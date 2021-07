Publicisztika :: 2021. július 18. 09:52 ::

Mitől féltek, "konzervatívok"?

„ Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.”

Jel 3:15-16

Mert féltek, ezt mindannyian tudjuk. Féltek hangosan felszólalni, féltek fellépni, féltek tenni bármit is. Ó, persze, Gyurcsányt és a többi baloldali politikust szidjátok bátran- annak nincsen tétje. Brüsszelre is ki lett adva a vadászati engedély, így az EU bürokratáit is szidjátok. De ennyiben ki is merül a nagy „konzervativizmusotok”. Féltek keresztények lenni – az olyan maradi dolog. Féltek magyarnak lenni – minek azt hangoztatni. De tudjátok, mitől féltek a legjobban? Fehér embernek lenni. Mert az már rasszizmus. Fehér embernek lenni, és erre büszkén tekinteni, az olyan fasiszta dolog, azt a nácik csinálják. A nácik pedig gonoszak, mindenki tudja. Hiszen azon versenyeztek a baloldallal, hogy ki tudja jobban lenácizni a másikat mindenféle ostobábbnál ostobább indokkal.

Észre sem veszitek, hogy a ti „konzervativizmusotok” nem más, mint az évtizedekkel ezelőtti liberális politika tovább szajkózása. A marxista baloldal egyre tör előre, ti pedig kullogtok utána némi késéssel, azt szedegetve fel és tűzve zászlótokra, amit amazok már eldobtak.



El Greco: Krisztus kiűzi a pénzváltókat a templomból - Nemzeti Művészeti Galéria, Washington DC (kép forrása: Wikipedia)

Szólásszabadság? Nem létezik. Addig a rövid ideig tart csupán, míg a régi uralom még elég erősnek hiszi magát ahhoz, hogy ne korlátozza, a feltörekvő uralom pedig még nem elég erős ahhoz, hogy meglegyen nélküle. Nyugatra tekintve látjátok ennek példáját: a marxista baloldal már a látszatát sem igyekszik fenntartani a szólásszabadságnak az ellenvélemények korlátozása közben.

Faji egyenlőség? Fehér emberként a világ szemetének vagytok kikiáltva, nem idegen országokban, hanem a saját európai kultúrátokban. Több száz évvel ezelőtti tetteket mutatnak egyediként, és varrják őket itt és most a ti nyakatokba, kizárólag a fehér bőrötök miatt, a kollektív és szelektív bűnösség elvét vallva. A fehér fajotok lecserélésének a szükségességét hirdetik, ráadásul nem lopva, de fennhangon – nemcsak a más bőrszínűek, hanem a Nyugat áruló fehér vezetői is.

Konzervatívnak lenni azt jelenti, hogy konzerválni, megőrizni akarunk bizonyos értékeket, örök értékeket. Isten, haza, család. Amitől féltek,az annak a vállalása, annak a kimondása, hogy a mi értékeink a legfontosabbak nekünk – tehát a mások értéke elé helyezzük! Mi ebben az ijesztő számotokra? Ahogy az ember előnyben részesíti saját gyerekét másokéval szemben mindenben, úgy kell előnyben részesítenünk a saját fehér fajunkat mindenben. Összerázkódtatok, hogy milyen csúnya náci dolog, ugye? Nézzetek szét a világban: rajtunk kívül minden faj ezt teszi, egy részük a mi országunkban, a mi kontinensünkön, a mi kultúránkban, a mi kárunkra – egyedül nekünk tiltott mindez. Szerintetek jó ez így?

A mi értékeink nekünk fontosabbak, mint mások értékei. A zsidóknak azt mondta Jahve: „Szemet szemért.” Nekünk viszont azt tanítja Krisztus: „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.” Vajon Mohamed is ezt mondta? A ti erkölcseitek is keresztény talajból nőttek, akár tudjátok, akár nem. A mi keresztény vallásunk fontosabb nekünk, mint bármelyik másik vallás. Fontosabb, értékesebb, megőrzendőbb és előnyben részesítendő.

A mi európai kultúránk a legcsodásabb az egész világon. Ha nem az lenne, akkor is a legfontosabbnak kellene lennie számunkra, hiszen a miénk. Meg kell védenünk és gyarapítanunk, de nem idegen kultúrákkal keresztezve. Minél inkább össze akarják keverni mások, annál tisztábbnak kell megőriznünk.

A család, az pedig család, ugye? Apa, anya és az ő gyerekeik, ez a család. Vérrokonság. Két fajtalan férfi által nevelt gyerek, az nem család, mint ahogy a megcsonkított testű férfiból sem lesz nő, vagy az ugyanilyen nőből férfi. Ki meritek mondani, hogy a heteroszexualitás az egyedül normális? Hogy ezt a tulajdonságát tekintve egy heteroszexuális ember vagy pár értékesebb, mint egy homoszexuális? Merni kell kimondani, és azt is, hogy heteroszexuális, egészséges lelkű gyermekekre van szükségünk, és ennek érdekében mindent meg kell tennünk, amit lehet és ami megtehető jó lelkiismerettel, hogy ekként is nőjenek fel – mert úgy lesznek a legértékesebbek.

Ne féljetek tehát. Valljátok bátran, hogy a ti európai, fehér, keresztény kultúrátok a legértékesebb és a fehér bőrötök a legfontosabb hagyaték, amiket meg akartok védeni, és az utódaitoknak át akartok adni, megtanítva őket arra, hogyan védjék meg és adják tovább ők is. Tegye nyugodtan minden faj, minden kultúra ugyanezt a sajátjával.

De soha ne hagyjuk, hogy minket ebben megpróbáljanak megakadályozni.

Ulomenen

(A szerző olvasónk.)