Publicisztika :: 2022. január 10. 13:11 ::

Szegény Bernát panaszai

Lehet, hogy jobbára sokaknak radar alatt maradt a történet, de itt van nekünk ez a Veszprémy László Bernát nevű filoszemita történész, aki korábban a szélsőséges zsidó lap, a Neokohn főszerkersztő-helyettese volt, az újságírás mellett pedig "meglepő módon" holokausztkutató is, jelentsen ez bármit manapság. Nos, legutóbbi "kálváriája" nekünk csak annyiból érdekes, hogy bepillantást nyújt a kormánypárt és a baloldali ellenzék cicaharcába, ahol nem elég, hogy egymást antiszemitázva azon szoktak versenyezni, hogy ki a nagyobb zsidóbarát, de immáron habot is illesztettek arra a bizonyos tortára Márki-Zay Péterrel, aki számomra sem teljesen követhető módon ontja magából a furcsábbnál furcsább nyilatkozatokat.

A történet dióhéjban (a fenti linken részletesen is elolvasható): Veszprémy december 23-án megjelentetett egy cikket a Times of Israel nevű izraeli hírportál felületén (mert hát ő bejáratos ilyen helyekre). A „Legyőzze-e egy homofób és antiszemita politikus Orbán Viktor magyar miniszterelnököt?” írás tartalma csak a szokásos. Felsorolja Márki-Zay "bűneit", persze nem azokat, amelyek valóban hibának róhatóak fel, hanem "antiszemita" és "homofób" cselekedeteit. Mert hát tudjuk jól a zsidó logikát, aki "antiszemitákkal" mutatkozik, velük közösséget vállal, az is csak antiszemita lehet. Ennek megfelelően felsorolja a már hatszázszor felemlegetett jobbikos "bűnöket", amelyekért egyébként már legalább ennyiszer bocsánatot is kértek a megalkuvó elkövetők, valamint helyet kap az írásban Veszprémy "gyanúja" is, miszerint Márki-Zay homofób. Vicces, amikor egy magát "konzervatív, jobboldalinak" címkéző valaki ezeket rója fel "negatívumként" a baloldali jelöltnek.

Ez a szokásos filoszemita sápítozás valószínűleg itt ki is merült volna, ám Veszprémy megnyerte a jackpotot. Valaki feljelentette őt a Times of Israel szerkesztőségénél, a cikket pedig törölték. Ezt a hírt lehozta a magyarországi média, aztán Veszprémy megnyerte a második jackpotot is.

Elkezdték ugyanis interneten keresztül "antiszemita fenyegetésekkel" bombázni, amely köré a lényegi mondanivalóját eztán építheti. Sőt, bónuszként még a magyarországi zsidóság elsőszámú, felkent védelmezője, Bayer Zsolt is a védelmébe vette

Olvasva Veszprémy szavait, nekem olykor-olykor úgy tűnt, hogy egyre kevésbé tudja leplezni örömét a történtek felett, olyan átütő örömmel hirdeti az "antiszemitizmus veszélyét". A "vészkorszakkal" való nyílt összehasonlítás ezúttal kimaradt, de azért ennél a mondatnál is nagyon látszik, hogy örül, hogy végre leírhatja: "Összességében az engem ért támadásokat egy pusztán tényeket közlő cikkem miatt megdöbbentőnek és rémisztőnek tartom. A magyar közélet ellenzéki térfele odáig jutott el 2022 januárjára, hogy fizikai erőszakkal fenyegetnek egy holokauszt-kutatót és újságírót, amiért fel meri emlegetni, hogy az ellenzék által támogatott miniszterelnök-jelölt volt szkinheadek oldalán pózolt."

Persze a kettős mérce itt is megmutatkozik Veszprémy gondolatvilágában. Magyarországról izraeli lapokba publikálni, "antiszemitizmust" kiáltani a semmire, homofóbnak nevezni valakit "szerintem" alapon tök oké, de ha egy kicsit is visszakap abból, amit nyújtott, már rögtön "halálmenetet" vizionál. Nyilván, a zsidóság nagyjából létezése óta ezt a logikát követi, ahogy azzal Veszprémy is teljesen tisztában van. Jellemző még a szintén tagadhatatlan felsőbbrendűség tudat, ahogy kikéri magának, hogy fizikai erőszakkal fenyegetnek meg egy HOLOKAUSZTKUTATÓT ÉS ÚJSÁGÍRÓT. Nem egy villamosvezetőt, nem egy gyári munkást, nem egy goj újságírót, hanem EGY HOLOKAUSZTKUTATÓ újságírót.

Másik részről nem is értem a dolgot a fenyegető kommentelők részéről sem (Veszprémy fenyegető e-mailekről is beszélt, ezek valódiságával kapcsolatban vannak kétségeim). Egyrészt miért kell filoszemita picsogásra muníciót adni, másrészt ezek a monitor elől történő arctalan, gyakran névtelen fenyegetések nem éppen egyenes ember képét mutatják. Lehet és kell a zsidóságot, az általuk megszállt világ működését kritizálni, sőt, megfelelő platformokon tenni ellene, de az ilyen jellegű megnyilvánulások eredményt még sosem hoztak a konyhára, mindig csak elvettek.

Persze a baloldali (Veszprémy által "ellenzékinek" nevezett csoportosulás, amely ismét egy nagy hazugság tőle) személyek sosem a következetes antiszemitizmusukról voltak híresek, éppen ezért ezt nem is igazán lehet annak nevezni. Ha az általuk követett baloldali politikusok, véleményvezérek azt mondják (valójában persze sosem fognak ilyet mondani), hogy utálják a zsidókat, akkor utálni fogják őket, ha meg azt, hogy imádják (ilyet sokszor mondanak), akkor meg imádni fogják őket. Ezt csordaszellemnek hívják, nem öntudatos antiszemita világnézetnek.

A történet pedig ott válik végképp komikussá, hogy Veszprémy egy olyan embert antiszemitáz, akit az izraeli nagykövet Hódmezővásárhelyen látogatott meg , hogy az "együttműködésről tárgyaljanak", Márki-Zay pedig a helyi zsinagógába is szívesen elkísérte. Igazán "antiszemita" hozzáállás.

Ami nekünk, az európai kultúrkörben, nemzeti és szociális alapokon gondolkodó jobboldaliak számára az egész cirkuszból fontos, az a két nagy politikai pólus összefonódásának újabb bizonyítéka. Vihar a biliben ugyanis, amikor egymást antiszemitázzák olyan emberek, akik papíron ugyan "ellentétes" politikai csoportosuláshoz tartoznak, mégis mindannyian a zsidóság asztalánál étkeznek. Az általuk nyújtott műsor és bábszínház pedig egyetlen célt szolgál: hogy a kiherélt Európa még csak véletlenül se találjon régi önmagára, miközben még a "jobboldali" kifejezést is olyan filoszemiták ejtették túszul, mint például Veszprémy is.

Bónuszként Veszprémy László Bernát még azon is méltatlankodik, hogy a MÚOSZ is belészállt a történtek után. A cenzúra miatt siránkozik és "újságírók elleni támadásról" beszél.

Kedves Bernát!

Amit az általad preferált politikai csoportosulás a közmédiában művel, na az a cenzúra! Vagy az, amit a – láss csodát: a zsidóság irányítása alatt működő – Facebook a valóban jobboldali tartalmakkal – köztük a Kuruc.infóval – tesz. Úgyhogy egyetlen elmarasztaló MÚOSZ-levélért még nem kell "halálmenetet" vizionálni, persze, tudom, ezzel mindig könnyű bejutni a fősodratú médiába.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info

Ui.: Érdemes a HVG-s cikk alatt található kommentmezőből szemezgetni. Mikor az egyik kommentelő arról ad információkat, Veszprémy hol és milyen szakon tanult, egy másik hozzászóló reakciója a következő volt: "Nem most jött le a fajvédőről." Tudjuk, Bernát szerint ez is antiszemita dolog, de szerintük meg egy 10/10-es komment.