Publicisztika :: 2022. április 5. 13:34 ::

Na mi újság, Lenin-fiúk? Nem kellene nektek elhúznotok innen valami nagyon demokratikus irányba?

A vasárnapi választás lezárultával elég sok politikai hulla képződött a balliberális oldalon. Persze volt olyan, aki már eddig is az volt, de vannak újak is. Ahhoz képest, hogy hullák, éléggé élénken viselkednek. Ez a Jakab nevű például továbbra is kifejezetten hiperaktív, és beszél. Hogy kihez, azt nem lehet tudni, mert a pártjában már annyi ember sem maradt, amennyi el tudná intézni az ő kirúgását.

Pedig ezek a baloldali nagykoalíciósok mindent remekül csináltak. Sokféle pártból jöttek, színesek voltak és szivárványosak, toleránsak, és mindenekelőtt végtelenül demokratikusak. Amikor például Makizajt megválasztották elöljárójuknak, onnantól kezdve Turbó Feri demokratikusan annyira befogta a száját, hogy a szavát nem lehetett hallani többet. Meg tudta tenni azt, hogy még síkrészegen sem szólt hozzá egyetlen okosat sem a főkapitány beszédeihez. Utólag sem tudnám megmondani, hogy ezt jól tette-e, vagy sem. Javaslom is, hogy Feri kapjon egy szobrot Pápa főterén. Ez azt ábrázolhatná, hogy a város nagy szülötte egy üveg whiskyt tart felemelve Brüsszel irányába, miközben a másik kezében levő kalasnyikovval fenyegetően mutat Moszkva felé. Ez metaforikus mondanivalót hordozhatna a DK rohamnyugdíjasai számára.

De térjünk vissza az ellenzéki valóság talajára, ahol minden csordultig van sokszínűséggel, antirasszizmussal, fékekkel és ellensúlyokkal, tehát a győzelem minden feltétele adott. Hogy mégsem így történt, nos, az mélyebb elemzést igényel. Javaslom egyébként, hogy a történéseket ne nevezzük ellenzéki kudarcnak, hanem inkább a siker átmeneti elmaradásáról beszéljünk. (Igaz, hogy ez már 16 éve tart náluk, de mi ez a kommunista jövő teljes idősíkjához képest?) Vegyük hát sorra a lehetséges okokat.

Egy progresszív ellenzék nem követhet el akkora hibákat, hogy hagyományos heteroszexuális botrányba keveredik. Jakab, ahelyett, hogy összeszűrte volna a levet a titkárnőjével, inkább Gyöngyösi Mártont vette volna feleségül. Ki fogja így elhinni nekik, hogy már megváltoztak, és nem fasiszták?

A Gáspár Győzike megjelenése által kiváltott kulturális sokkra nem volt válasza a balliberális ellenzéknek. A méltatlanul eltávolított Bangóné és Kunhalmi például ajtónak rohangálás helyett előadhatott volna valami egzotikus termékenységi táncot. Ez biztos, hogy számos fideszes választót távol tartott volna a voksolástól.

Figyelemre méltó volt Kocsis Cake Olivio javaslata az orosz szénhidrogénimport teljes leállításáról, de nem lett továbbfejlesztve ez a gondolat. Helyette például magas olajtartalmú mangrovepálmákat lehetne importálni Bissau Guineából. Olivio hazája figyelemre méltó, hiszen régebben az MSZP-vezéreknek is bissau-guineai menekülőútlevelük volt, arra az esetre, ha netán felismernék az érdemeiket.

Annyi főkeresztény, hitoktató, bibliamagyarázó és egyéb szentfazék (Márki-Zay, Lukácsi, Perintfalvi, Hodász stb…) vett részt az ellenzéki kampányban, hogy a marxisták teljesen össze voltak zavarodva, és nem tudták, hogy egyáltalán jó helyen vannak-e. Ha valaki netán elrendelt volna számukra egy BLM-es térdelést, akkor biztos kitört volna a pánik, mert azt hitték volna, hogy húsvéti misén vannak.

A választók nagyon érzelgősek, imádják a szappanoperákat… Megrendezhettek volna egy szerelmes egymásra találást a választók kedvéért.

Például úgy, hogy egy egész napos fideszes plakáttépkedés után holtfáradtan és romantikusan egymásra talál Vadai Ágnes és Fekete-Győr András, és a köztük levő ideológiai különbségek tisztázása után az ágyban kötnek ki. Ez a történet biztos, hogy lebontotta volna az orbáni kétharmadot.

Az ellenzékben megbúvó CIA-ügynökök és más nyugati titkosszolgálatok tagjai legközelebb még a kampányidőszak kezdete előtt tartsanak baráti találkozókat. Ne egymást leplezgessék le, hanem Orbán önkényuralmi téveszméit.

Az egyesült ellenzék vezére egy rémisztően ciszhetero, fehér, katolikus férfi egy rakás fehér gyerekkel. Hát milyen üzenetet hordoz ez a társadalmi elnyomottaknak? Azt üzeni nekik, hogy a fehérek itt nem hajlandók időben kipusztulni, a feleségükkel hálnak, sőt misére járásukkal közvetlen fenyegetést jelentenek az LMBTQ-ra. Baloldali győzelem esetére Singer Eddie -nek kilátásba kellett volna helyezni a honvédelmi miniszter posztot, mielőtt a Fidesz bevinné Novák Katalin megüresedett posztjára családvédelmi államtitkárnak.

Az okok és tanulságok ilyetén levonása után már csak néhány intelmem lenne. Feri vigyázzon magára, a whisky ártalmas. Ha a „mi Ferinknek” netán valami baja esne, akkor fennáll a veszély, hogy a balliberálisok találnak egy értelmes és népszerű vezetőt, ami életveszélyes lenne az országra nézve. Ferinek az emberi kor legvégső határáig itt kell lennie közöttünk, és békésen vedelgetni. Tulajdonképpen most nem is volt vele baj, mert nem beszélt sokat. Ezt meghagyta a Márki-Zaynak, aki akkora ökörségeket hordott össze, ami bőven felülmúlta a fénykorában levő Ferit is. Csak az a baj, hogy most Márki-Zayt el fogják üldözni ezek a hálátlan kommunisták. Pedig rá is szükségünk lenne még sokáig, mert szépen gyarapítaná a nemzeti radikálisok számát. Mindenki bántotta ezt a szegényt, hogy ő nem is igazi jobboldali, mert csak kamuzik az identitásáról. Pedig hát kevés ember miatt szavaztak a rendszerváltás óta ennyien a hitük szerinti jobboldalra, mint éppen őmiatta. Tehát összességében valóban igazi jobboldali emberről van itt szó.

Bármit is hazudnak, elviselhetetlen időszakok jönnek – hangoztatta Donáth Anna momentumos politikus, majd leszögezte, hogy előbb-utóbb minden rendszer összeomlik.

Ez így van, Annácska, a Római Birodalom például 850 év után. Attól tartok, hogy a magyar választók nagyon meg fogják Önt várakoztatni. A maga helyében én nem is nagyon jönnék haza Brüsszelből a következő 30 évben. De addig is, amíg eljön az Ön ideje, azt javaslom, hogy minden este lefekvés előtt vegyen be egy féket és egy ellensúlyt. Sokkal könnyebben fogja így átvészelni ezeket a fasiszta időket.

Szende Péter