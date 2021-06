A George Floyd halála óta maximális fordulatszámon aktivizálódott Black Lives Matter mozgalom a lehető legváltozatosabb módszerekkel próbálja az értésünkre adni, hogy a feketék bizony felsőbbrendűek a fehéreknél. Az említett módszerek között megtalálható a szobordöntögetés, gyújtogatás, vagy a helyi elektronikai boltok kifosztása, de a fehérek letérdeltetése is szerepel az eszköztárukban. Ahogy az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában láthattuk, a "kampány" működik, sokan hajlandóak voltak fejet hajtani, ami innen, Kelet-Közép-Európából a többségnek azért mégsem elfogadható.

Nyilvánvalóan nem kell különösebben ecsetelni, miért nem hajtunk fejet a négerek előtt, így a magyar válogatott is azt tette, ami ilyenkor természetes – állva maradt a pályán. Igazából ez egyáltalán nem nagy szó, hőstettnek pedig csak véletlenül sem neveztetnénk: ez csak szimpla normalitás. Hogy Szabó Tímeánál, vagy éppen Niedermüller Péternél ez is kiverte a biztosítékot (az írek jogos kifütyüléséről nem is beszélve), legyen az ő lelki nyomoruk, utóbbinak mondjuk nem sok köze van sem az országhoz, sem a magyar néplélekhez, végső soron tehát az "elvárható viselkedést" hozta ki magából, amelyet legalább – minden várható reakció ellenére – felvállalt . De tényleg ilyen egyszerű lenne a képlet? Nekünk pedig van okunk örülni és elégedettnek lenni, hogy "most aztán jól odamondtuk", főleg, hogy még Orbán a térdepelés ellen nyilvánult meg?

Miért térdepelnénk? S ezt nem azért kérdezem a lehető legőszintébben, mert mi nem voltunk gyarmattartó országok, meg mi nem vettünk részt a kolonizációs folyamatokban, stb, stb. A hideg kiráz, amikor meghallom ezt az érvet. Nyugat-Európának és az Egyesült Államoknak ugyanúgy nem kellene fejet hajtania a feketék előtt, mint ahogy Kelet-Közép-Európának sem. Szimplán csak azért, mert nincs miért fejet hajtanunk egy fehérgyűlölő terrorbagázs előtt. S, aki már bontaná is a pezsgőt (foci révén inkább a sört), hogy a "Nyugatnak fityiszt mutató kis magyar valóságot" ismét megünnepelje, azoknak megint csak rossz hírrel kell szolgálnom.

Ezt a "kis magyar valóságot" működtető "politikai elit" semmilyen szabadságharcot nem óhajt vívni a hódító liberalizmus ellen, egyszerűen csak tisztában van vele, hogy ami Nyugaton már hódít, az Kelet-Közép-Európába (még) nem érkezett meg. Ha már a progresszió hoz majd több szavazatot, akkor azt fogják népszerűsíteni (ilyetén az eleve vert helyzetből észt osztó Niedermüller is messze őszintébbnek tűnik), az MLSZ "gyűlölet elleni fellépéséről" nem is beszélve. Ilyetén térdepelés magyar részről nem azért nem történt, mert nem vagyunk hajlandóak meghajolni az agresszív néger nyomulás előtt, hanem mert a FIFA és az UEFA szabályzata "tiltja a politizálást a pályán és a stadionban", amit az MLSZ be is tart . Épp ezért a válogatott ugyanúgy kifejezte az elutasítását mindennemű "gyűlölettel" szemben, csak éppen nem térdeléssel, hanem a mez bal karján található "Respect" feliratra való rámutatással. Persze ez rögtön ketté is töri a térdepelés elutasítása körüli eufóriát, de még mindig messze jobb a szomorú valóságot ismerni, semmint hamis álmokba ringatni magunkat (meg hát amúgy is vannak "honosított" fekete játékosaink, ami szintén – a szó szoros értelmében – árnyalja a képet).