Publicisztika, Koronavírus :: 2021. szeptember 1. 10:00 ::

Bogár László: Csinált vírus?

Minden jel szerint drámai változás előtt áll a covidpandémiára vonatkozó globális uralkodó narratíva. Eddig ugyanis a „nulladik szintű” alapkérdés nem is nagyon volt feltehető. Ez a kérdés pedig nem más, mint az, hogy a vírus természetes úton jött létre, vagy „csinálva” van. Ha az utóbbi a helytálló, akkor ki, miért (mi okból és mi célból) és hogyan csinálta. Könnyű belátni, hogy minden további kérdésre egész más válaszok születhetnek attól függően, hogy mi a válasz erre az alapkérdésre.

Pontosabban szólva a kérdés eddig is feltehető volt, csak éppen válasz nem volt rá. Igaz, hogy mostanáig sem zárta ki senki a csináltság valamilyen formájának lehetőségét, „csak” valószínűtlennek mondta. Luc Montagnier Nobel-díjas virológus már tavaly májusban tett egy nyilatkozatot, miszerint természetes úton egy ilyen vírus nem jöhetett létre, ám kijelentését mindenki figyelmen kívül hagyta, igaz, őt nem lehetett szimpla összeesküvéselmélet-gyártóként megbélyegezni.

Most azonban Rand Paul amerikai szenátor nagy nyilvánosság előtt azzal vádolta meg Anthony Faucit, aki már évtizedek óta minden amerikai elnök virológiai és járványügyi főtanácsadója, hogy hazudott az amerikai törvényhozásban, szándékosan elhallgatta a tényt, hogy az amerikai National Institute of Health létesítése óta folyamatosan anyagi támogatásban részesítette azt a vuhani kutatóintézetet, amely abban a városban működik, ahonnan a járvány elindult. Sőt, 2017-ig mindig jelen volt egy amerikai megbízott is, aki felügyelte az ott zajló kutatásokat. Ez persze nyilvános, és bárki utánanézhet, hisz adófizetők pénzéről van szó.

Az azonban eddig homályban maradt, hogy 2014 és 2017 között, bár ez hivatalosan tilos lett volna, egy fedőszervezeten keresztül Fauci továbbra is jelentős összegeket juttatott Vuhanba, hogy felgyorsítsák azokat a kutatásokat, amelyek arra irányultak, hogy miképpen lehet a zoonózisra (állatról emberre „átugrás”) már akkor is képes vírust emberről emberre terjedő kórokozóvá átalakítani.

Angol kifejezéssel ez gain of function fedőnév alatt futott, ami azt jelenti, hogy nyer, szerez, keres, kap, elhódít, elér, előnyére van valami, hasznot lát, hasznot húz valamiből. Most már csak az a kérdés, hogy milyen előny és haszon származott volna mindebből. Még annyit érdemes hozzátenni, hogy ennek a szervezetnek a főnöke nem más, mint Peter Daszak, az angol állampolgárként Amerikában élő lengyel virológus, aki meglepő módon mindkét vizsgálatot vezette a WHO megbízásából Vuhanban. Ez nagyjából olyan, mintha az alaposan gyanúsítható bűnelkövetőt bízná meg a bíróság azzal, hogy folytassa le a részletes vizsgálatot, tegyen jelentést, és aztán a bíróság ezt fogadná el, és hirdetné ki ítéletként.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek most már nem feltételezések, hanem a globális média meghatározó orgánumai által nyilvánosság elé bocsátott tények, amelyeket a Washington Posttól a BBC-n át a Guardianig mindenki lehozott. A németek és angolok szintén finanszíroztak kutatásokat Vuhanban, tehát az EU-s ujjlenyomat is ott van az elkövetők által használt fegyveren. Ahogy Kanadáé és Ausztráliáé is. Három hónapja zajlik az Egyesült Államok teljes nemzetbiztonsági szolgálatának vizsgálata arról, hogy vajon természetes eredetű-e a covid, vagy valamilyen módon „csinálva van”.

Ám a most nyilvánosságra hozott dokumentumában ez a komplexum is csupán annyira volt képes, hogy néhány eddig is tudott unalmas közhelyet ismételjen meg. Vagyis a lényeg, hogy komplex kutatások zajlottak amerikai birodalmi irányítással és finanszírozással, hogy miként lehet egy ilyen vírust „rávenni” arra, hogy a zoonózist követően emberről emberre is megbízhatóan terjedjen, továbbra is homályban maradt.

Egyre világosabb, hogy amerikai célmeghatározással és finanszírozással fegyverkísérleti laborként működött a vuhani intézet. Tehát a felszínen zajló gyilkos egymásnak feszülés alatt valójában egyetlen planetáris együttműködési rendszer keretében zajlik „valami”, amely „valaminek” a jelek szerint döntő befolyása lehet az emberiség jövőjére.

Eddig természetesen az a feltételezés is összeesküvés-elméletnek számított, ami szerint egy ilyen kísérlet a gain of function keretében arra is alkalmas lehet, hogy már eleve kifejlesszék azt a vakcinát is, amelyet azzal a vírussal szemben lehet majd használni, amelyet szintén ők „fejlesztenek ki”, hisz ebben az esetben a szükséglettermelés ismert jelenségével van dolgunk.

Vagyis én hozok létre mesterségesen olyan szükségleteket, amelyeket aztán, hogy, hogy nem, csak én tudok kielégíteni. A fő kérdés azonban, mint mindig, most is az, hogy miért éppen most és így hozta nyilvánosságra a nem létező világerő mindezt. Mert bármilyen derék ember is Rand Paul szenátor, azt aligha hihetjük, hogy egyszer „csak úgy” megtudta mindezt, mindjárt nyilvánosságra is hozta, és a globális médiagépezet ezt engedelmesen közzé is tette.

Valami tehát történt és történik, csak még azt nem látjuk pontosan, hogy mi. Az biztos, hogy az emberiség történetének legköltségesebb „háborúja” ez, amelynek költségei már most is tízezermilliárd dollár felett vannak, de a „végszámla”, ha lesz ilyen, ennek legalább háromszorosát teszi majd ki.

Ennek nyomán a világ adóssága három éven belül nagyobb lesz, mint a világ összes vagyona, ami teljes képtelenség. Az engedelmesség és ellenőrzöttség olyan szintjét hozták létre, amit ennek előtte elképzelhetetlennek tartottunk. Ahogy az sejthető volt, elkezdődött a „végfelszámolás”, de talán maradt esély e végzetes folyamat visszafordítására.

(Forrás: Magyar Hírlap)