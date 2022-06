Publicisztika, LMBTQP+ :: 2022. június 25. 13:35 ::

A védett állat lelegelte a védett növényt

Nehéz, és manapság egyre nehezebb progresszív liberálisnak lenni. Vannak "dogmatikus" tantételek, melyeket mindig, minden körülmények között vallani kötelesek. Ha a valóság nem hozható szintézisbe mindezekkel, akkor természetesen az a valóság hibája. Sőt, a valóság rasszista, kirekesztő és egyebek. De azért vannak még ennél és nehezebb helyzetek...



Fotó: Olivier Morin/AFP

Egyik legalapvetőbb mániákus témájuk az úgynevezett LMBTQ-kérdés, magyarán a különféle, sok esetben a valóságban még csak nem is létező szexuális kisebbségek erőszakos propagálása, gyermekeink megrontása ezekkel a deviáns nézetekkel. Még élesebben fogalmazva: nem elég toleránsnak lenni, kötelező imádni őket!

A másik legalapvetőbb, szintén mániákus célkitűzésük pedig nem más, mint a multikulturális modell terjesztése, megvalósítása. Európa etnikai és kulturális arculatának totális megváltoztatása, az európai fehér ember kiszorítása őseinek földjéről, és egy kevert, identitását vesztett massza megalkotása, amely felett tökéletes kontrollt gyakorolhatnak a globalisták.

E kettőt kellene ugyanolyan elánnal képviselni. De az "élet nem habos torta", ahogyan Virág elvtárs mondotta volt a Tanú c. klasszikus filmben.

Mert hát a bevándorló tömegek között nagy számban élnek muszlim hitűek, teljesen mindegy, hogy másod- vagy harmadgenerációsak, és a Koránnal nem igazán passzol össze a "homokozás". S minő meglepő, erről a liberális "széplelkek" sem tudják őket meggyőzni (mondjuk testközelbő annyira nem is próbálkoznak), így hát időnként ők a maguk sajátos módján hangot is adnak nemtetszésüknek. Mint ahogy - feltételezhető módon - éppen most Norvégia fővárosában, Oslóban.

Szombat hajnalban ugyanis egy "melegbár" (progresszívék így hívják) közelében történt lövöldözés , a rendőrség órákkal a történtek után közölte, hogy az esetet lehetséges terrortámadásként kezelik. A lövöldözésben ketten meghaltak és legalább 21 ember súlyosan megsérült. Szombaton tartották volna Oslóban a "Pride-felvonulást", de az esemény szervezői órákkal az indulás előtt a rendőrség javaslatára lemondták a vonulást és a fesztiválhoz kapcsolódó többi eseményt is. A rendőrség azt feltételezi, hogy a támadás gyülőlet-bűncselekmény volt, miután az egyik helyszín egy népszerű "melegbár", a London Pub volt.

S akkor itt jön a minden liberális agyát sokkoló tény: a lövöldözés után nem sokkal elfogtak egy férfit, akit a lövöldözéssel gyanúsítanak. A rendőrség közleménye szerin az őrizetbe vett férfi egy 42 éves norvég állampolgár, aki eredetileg Iránból származik, és akit korábban kisebb bűncselekmények miatt már többször elítéltek.

Mondjuk talán mégsem kell annyira félteni a liberális véleményformálókat, zsurnalisztákat, politikai megmondóembereket, hiszen egy aduász még mindig maradt kezükben. Kik lehetnek mindezért a hibásak? Hát persze, hogy a "nácik"! Kérdés megoldva. Szívesen.

Lantos János - Kuruc.info