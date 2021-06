Publicisztika, Sport :: 2021. június 17. 17:40 ::

A politikamentes sport mítosza

Most, hogy már lassan egy hete tart a labdarúgó Európa-bajnokság, teljesen természetes, hogy sokak és sokfélét beszélgetnek róla és az azt övező dolgokról. Már az Eb előtt kereszttűzbe került a térdeplés kérdése, mikor is a magyar válogatott az írek elleni felkészülési meccsen nem volt hajlandó letérdelni. Ezzel egyébként nem nagyon van egyedül, az Eb-n részt vevő csapatok döntő többsége így tesz.

Az érintett vezetők, akár a FIFA és az UEFA, naphosszat hangoztatja, hogy a sportot és a politikát külön kell választani, azt tartsuk távol a pályáktól. De milyen meglepő, amely kettős mérce uralkodik a közéletben, a nyugati világban, az éppúgy tetten érhető a sportban, jelen esetben a labdarúgásban is.

Nyomatékosan kérek mindenkit, most függetlenítsük magunkat az ukránoktól, tudjuk, hogy nekünk, magyaroknak Kárpátalja és az ottani magyarok jogait illetően rendkívül sok érdekellentétünk akad velük, amelyek az alábbi soraim tükrében is érvényesen maradnak.

De az objektivitás szemüvegén át nézve mégis az ő esetük lesz az, ami a kettős mércére rámutat. Mi is az?

Mint ismert, az ukrán csapat mezén láthatóak Ukrajna határvonalai, ezzel rukkoltak elő az Európa-bajnokságra. Rögvest látszott, hogy a Krím félszigetet is odacsapták, mely gyakorlatilag Oroszország része már, hiába nem ismeri el a Nyugat. Ezzel nem is volt problémája az UEFA-nak, csak az oroszoknak. Mondjuk, a térkép nekünk sem nyeri el tetszésünket, mert Kárpátalját is odaveszi, de hát a tény sajnos attól még tény, jelenleg tényleg Ukrajnához tartozik. Azonban a mez belső felén egy felirat volt olvasható: dicsőség a hősöknek!

Ezzel már annál inkább volt gondjuk az illetékeseknek…

Ezt viszont politikai tartalmának ítélte meg az európai szövetség, így azt el kell távolítani. Az ukránok azzal a panasszal éltek, hogy korábban az UEFA jóváhagyta az új szerelést és annak minden elemét, beleértve a szlogent is. Az oroszok a múlt héten panaszolták be szomszédjukat. Az UEFA ugyanakkor azt mondta, hogy a térképet nem kell megváltoztatni, mivel az ENSZ Közgyűlésének határozata elismeri a területi határokat, ahogyan azokat a rajz nagyjából ábrázolja. A „Dicsőség Ukrajnának” feliratot is jóváhagyta az UEFA, mivel önmagában véve általános és nem politikai jellegű, általános nemzeti jelentőségű kifejezésnek tekinthető, csupán az említett, mez belső felén olvasható „Dicsőség a hősöknek” szöveg nem ment át a szűrőn.

Mondjuk, még egyszer hangsúlyozva, itt most nem az ukránok magyar szempontból való megítélése a fontos, hanem, hogy ez egy hazafias, nacionalista üzenet. Érdekes kérdés, mi volna, ha a magyar válogatott pedig azt a rövid jelszót írná mezére, hogy „Fel a Kárpátok bérceire!”?

De kanyarodjunk vissza, a sportnak politikamentesnek kell maradnia, mondják. Akkor miért van térdelés egy politikai alapú, fehérellenes rasszista mozgalom (BLM) nyomására? Miért gyártanak a nemzetközi LMBTQ-lobbi nyomására szivárványos mezeket, miért húznak szivárványos karszalagot a csapatkapitányok? Például a német válogatott.



Ez a német csapatkapitányi karszalag… (forrás: bioprepwatch.com)

Merthogy az LMBTQ-törekvések politikai törekvések, arról egy pillanatig nem nyithatunk vitát. Akkor viszont el kéne már dönteni, politikamentes a sport vagy sem? Tudom, naiv a kérdés, de azért legalább írni kell róla…

Mindenesetre a továbbiakban is hajrá, Magyarország! Reméljük, azt a hatalmas küzdést, amit bemutattak a portugálok ellen, kicsivel több szerencse is kíséri szombaton Franciaország ellen, és okunk lesz az ünneplésre, mert pontot vagy akár pontokat szerzünk.

Több millióan bízunk benne, mindent bele!

Lantos János – Kuruc.info