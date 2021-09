Publicisztika :: 2021. szeptember 5. 20:25 ::

Ezt a show-t már tényleg ismerjük

"Ezt a show-t már jól ismerjük", üvölti bele a fülembe egy kellemetlenül tolakodó hang minden áldott reggel, mikor gyanútlanul feltévedek a YouTube-ra, hogy megnézzek egy-egy, sokszor nem is politikával kapcsolatos videót. Noha gyakorta támadja a Fidesz a balliberálisokat, mennyit költenek kampányra a virtuális térben, minden bizonnyal ők sem két forintot fizettek azért, hogy állandóan az ő reklámjukat dobálja fel az említett oldal. Ezzel párhuzamosan az üzenet olyan arcpirítóan bugyuta, hogy akkor is megsértődnék, mégis miért néznek ennyire ostobának, ha amúgy Fidesz-szimpatizáns lennék. A Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony! névre hallgató hakni kiválóan tükrözi, mégis hová süllyedt a '45 óta amúgy sem fényes magyar belpolitika, de azt is jól megmutatja, hogy a kormánypártok arcán már annyira vastag a rinocéroszbőr, hogy aláírásokat gyűjtenek egy olyan ügyért, ami...

Várjunk! Igazából miért is gyűjtenek? Mert azt leszámítva, hogy felsorolják, mit ne akarjak, egyéb üzenetet nem igazán véltem felfedezni a sorok között. Meg amúgy is, mégis milyen Fidesz-vívmányokat kellene annyira féltenem? Mit kellene megóvnom ebből a 12 évből egy gazdasági krízisbe, kilátástalanságba sodort országban?



Még az eddigieknél is üresebb, semmitmondó üzenetek... (Forrás: Fidesz Facebook-oldal)

Az undorító módon egybites választói üzenet és a bugyuta, ám kissé fenyegető hangvételű pontok persze nem jelenítik meg a probléma teljes egészét. Maga az általuk felállított ellenségkép kizárólag azért létezhet még, mert a Fidesz azt akarja, hogy létezzenek. Azok ellen gyűjtenek aláírásokat, akiket a kétharmad erejével már régen eltüntethettek volna, ha úgy akarják. Persze nem akarják úgy, hiszen akkor most kik ellen lehetne vívni a végeláthatatlan látszatháborút, ahol újra és újra ugyanazok a szólamok ismétlődnek, miközben elhitetik a választókkal, hogy a "stabilitás és biztonság" egyetlen záloga a Fidesz-KDNP, s ha valami oknál fogva mégsem ők kerülnek hatalomra, itt aztán minden egyik percről a másikra összeomlik majd.

Valójában az összeomlást pontosan az általuk és a balliberális oldal által felállított status quo jelenti, ahol a szerencsétlen emberrel elhitetik, hogy a két nagy pólus közül bármelyik is valós alternatíva lehet az ország jövőjét illetően. Minden más erő, amely kívül esik az ő bábszínházukon, megvetendő zsákutca, amely az államszocialista időket idézve nem is létezik, nincs köztünk. Ennek a logikának pedig ki más is lehetne a legjobb társutasa, mind a fősodratú média, hiszen (szintén az államszocialista időket idézve) amiről nem tudósítanak, az szintúgy nem létezik. Így például a tegnapi mi hazánkos tüntetés "sem történt meg", hiszen sem kormánypárti részről, sem balliberális részről nem érezte szükségét egyetlen médium sem, hogy tudósítson.

Maradva az államszocialista hasonlatnál, a Fidesz és az ő Hazafias Népfontja (vagyis a balliberális oldal) eddig soha nem látott mértékben zülleszti le az amúgy is jellemtelen, ám rendkívül elvtelen közéletet, amelynek levét természetesen Magyarország és a magyar nép fogja elsősorban meginni. A Stop! kampányból a személyes "kedvencem" egyértelműen a "ha nem akar újra fizetős egészségügyet" volt, amely már tényleg akkora hazugság, hogy Rákosi Mátyás most egészen bizonyosan lentről irigykedik, hogy neki ennyi kreatív ötlet miért nem jutott eszébe. Rendben, hogy elméletileg az egészségügy nem fizetős (mondjuk a TB akkor micsoda, kérdem én?), ám a dolgok egyre inkább abba az irányba mutatnak, hogyha megfelelő ellátást is akar az ember, akkor bizony magánrendeléshez kell fordulnia a cél érdekében. Régebb óta meggyőződésem egyébként, hogy a kormány szándékosan tereli az embereket a magánellátás felé, ezt a gyanúm pedig alátámasztotta a tegnapi demonstráción elhangzott beszédében dr. Horváth Attila orvos is, ám erről majd bővebben egy másik alkalommal.



Már rég megállíthatták volna, ha akarják. A fideszes parasztvakítás új szintre emelkedett (Forrás: Fidesz Facebook-oldal)

Aki még kicsit is megőrizte a józan eszét ebben az őrületben, az tisztában van vele, hogy Gyurcsányékat pontosan azok nem számoltatták el, akik most aláírásokat gyűjtenek ellene. S ezt jó okkal tették. Hiszen ami külpolitikai viszonylatban Brüsszel, az hazaiban a balliberális álellenzék. Ha nem lennének, ki kellene őket találni, mivel nem lenne kikkel vívni a végeláthatatlan látszatszabadságharcokat. Ezért nem lesz soha elszámoltatva a Gyurcsány-banda, de ezért leszünk továbbra is tagja az EU-nak, ahogy azt a zsidóknak való behódolás örök első helyezettje, Szijjártó Péter is megerősítette . Mindezeken túl ez az egész "írd alá és akkor majd megállítjuk a balliberálisokat" kampány is legalább annyira semmitmondóan polgári, mint maga a Fidesz, vagy a Békemenetük (utóbbiból elvileg majd kapunk egy adaggal még idén is). Tegyük fel, hogy a kormánypárt valóban meg akarja állítani Gyurcsányt és Karácsonyt! De akkor minek kellenek hozzá az aláírások? Minden olyan munícióval már most rendelkeznek, amellyel ezt megtehetnék, vagy legalábbis a hosszadalmas folyamatot elindíthatnák. Ám ha 12 évig ez nem volt napirenden, természetesen most sem lesz. Ezzel párhuzamosan viszont minden aláíró számíthat rá, hogy a kampány erősödésével egyre gyakrabban zargatja őket majd a Fidesz a szokásos semmitmondó, kamu szövegeikkel. Nem irigylem szegényeket.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info