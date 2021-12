Publicisztika, Anyaország :: 2021. december 13. 10:18 ::

Egy kommunista ígéretei

Önmagában nem volna túl jelentős a magát Szikra Mozgalomnak nevező formáció, viszont azt azért tudni érdemes, az előválasztás folytán lesz egy országgyűlési képviselőjelöltjük is, és akár még képviselőjük is, ha sikerül abban a körzetben (Budapest 6. választókerülete) győznie. Ő Jámbor András, aki a Mérce főszerkesztője is volt, a Szikra pedig tulajdonképpen régi vágású kommunista csoportosulás.

E rövid felvezető után térjünk a lényegre, ugyanis tollat ragadott, írásának címe pedig az alábbi volt: Ma 3 éve kaptunk könnygázt az arcunkba, mert kiálltunk a dolgozók jogaiért. Gyorsan fűzzük is hozzá, tegyük is rendbe, nem azért kaptátok! Ugyanis azért biztos, hogy nem kaphattátok, hiába használtátok fel ürügyként a rabszolgatörvényt, a történet egész másról szólt. De olvassuk tovább, mit ír.

"Ma 3 éve állták el az ellenzék képviselői a parlament pulpitusát és ma 3 éve fogadta el törvénytelenül a Fidesz a rabszolgatörvényt! Ma 3 éve mentünk ki ezután tüntetni, zártunk le hidakat és kaptunk könnygázt az arcunkba, mert kiálltunk a dolgozók jogaiért" – részletezi.

"Jövő ilyenkor a kormányváltás után ezt az évfordulót már úgy fogjuk ünnepelni, hogy eltöröltük a rabszolgatörvényt, eltöröltük annak tavalyi módosítását és visszaállítottuk a dolgozók jogait, egy új, igazságos munka törvénykönyvével" – folytatja.

"Jövő ilyenkor a kormányváltás után ezt az évfordulót már úgy fogjuk ünnepelni, hogy olyan kormánya lesz Magyarországnak, ami a dolgozók jogaira figyel a külföldi multik jogai helyett" – ígérgeti.

Függetlenül attól, mit gondolok a kormányról (nem sok jót), a könnygázt azért kaptátok, mert például szánkókat és az ország karácsonyfáját rongáltátok, és füstgránátokat dobáltatok. Mégis mit vártatok? És kivel fogtok új, igazságos munka törvénykönyvét alkotni, talán Gyurcsánnyal? Köszönjük, ismerjük már, milyen is volt az… Mit fogtok csinálni a multikkal?

No, akkor, hogy kicsit képbe kerüljön mindenki: az elmúlt 30 évben, a Fidesz és a balliberális tömb fontos nemzetstratégiai kérdésekben kottára ugyanazt tette, ilyen volt a multinacionális cégekhez való hozzáállás is. Hangsúlyozom újra, tök mindegy, hogy Orbán vagy Gyurcsány volt, vagy bárki más, a multik szolgai módon lettek kiszolgálva, bevallottan azzal a céllal, hogy olcsó munkaerőt adjunk nekik, kedvező adózási rendszerrel, vagy még adózás sem volt. Nem tudom, Jámbor valóban elhiszi-e, amit ír, vagy hazudik, s azt sem, az ő esetében melyik a rosszabb.

Mindenesetre a tény attól még tény, az úgynevezett politikai elit, úgy, ahogy van, Fideszestől, DK-stól, és így tovább, olyan emberekből áll, akik életükben még egyetlen percet sem dolgoztak, nincsenek elveik, nincs meggyőződésük, egy dolog érdeki őket, ez pedig a bankszámlájuk. Ehhez igazítják „ideológiájukat”, s nagyjából ez volt a mozgatórugója a 3 évvel ezelőtti, egyébként külföldről is támogatott tüntetéssorozatoknak. De legalább voltak olyan vicces jelenetek, melyek beférnek majd a történelembe, ha már Kunhalmi Ágnes nem fért be az ajtón, ugyebár.

Hiába ígérget tehát Jámbor, végső soron nincs új a Nap alatt. A kommunista hazudik. Mindig és minden körülmények között.

Lantos János – Kuruc.info