogatása sem lehet egyetlen európainak, de főleg nem egy magyar embernek az érdeke. Lehet a zsidóknak és a palesztinoknak is állama, ott a Közel-Keleten. A vitájuk pedig szemita belügy. Mégis hova menne Izrael területéről a jelenleg ott élő 7 millió zsidó? Nyugat-Európában a muszlim arabok, pakisztániak, afrikaiak számukra kényelmetlenné tették az életet. Sehol máshol nem találnának Európában olyan kényelmes, zsidóbarát helyet, mint Magyarország, vagy akár Lengyelország, amely államokról már Simon Peresz izraeli elnök is azt mondta, több mint egy évtizeddel ezelőtt, hogy felvásárolták a zsidók.

Itt az ideje, hogy az európai nemzetek végre felismerjék, hogy külön-külön is mindig képesek voltak a világ irányítására, hogy az európaiak hajói fedezték fel és uralták az egész Földgolyót, a fehér ember jutott először az űrbe, s az északi civilizáció népei - a japánoktól az oroszokon át a nyugati keltákig - mindenkinél erősebbek, fejlettebbek tudnak lenni, ha minél szélesebb körben összefognak. Amerikából importált térdelés helyett, a saját lábunkra kell végre állnunk. Nincs szükségünk se zsidókra, se palesztinokra, se másokra.

Korábban írtuk: Lauder megdicsérte Orbánt Izrael szolgálatáért és a hazai zsidóság pénzeléséért