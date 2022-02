A koronavírus-járvány óta tapasztalható "szakember túltengés" olyan neveket tett országosan ismert szereplővé, akiket korábban tömegével nem, vagy csak elvétve ismert a lakosság. A médiából ránk ömlő, koronavírussal kapcsolatos jóslatok, "szakértői" nyilatkozatok összefonódtak azzal a személlyel, aki mondta őket, s ahogy elhangzik a nevük, úgy égnek az ember tudatába, mint az egyszer egy. A Karikó Katalin-Müller Cecília tengelyen túl tucatnyi ilyen személyt fel lehetne sorolni, az egyik közülük Boldogkői Zsolt, akinek a nevével a legtöbben – vélhetően – szintén a járvány óta találkoztak.

Boldogkőit, mint "független szakértőt" sokszor és sok helyen kérdezték már a járványról. Mondjuk azok után, hogy az informatikával és befektetésekkel foglalkozó Bill Gates is rendszeresen megnyilvánult, jósolgatott a járvánnyal kapcsolatban (pedig először senki nem is kérdezte), Boldogkőinek legalább a szakmájába vág.

Nem meglepő, hogy a gyakran szereplő Boldogkői nem csak a negyedik, hanem egyenesen az ötödik oltást is javasolja , és mindig szélsőségesen lezáráspárti volt a járvány kezdete óta, nem számolva annak hasztalanságával és hátrányaival az országra nézve.

Azonban azt már kevesebben tudják, hogy Boldogkői kvázi közszereplői karrierje egyáltalán nem a koronavírussal kezdődött, ugyanis a biológus már régóta baloldali összefogáshoz tartozik. Igen, ahhoz a szivárványkoalícióhoz, amelyben egyaránt benne van ő, és Jakab Péter is, aki egészen röhejes módon nézi hülyének az embereket, mikor óriási fáziskéséssel lengette be kampányát a kötelező oltás és az "oltásbiznisz" ellen. Utóbbi nemcsak azért nevetséges, mert még a vak is látja, hogy egyik percről a másikra, szavazatszerzés céljából váltottak irányt, de teszik ezt mindezt olyan emberekkel a hátuk mögött, mint a DK-s Komáromi, vagy éppen a "szakértő" Boldogkői Zsolt. Lássunk néhány szemelvényt, milyen cselekedetei, megnyilvánulásai voltak, mielőtt felült a koronavírus hullámvasútjára.