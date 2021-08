Publicisztika :: 2021. augusztus 2. 13:29 ::

A "felszabadító"

Hamilton alig tette be a lábát Magyarországra, rögtön olyasmihez fogott, amihez semmi köze. Már önmagában aggályos lehet, ha egy sportoló annyit foglalkozik közélettel és közügyekkel mint a fekete autóversenyző, különösen akkor, ha nem a hazájában teszi ezt (nem, szerintem sem Nagy-Britannia a hazája). Igen, azt is tudom, hogy ezúttal bűntársakra is lelt Vettel és az Aston Martin istállójának képében, aki viszont követi a Heti progresszió rovatunkat, egy percig sem lepődött meg rajta. A zsidó csapat legalább annyira elszánt a "sokszínűség" terén mint maga Hamilton.

Minden cirkusz ellenére mégsem "az angol lovag" sületlenségeivel szeretnék most foglalkozni. Őt úgyis annyiszor szerepeltetjük a fentebb említett sorozatunkban, hogy lassan külön rovatot is kaphat. Hamilton nagyjából olyan mint egy globalista apokalipszislovas, aki ló helyett, hódolva a XXI. századi trendeknek, már versenyautóval közlekedik. Globálisan beleszól mindenbe, szavaival és tetteivel pusztulást hoz, károkat okoz mindenhol, ahová odaeszi a fene. No de kik azok, akik táptalajt biztosítanak ezeknek a destruktív elemeknek? Ezúttal érdemes hazánkra fókuszálni, ahol a balliberális ellenzék úgy fogadta Hamilton szavait, mintha a messiást hallgatnák.



Mesterházy Attila, a még épphogy létező MSZP politikusa szerint "Lewis Hamilton egy legenda, aki ha mond valamit, annak súlya van és érdemes rá odafigyelni". Lassan a "kiválasztottakat" nem tartják ekkora becsben, mint ezt a fekete autóversenyzőt. Előbbiek még a végén féltékenyek lesznek (forrás: Mesterházy Attila Facebook-oldal)

Régi baloldali hagyomány, hogy a vélt vagy valós ellenségtől való megszabadulást rendre egy külső, romboló erőtől várják, függetlenül attól, hogy Magyarországgal kapcsolatosan milyen elképzelései vannak a "felszabadítóknak". Ugyanezt már többször eljátszották a magyar történelem során, például amikor mindent megtettek annak érdekében, hogy a Horthy-, később pedig a Szálasi-Magyarország elveszítse a háborút a szovjetek ellen. Természetesen nem akarom ezt az ócska, szürke Orbán-rendszert semmilyen módon sem Horthy Miklóséhoz vagy Szálasi Ferencéhez hasonlítani, de a baloldal receptje, függetlenül a nekik nem tetsző, épp regnáló hatalomtól, ugyanarra az "elvre" vezethető vissza.

Az orosz tankoknak most más dolga van, így nem sietnek balliberálisaink segítségére, gyengébb szövetségesek után kellett nézniük. A tökéletes "felszabadító" ezúttal pár autóversenyző, meg egy teljesen zsidó hátterű, liberális istálló. Gyengébb, kevésbé erőteljes, de az övéké. Hiába, 2021 van és uborkaszezon. Velük kell beérniük.



Új hérosz csatlakozott a Hamilton-klubhoz. Már neki is van magyarországi alapszervezete a 10 fős Párbeszéd személyében

Mondjuk a baloldali ellenzék teljes impotenciájának kiváló indikátora ez a hamis messiásvárás. Tényleg ennyire gyér a helyzet, hogy egy néger autóversenyző szavait isszák? Tőle várják az ukázt, a megerősítést, a támaszt? Az ember azt hinné, ennél azért több tartalékuk van. Meg őszintén, ez az egész kinek hiányzik? Még ha igaza is lenne, sem tartanám ildomosnak, hogy más ország belügyeibe avatkozzon bele egy szó szerinti idegen, mert még csak nem is európai az alanyunk.

Ha már európaiság, akkor viszont itt úszik a képbe Vettel, aki hazánk vendégszeretetét kihasználva, szintén provokálni jött Magyarországra. Ő szivárványos cipőben nyomja, s ha nem is akkora állócsillag, mint Lewis Hamilton, azért a képzeletbeli dobogó második fokára így is felfért. A balliberálisoknál legalábbis biztosan.



Az apokalipszis lovasa, Hamilton lovag még csak nem is versenyautóval, hanem rollerrel közlekedik. A 21. században mindenki "színes és szelíd" (forrás: The Sun)

Felvetődik továbbá az a kérdés is, hogy mennyire érdemes vagy mennyire ildomos egy élsportolónak politizálnia, amíg még aktív sportoló? A határokat nehéz meghúzni, annyi mindenesetre bizonyos, hogy a szivárványszínű gőzhenger itt is teszi a dolgát. A baloldalnak kontroll nélkül mindent lehet, a jobboldal pedig meg se merjen mukkanni (mondjuk, amíg a "jobboldal" olyan szégyenteljes alakokkal van tele, mint a bocsánatért esedező Petry Zsolt , addig ne is tegye).

Beszélhetünk akár a BLM bűvöletében élő néger sportolókról, vagy rassz- és civilizációáruló fehérekről, a destrukcióért felelős elemek természetesen mindig "kiváló sportolók és remek emberek". Szemben mondjuk azzal a Hosszú Katinkával, akinek a NER-hez való hozzásimulása valóban egy rendkívül antipatikus jelenség, de a baloldal rögtön kikezdte, amint nem úgy sikerült az olimpia, ahogy. Persze, az okokat érdemes keresni, hogy esetében mi vezetett idáig, de ember legyen a talpán, aki az eddig általa felmutatott sportteljesítményt szintén teljesíteni tudja. Persze, ez már mind "nem érdekes" abban az esetben, hogy ha az ember nem tagja a "szivárványklubnak".

Hamilton és Vettel globális klubtagok, így a mindenkori balliberális oldal inni fogja a szavukat egészen addig amíg a versenyzők élnek, amíg a nemzetrontók új messiásokat nem találnak maguknak, vagy amíg nem fordul egy nagyot a történelem véres kereke. Azonban mindkét oldalra szükséges tisztán látnunk. A "felszabadítók" nem minket akarnak "felszabadítani", hanem Pandóra szelencéjét kinyitni, de az Orbán-kormány, akik ellen itthon hangolnak, sem szolgálja az érdekeinket. Garantálható ugyanis, hogy amíg a jelenlegi kormánypártok regnálnak, a "nemzeti kormányzás" ócska bábszínház lesz csupán, ahol a jó intézkedéseket egyszerűen ellopják a Mi Hazánktól, beterjesztik sajátként, majd nem tartják be őket.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info