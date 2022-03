Publicisztika, Holokamu :: 2022. március 2. 08:52 ::

Haldokló magyar kultúra

Az orosz-ukrán háború, az épülő Covid-diktatúra és az egyre elviselhetetlenebb gazdasági körülmények árnyékában tovább folytatódik Magyarország kulturális kizsigerelése is – természetesen „nemzeti és keresztény” kormányunk támogatásával. A téma szívügyem, így engedtessék meg most a szomszédban dúló háború mellett kicsit erről is beszélnem.

Nemrég megjelent egy felhívás az Umbrella Budapest - New York Facebook-oldalán, ahol magyar nagyjátékfilmre castingolnak 30-40 év körüli, magyarul folyékonyan, héberül pedig legalább alapszinten tudó 30-40 év körüli férfiakat (színész, vagy színészi ambíciókkal rendelkező egyént).

A rendezéssel Breier Ádámot bízták meg (róla egy árnyalatnyival később), a gyártással pedig az Umbrella Budapest - New Yorkot a Proton Cinemával közös koprodukcióban. A tervezett forgatási időpont idén augusztus, helyszín természetesen Budapest.



Breier Ádám, a tervezett film rendezője

Önmagában ez még nem is lenne annyira érdekes – Magyarország mégiscsak a zsidók Paradicsoma jelenleg is – ám ami beszédesebb, hogy a készülő játékfilmet – a témát sejthetjük – a Nemzeti Filmintézet finanszírozza. A jelentkezés feltételeinél pedig kiderül, hogy az kizárólag a nemes-jeles.veronika@ulab.tv címen lehetséges, aki ezek szerint a projekt egyik vezetője és nem mellesleg a Saul fia című film miatt sokak által ismert Nemes Jeles László testvére.

A film rendezőjének megnevezett Breier Ádám – lássunk „csodát” – már szintén forgatott zsidósággal kapcsolatos témában, itt olvashat például ez egyikről, amely a Lefkovicsék gyászolnak címet kapta.

De mi is az az Umbrella és a Proton Cinema? Utóbbi egy budapesti székhelyű, „független” filmgyártó cég , amelynek egyik alapítója és jelenlegi producere Petrányi Viktória, akinek egyik 2021-es, tehát tavalyi filmje – Evolúció címmel – a „holokauszt traumájának három generáción átívelő traumájáról” szól.

Az Umbrella egy mára már globális, innovatív cég, amely 2005-ben indult útjára, azóta saját elmondásuk szerint Magyarország legnagyobb produkciós vállalatává nőtték mi magukat. Foglalkoznak filmkészítéssel, de grafikai tervezéssel, koncepcióelmélettel stb-stb. is. Honlapjukat böngészve tényleg elég sok mindenben utaznak, a reklámfilmektől kezdve a zenei klipekig. Ami ebből nekünk most érdekes, hogy a honlapjuk tanúsága szerint (jobb oldalon a sarokban) a céget támogatja az Orbán-kormány is, méghozzá a Széchenyi 2020 program keretében.

Tehát mielőtt elvesznénk a részletekben, álljon itt a lényeg: „nemzeti, jobboldali” kormányunk ismét – már sokadjára – egy zsidókról szóló filmet támogat, bizonyára nem kevés pénzzel, a készülő mű témáján pedig feltételezem, senki nem fog majd meglepődni (mondjuk utóbbi a fő mondanivalónk szempontjából lényegtelen is). Az Umbrella mellett tehát maga a Nemzeti Filmintézet is megtámogatja a projektet, a Nemes Jeles család újbóli futtatásáról nem is beszélve.

Beszélhetünk itt gazdasági, katonai, vagy bármilyen megszállásról, a kulturális megszállás legalább olyan súlyos, sőt, hosszútávon sokkal súlyosabb, maximum kevésbé látványos, kevésbé van szem előtt. Lassan formálja, alakítja át az ember gondolatvilágát, amíg kívül leöntötték azt egy adag nemzeti színű mázzal. Őseink pedig forognak a sírjukban.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info