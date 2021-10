Publicisztika, Koronavírus :: 2021. október 28. 22:05 ::

Amikor Tordai Bence is egyetért a kormánnyal, az elárul valamit

De, hogy mit is? Igencsak sok mindent. Például azt, amit azért nagyon sokan tudunk, hogy nem feltétlenül olyan ádáz ellenségei egymásnak a NER-rendszer képviselői és a hazai gloabalisták, balliberálisok felforgatói. Időnként ki-ki derül, hogy ugyanabból a kottából játszanak. A koronavírus témakörében ez még a megszokottnál is gyakrabban fordul elő.

"Örvendetes, hogy több hét késlekedés után az Orbán-kormány is ráébredt végre, hogy durván beindult a covid negyedik hulláma, és elkezdtek intézkedni. De ahogy eddig, ezután se bízhatjuk magunkat erre a felelőtlen és embertelen kormányra. Tegyetek meg ti is mindent magatok és mások biztonságáért" – írja Tordai, ahol azért, hogy így fogalmazzak, illendőségből szidja egy kicsit a kormányt, de az irány egyértelmű.



Fotó: Fb

Azaz, hogy a lezárások, korlátozások, oltások kötelezővé tételében egy jottányit sem tér el a két nagy politikai tömb. Ha véletlenszerűen idecitálnék az elmúlt 1-2 évből néhány idézetet, és nem jelölném meg a forrást, bizony sok esetben gondban lennénk, hogy fideszes vagy balliberális politikus mondta-e…

Miközben, böngészve a különböző csoportokat, fórumokat, az a kép rajzolódik ki előttem, és sokak előtt, hogy be nem látható károkat fog okozni a mai bejelentés, ami a Kormányinfón elhangzott. Nem is kezdek bele a hosszú felsorolásba, csak egy példát ragadok ki: nagyon sok postás azon az állásponton van, hogy akkor ő felmond. Tudjuk, mekkora már így is az emberhiány ott. Ahogy máshol is. Beszélhetnénk a rendvédelemről is, ahogy a jövőben, a következő napokban, hetekben látni fogjuk, mit okoz a kormány zsarolása.

S újfent leszögezem, ez rég nem arról szól, ki oltott és ki oltatlan, a törésvonalat a kormány szeretné oda húzni. Ha hagyjuk…

L. J. – Kuruc.info