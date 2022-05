Ezzel a garnitúrával persze nem is lehet máshogy tenni. Nem csak a harmadik pólus fontosságát és az ellenzékváltás szükségességét tártuk fel, de lényegében azt is tűélesen írásba foglaltam jó párszor – mindenféle belsős infó és konkrétum nélkül – hogy az összetákolt baloldali összefogás prominensei nagyjából hogyan viszonyulhatnak egymáshoz, és valójában mennyire törékeny a hat párt „egysége”. Megdöbbentő, de a tegnapi nap folyamán éppen a Telex volt az, ami a szétesett koalíciónak bevitte a kegyelemdöfést azokkal az immáron konkrét információkkal, amelyek a színfalak mögött zajló baloldali egyeztetésekbe, zárt összejövetelekbe engednek bepillantást. Érdekes őket rekonstruálni azok után, hogy ugyanezekről írtunk kvázi „látatlanban”. Márki-Zayból az lett, amire számítottunk: egy kiváló bűnbak, akire mindent is rá lehet húzni, miközben Gyurcsányék halál nyugodtan „harcolnak” a rendszer ellen továbbra is, immáron még több állami támogatással. Igen, tényleg Gyurcsány Ferenc osztja a lapokat a baloldalon, s, ha másban nem is, pénzügyileg működik az összefogósdi. Társadalmi támogatottsággal egyáltalán nem rendelkező pártok alakíthattak frakciót súlyos, több százmilliós pénztámogatással, összességében pedig milliárdokkal több pénz landol a baloldali pártok kasszájában, mint az előző ciklusban. Mondjuk a céljukat végül is elérték. Nincs is kényelmesebb dolog a felelősség nélküli, ám jövedelmező, puha ellenzékiségnél, a jó fizetés pedig amúgy is felértékelődik az egyre elviselhetetlenebb árdrágulások viharában. Hogy a magyar néppel mindeközben mi lesz, totál lényegtelen, mint ahogy eddig is hülyének nézték még a saját szavazóikat is.