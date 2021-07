Publicisztika, Koronavírus :: 2021. július 25. 10:02 ::

Mintha mi sem történt volna?

Azonban amíg nincs minden 65 év feletti beoltva, szó sem lehet teljes nyitásról, ugyanakkor biztos benne, hogy „szabad nyarunk lesz.” – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök idén március 26-án. A hangsúly a szabad nyarunk kifejezésen van. Következetesen ezeket a szavakat használta mindig akkor is, mikor a járvány legyőzéséről is beszélt. Miért fontos ez?



Kép forrása: Portfolio

Ha az ország legyőzi a járványt, miért van jelentősége annak, hogy a nyár szabad lesz? Nyilván persze azért, mert kézenfekvő, hogy tényleg az lesz, azonban miért nem úgy fogalmazott, szabad nyarunk lesz, majd szabad őszünk, szabad életünk? Ilyen megközelítéssel sohasem találkoztunk. És ennek alighanem oka lehet.

Pedig úgy volt, amennyiben meglesz a kellő átoltottság (kétszeri oltás), akkor legyűrjük a koronavírust, elfelejthetjük a maszkokat, a lezárásokat, és mindez csupán egy rossz emlék lesz. Pár nap, és itt az augusztus, a nyár utolsó hónapjába lépünk, és egyre erőteljesebben kezdik csepegtetni a médián keresztül, mire kell felkészülni.

Igen, nem a „szabad őszre”. Most még persze nem ilyen nyílt formában, de azért a tendenciám már jól kirajzolódik. Az ígéretek és a valóság továbbra sincs kimondott köszönőviszonyban. A korábbi két oltás szinte dogma volt, ma már megy a kukába, kell a harmadik, aztán nyilván a negyedik, és így tovább. Volt, viszlát, kedves maszk is, ez még most is ilyen biztos?

Folyamatos emelkedésnek indult a koronavírusos megbetegedések száma Magyarországon, a szakértők negyedik hullámtól tartanak. Az emberi erőforrások minisztere, Kásler Miklós nemrég arról beszélt, hogy a vírus reprodukciós rátája (R-tényező) egy fölött van. Minden jel arra mutat, hogy Magyarországon is elindul a negyedik járványhullám – írja a Portfolio. Kemenesi Gábor virológus szerint nem zárható ki, hogy már nyáron ideér a járvány negyedik hulláma.

De például Rusvai Miklós már egy hónappal ezelőtt azt mondta, ősztől újra jöhet a maszkviselés, de addig is figyelik a szennyvízadatokat. A Gyermekorvosok Társaságának elnöke szerint mielőbb be kéne oltani minden gyereket.

Nagyon úgy tűnik tehát, hogy jól meghatározott jelentősége volt annak, hogy Orbán Viktor kizárólag a nyárról beszélt. Ezek szerint akkor, ahogy közeledik a szeptember, egyre-másra adagolják majd az újabb és újabb híreket, melyekre hivatkozva szépen lassan vissza lehet majd vezetni a korlátozásokat? Vajon meg lehet még ezt tenni a társadalommal?

Lesz számottevő ellenállás vagy beletörődünk, hogy ez hosszú ideig így lesz már? Ez nem mellékes, de alapkérdés.

Lantos János – Kuruc.info