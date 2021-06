Publicisztika :: 2021. június 25. 22:35 ::

Nyelvvizsgalejtő

Feltételezhetően senkit nem ért különösebb meglepetésként, hogy idén is folytatódik a "nyelvvizsga-amnesztia", amely hivatalosan azt jelenti, hogy 2021-ben – 2020-hoz hasonlóan – bármiféle nyelvvizsga nélkül lehet diplomához jutni. Nem hivatalosan viszont azt, hogy lassan csak az nem kap diplomát Magyarországon, aki nem akar. Noha nem a felsőoktatás az egyetlen, ahol a járványra hivatkozva rendszeressé váltak az indokolatlan "alibizések", s sokan csak átsiklanak a dolog felett, nem árt több figyelmet szentelni neki.

Felsőoktatás a járvány alatt

2020 tavaszán szinte az egyetemek, főiskolák voltak az elsők, amelyek online oktatásra álltak át. Feltételezhetően nem kell magyarázni, hogy hatékonyságban ez mennyire elmarad a személyes, hagyományos módszerektől, beszéljünk akár általános iskoláról, középiskoláról, vagy felsőoktatási intézményről. Utóbbi azonban a példák nagy hányadában – ellentétben az előző kettővel – végig az online módszerek mellett maradt, akkor is, amikor ezt már semmi nem tette indokolttá.

A távoktatás egyébként nem feltétlenül egyenlő azzal, hogy a követelmény markánsan megváltozik a hagyományos helyzethez képest, de ebben a formában nem lehet ugyanazt a tudást átadni, nem beszélve az online térben található sok más faktortól, amelyek esetenként elvonhatják a figyelmünket. Összességében tehát elmondható, hogy mint oly sok minden másnak, az oktatás helyzetének sem tett jót a koronavírus, főleg, hogy már 2020 márciusa előtt is ezer sebből vérzett az oktatás- és kultúrpolitikánk.

Diploma a semmiért?

A korábbiakhoz képest egyre szélesebb iskola-választék áll azok rendelkezésére, akik diplomával kívánnak érvényesülni a munkaerőpiacon. Összességében is sokkal könnyebb bekerülni egy-egy intézményb, vagy szakra, mint 30, 20 vagy akár 10 évvel ezelőtt. Természetesen ez egyfajta "túltermelést" eredményez, a munkaerőpiac pedig nem mindenkit képes felszívni úgy, hogy az a végzettsége szerint helyezkedjen el. Ez a kérdés régóta komoly vitákat képez, hiszen egyik oldalról jogos az elégedetlenkedés, hogy minek tanult az ember annyit, ha nem tud érvényesülni a saját végzettsége szerint (a nagy átlagban előforduló szánalmas bérekről és az urambátyám rendszerről nem is beszélve), másik oldalról pedig bizonyos szakok esetében indokolatlanul magas a létszámkorlát, az ott végzett embermennyiséget lehetetlen elhelyezni a saját területén. Ezen helyzetekben az államilag finanszírozott létszámkorlát csökkentését tartom jó megoldásnak, akik viszont bekerülnek, azokat tehetségük szerint sokkal jobban kellene támogatni mint manapság (igen, a 10-20 ezer forintos ösztöndíj létező jelenség, mi csak "sörpénznek" hívtuk, mert már akkoriban sem számított komolyan vehető támogatásnak, főleg ahhoz képest nem, hogy cserébe milyen irreális eredményeket kellett felmutatni érte).

Esik a színvonal

Sok szakon lejjebb vitték a ponthatárokat, hiszen minden egyetemnek érdeke, hogy évről évre több diák jelentkezzen az adott intézménybe (ez pedig a már említett problémákat egyfajta körforgásként "üzemelteti"). A folyamat viszont a képzési nívó visszaesését eredményezi, a magyar (felső)oktatás színvonalát tekintve messze elmarad a Horthy-korszakétól, de még az államszocialista időszaktól is.

Ennek a visszaesésnek egy állomáshelye a kötelező nyelvvizsga eltörlése is, amely már tavaly is teljesen indokolatlan és ésszerűtlen lépés volt. Egy alapdiplomához ráadásul egyetlen egy középfokú nyelvvizsga szükséges (mesterdiplomához rendszerint kettő, vagy egy felsőfokú). Valljuk be, egy középfokú nyelvvizsga megszerzése egyáltalán nem számít kuriózumnak, főleg a mai átdigitalizált világban, az egyre agresszívabban terjeszkedő globalizmus pedig amúgy is megköveteli legalább egy idegen nyelv ismeretét, amely alól mi sem bújhatunk ki, ha tetszik, ha nem.

A követelmények folyamatos nyirbálása persze tökéletesen beleillik a szélsőségesen liberális felfogásba. Sőt, micsoda kirekesztés, hogy eddig csak az kaphatott diplomát, aki tett is érte valamit? Micsoda középkori felfogás ez? Mindenkinek joga van diplomát kapni, aki csak akar, mégpedig nulla erőbefektetéssel, akár írás- és olvasáskészség nélkül. Kiáltsuk ki George Floydot posztumusz diplomásnak!

Mindezek mellett a kormány valószínűleg arra sem gondolt, hogy az engedményekkel párhuzamosan pontosan azokat köpik szembe, akik korábban becsülettel megtanultak egy-egy nyelvet, hogy hozzájussanak a diplomájukhoz. Ők most vajon hogy éreznek a teljesen indokolatlan kedvezményekkel kapcsolatban?

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info